https://tr.sputniknews.com/20211115/-kasanin-fiyati-icindeki-limonu-gecti--1050813336.html

Kasanın fiyatı, içindeki limonu geçti

Kasanın fiyatı, içindeki limonu geçti

Adana’da limonun kilo fiyatı halde 25 kuruşa düştü. 1. sınıf limonun 60 kuruşa satıldığını söyleyen Kabzımallar Başkanı Ali Batman, orta kalite limonun 50... 15.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-15T14:39+0300

2021-11-15T14:39+0300

2021-11-15T14:39+0300

ekonomi

adana

ithalat

gıda

gıda fiyatları

çiftçi

limon

üretici

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Türkiye'nin narenciye üretiminin 3’te 1’ini gerçekleştiren kentte yaklaşık 135 bin dekar alanda üretimi yapılan limon, düşen fiyatları nedeniyle üreticisini üzdü. İç ve dış piyasada talep görmemesi nedeniyle üreticilerin çoğu limonlarını ağaçlardan toplamamaya başladı. Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde ise limonun kilo fiyatı 25 kuruşa kadar düştü. Orta kalite limon 50 kuruş, birinci sınıf kalitede limonlar ise 60 kuruşa alıcısını bekliyor.'Üretici, limon ağaçlarını kesmeye başladı'Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, limonun halde 25 kuruşa alıcı bulamazken, İstanbul’da çok yüksek fiyatlara satılması morallerini bozduğunu söyledi. Batman, "Üreticilerin Allah yardımcısı olsun. 1-2 yıl sonra limonu dolarla almaya başlayacağız. Üreticiler limon ağaçlarını kesmeye başladı" dedi.'Limon, plastik kasadan ucuz hale geldi'Limon fiyatını yarım litre hazır su fiyatıyla karşılaştıran Batman, "Yarım litre limon suyu için 2 kilo limon kullandığımızı varsayarsak 50 kuruşa doluyor. Şu anda limon suyu sudan ucuz. Plastik kasa şu anda 17 liradan satılıyor. Kasaya koyduğumuz orta kalite limon 10 lira, en kaliteli limon 12 lira yapıyor. En kaliteli 60 kuruşluk limonu kasayla sattığımızda yine kasanın fiyatını karşılamıyor" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211027/gida-urunlerinde-fiyat-dalgalanmalari-urun-gozetim-mekanizmasi-ile-takip-edilecek-1050218025.html

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adana, ithalat, gıda, gıda fiyatları, çiftçi, limon, üretici