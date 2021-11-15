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https://tr.sputniknews.com/20211115/-kasanin-fiyati-icindeki-limonu-gecti--1050813336.html
Kasanın fiyatı, içindeki limonu geçti
Kasanın fiyatı, içindeki limonu geçti
Adana’da limonun kilo fiyatı halde 25 kuruşa düştü. 1. sınıf limonun 60 kuruşa satıldığını söyleyen Kabzımallar Başkanı Ali Batman, orta kalite limonun 50... 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T14:39+0300
2021-11-15T14:39+0300
ekonomi
adana
ithalat
gıda
gıda fiyatları
çiftçi
limon
üretici
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Türkiye'nin narenciye üretiminin 3’te 1’ini gerçekleştiren kentte yaklaşık 135 bin dekar alanda üretimi yapılan limon, düşen fiyatları nedeniyle üreticisini üzdü. İç ve dış piyasada talep görmemesi nedeniyle üreticilerin çoğu limonlarını ağaçlardan toplamamaya başladı. Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde ise limonun kilo fiyatı 25 kuruşa kadar düştü. Orta kalite limon 50 kuruş, birinci sınıf kalitede limonlar ise 60 kuruşa alıcısını bekliyor.'Üretici, limon ağaçlarını kesmeye başladı'Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, limonun halde 25 kuruşa alıcı bulamazken, İstanbul’da çok yüksek fiyatlara satılması morallerini bozduğunu söyledi. Batman, "Üreticilerin Allah yardımcısı olsun. 1-2 yıl sonra limonu dolarla almaya başlayacağız. Üreticiler limon ağaçlarını kesmeye başladı" dedi.'Limon, plastik kasadan ucuz hale geldi'Limon fiyatını yarım litre hazır su fiyatıyla karşılaştıran Batman, "Yarım litre limon suyu için 2 kilo limon kullandığımızı varsayarsak 50 kuruşa doluyor. Şu anda limon suyu sudan ucuz. Plastik kasa şu anda 17 liradan satılıyor. Kasaya koyduğumuz orta kalite limon 10 lira, en kaliteli limon 12 lira yapıyor. En kaliteli 60 kuruşluk limonu kasayla sattığımızda yine kasanın fiyatını karşılamıyor" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211027/gida-urunlerinde-fiyat-dalgalanmalari-urun-gozetim-mekanizmasi-ile-takip-edilecek-1050218025.html
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adana, ithalat, gıda, gıda fiyatları, çiftçi, limon, üretici

Kasanın fiyatı, içindeki limonu geçti

14:39 15.11.2021
© DHALimon fiyatları
Limon fiyatları - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© DHA
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Adana’da limonun kilo fiyatı halde 25 kuruşa düştü. 1. sınıf limonun 60 kuruşa satıldığını söyleyen Kabzımallar Başkanı Ali Batman, orta kalite limonun 50, düşük kaliteli limonun ise 25 kuruşa satıldığını belirtti. Batman, ürünlerin taşındığı boş plastik kasanın daha pahalı olduğunu belirterek, "Kasa şu anda 17 liradan satılıyor’’ dedi.
Türkiye'nin narenciye üretiminin 3’te 1’ini gerçekleştiren kentte yaklaşık 135 bin dekar alanda üretimi yapılan limon, düşen fiyatları nedeniyle üreticisini üzdü. İç ve dış piyasada talep görmemesi nedeniyle üreticilerin çoğu limonlarını ağaçlardan toplamamaya başladı. Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde ise limonun kilo fiyatı 25 kuruşa kadar düştü. Orta kalite limon 50 kuruş, birinci sınıf kalitede limonlar ise 60 kuruşa alıcısını bekliyor.

'Üretici, limon ağaçlarını kesmeye başladı'

Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, limonun halde 25 kuruşa alıcı bulamazken, İstanbul’da çok yüksek fiyatlara satılması morallerini bozduğunu söyledi. Batman, "Üreticilerin Allah yardımcısı olsun. 1-2 yıl sonra limonu dolarla almaya başlayacağız. Üreticiler limon ağaçlarını kesmeye başladı" dedi.

'Limon, plastik kasadan ucuz hale geldi'

Limon fiyatını yarım litre hazır su fiyatıyla karşılaştıran Batman, "Yarım litre limon suyu için 2 kilo limon kullandığımızı varsayarsak 50 kuruşa doluyor. Şu anda limon suyu sudan ucuz. Plastik kasa şu anda 17 liradan satılıyor. Kasaya koyduğumuz orta kalite limon 10 lira, en kaliteli limon 12 lira yapıyor. En kaliteli 60 kuruşluk limonu kasayla sattığımızda yine kasanın fiyatını karşılamıyor" diye konuştu.
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