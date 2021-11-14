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Venezüella'da 12 bin kişilik orkestrayla rekor denemesi
Venezüella'da 12 bin kişilik orkestrayla rekor denemesi
Venezüella'da ‘dünyanın en büyük orkestrası’ kuruldu. Başkent Caracas'ta 12 bin müzisyen Tchaikovsky'nin ‘Slav Marşı’ eserini icra etti. Orkestra, Guinness... 14.11.2021, Sputnik Türkiye
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rusya, venezüella, galeri, фото, orkestra

Venezüella'da 12 bin kişilik orkestrayla rekor denemesi

17:03 14.11.2021 (güncellendi: 17:04 14.11.2021)
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Venezüella'da ‘dünyanın en büyük orkestrası’ kuruldu. Başkent Caracas'ta 12 bin müzisyen Tchaikovsky'nin ‘Slav Marşı’ eserini icra etti. Orkestra, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye aday.
© AP PhotoVenezüella’nın başkenti Caracas`ta ‘Çocuk ve Gençlik Orkestraları’ndan binlerce müzisyen bir araya geldi. Bu dev orkestra, Rus besteci Pyotr İlyiç Tchaikovsky`nin Slav Marşı eserini çaldı.
Venezüella'da 12 bin kişilik orkestrayla rekor denemesi - Sputnik Türkiye
1/5
© AP Photo
Venezüella’nın başkenti Caracas`ta ‘Çocuk ve Gençlik Orkestraları’ndan binlerce müzisyen bir araya geldi. Bu dev orkestra, Rus besteci Pyotr İlyiç Tchaikovsky`nin Slav Marşı eserini çaldı.
© AP Photo12 bin kişilik orkestrayı, Venezuela Orkestrası Şefi Andres David Ascanio yönetti. Eserin icrası 12 dakika sürdü.
Venezüella'da 12 bin kişilik orkestrayla rekor denemesi - Sputnik Türkiye
2/5
© AP Photo
12 bin kişilik orkestrayı, Venezuela Orkestrası Şefi Andres David Ascanio yönetti. Eserin icrası 12 dakika sürdü.
© AP PhotoKonser, ‘dünyanın en büyük orkestrası’ alanında Guinness Rekorlar Kitabı`na girmeye aday oldu.
Venezüella'da 12 bin kişilik orkestrayla rekor denemesi - Sputnik Türkiye
3/5
© AP Photo
Konser, ‘dünyanın en büyük orkestrası’ alanında Guinness Rekorlar Kitabı`na girmeye aday oldu.
© AP PhotoDünyanın en büyük orkestrası rekoru Rusya`da. Saint Petersburg kentinde bir araya gelen 8 bin 97 müzisyenin yer aldığı konser 10 dakika sürmüştü.
Venezüella'da 12 bin kişilik orkestrayla rekor denemesi - Sputnik Türkiye
4/5
© AP Photo
Dünyanın en büyük orkestrası rekoru Rusya`da. Saint Petersburg kentinde bir araya gelen 8 bin 97 müzisyenin yer aldığı konser 10 dakika sürmüştü.
© AP PhotoVenezüella’nın yeni rekorun sahibi olup olmadığı 10 gün içinde netleşecek.
Venezüella'da 12 bin kişilik orkestrayla rekor denemesi - Sputnik Türkiye
5/5
© AP Photo
Venezüella’nın yeni rekorun sahibi olup olmadığı 10 gün içinde netleşecek.
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