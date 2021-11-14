Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://tr.sputniknews.com/20211114/venezuellada-12-bin-kisilik-orkestrayla-rekor-denemesi-1050788923.html
Venezüella'da 12 bin kişilik orkestrayla rekor denemesi
Venezüella'da 12 bin kişilik orkestrayla rekor denemesi
Venezüella'da ‘dünyanın en büyük orkestrası’ kuruldu. Başkent Caracas'ta 12 bin müzisyen Tchaikovsky'nin ‘Slav Marşı’ eserini icra etti. Orkestra, Guinness... 14.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-14T17:03+0300
2021-11-14T17:03+0300
2021-11-14T17:04+0300
multimedya
rusya
venezüella
galeri
orkestra
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0e/1050788796_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1fb961ba72fae9a0db82e044ad5e379f.jpg
rusya
venezüella
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0e/1050788796_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_dd7ee2f2ebefbb48992e569b8e0b059b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, venezüella, galeri, фото, orkestra
Venezüella'da 12 bin kişilik orkestrayla rekor denemesi
17:03 14.11.2021 (güncellendi: 17:04 14.11.2021)
Venezüella'da ‘dünyanın en büyük orkestrası’ kuruldu. Başkent Caracas'ta 12 bin müzisyen Tchaikovsky'nin ‘Slav Marşı’ eserini icra etti. Orkestra, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye aday.
© AP PhotoVenezüella’nın başkenti Caracas`ta ‘Çocuk ve Gençlik Orkestraları’ndan binlerce müzisyen bir araya geldi.
Bu dev orkestra, Rus besteci Pyotr İlyiç Tchaikovsky`nin Slav Marşı eserini çaldı.
Venezüella’nın başkenti Caracas`ta ‘Çocuk ve Gençlik Orkestraları’ndan binlerce müzisyen bir araya geldi.
Bu dev orkestra, Rus besteci Pyotr İlyiç Tchaikovsky`nin Slav Marşı eserini çaldı.
© AP Photo12 bin kişilik orkestrayı, Venezuela Orkestrası Şefi Andres David Ascanio yönetti. Eserin icrası 12 dakika sürdü.
12 bin kişilik orkestrayı, Venezuela Orkestrası Şefi Andres David Ascanio yönetti. Eserin icrası 12 dakika sürdü.
© AP PhotoKonser, ‘dünyanın en büyük orkestrası’ alanında Guinness Rekorlar Kitabı`na girmeye aday oldu.
Konser, ‘dünyanın en büyük orkestrası’ alanında Guinness Rekorlar Kitabı`na girmeye aday oldu.
© AP PhotoDünyanın en büyük orkestrası rekoru Rusya`da. Saint Petersburg kentinde bir araya gelen 8 bin 97 müzisyenin yer aldığı konser 10 dakika sürmüştü.
Dünyanın en büyük orkestrası rekoru Rusya`da. Saint Petersburg kentinde bir araya gelen 8 bin 97 müzisyenin yer aldığı konser 10 dakika sürmüştü.
© AP PhotoVenezüella’nın yeni rekorun sahibi olup olmadığı 10 gün içinde netleşecek.
Venezüella’nın yeni rekorun sahibi olup olmadığı 10 gün içinde netleşecek.