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https://tr.sputniknews.com/20211115/10-kasimda-yikin-heykellerimi-siirini-okuyan-ogretmen-aciga-alindi-1050832431.html
10 Kasım’da 'Yıkın Heykellerimi' şiirini okuyan öğretmen açığa alındı
10 Kasım’da 'Yıkın Heykellerimi' şiirini okuyan öğretmen açığa alındı
Gaziantep’te 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinliği kapsamında "Yıkın Heykellerimi" adlı şiiri okuduğu şiir dolayı hakkında soruşturma başlatılan öğretmen... 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T23:38+0300
2021-11-15T23:38+0300
türkiye
gaziantep
atatürk
şiir
davut gül
şehitkamil
kasım
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Vicdan-Ahmet Güner Ortaokulu'nda bir öğretmen, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde şair Süleyman Apaydın'ın "Yıkın Heykellerimi" adlı şiirini okudu. Gaziantep Valiliği, öğretmenin okuduğu şiirle ilgili soruşturma başlattı.Konuyla ilgili sosyal medyada açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül "Şehitkamil Vicdan Ahmet Güner Ortaokulu'nda okunduğu iddia edilen ve açıkça dini değerleri aşağılayan ‘şiir’ konusunda soruşturma açılmıştır. İnsanların inancını, yaşam tarzını, kılık kıyafetini aşağılamak hiç kimsenin haddi ve hakkı değildir…" demişti.Gazete Duvar'dan Cengiz Anıl Bölükbaş'ın haberine göre hakkında soruşturma açılan öğretmen bugün açığa alındı. Konu ile ilgili görüştüğümüz Eğitim-İş Gaziantep Şube Başkanı Ali Arpat, açığa alma kararının yanlış olduğunu belirterek, konuyla ilgili yarın basın açıklaması yapacaklarını söyledi.‘Valiliğin açıklaması hedef gösterdi’Üyelerinin açığa alınmadan soruşturmanın yürütülmesini beklediklerini söyleyen Eğitim-İş Gaziantep Şube Başkanı Ali Arpat, açığa almanın delil karartma ihtimali olan bir durumda olması gerektiğini ancak bu olayda böyle bir durumun olmadığını ifade etti. Verilen kararın yanlış kararların devamı niteliğinde olduğunu düşündüklerini dile getiren Arpat, “Üyemizin okuduğunu şiir kesinlikle bilime, Atatürk’ün ilke ve inkılaplarına yönelik bir şiirdir. Şiir MEB tarafından yasaklanmış durumda değil. Yasak olduğuna ilişkin mahkeme kararı da yok. Valiliğin açıklaması yönlendirici pozisyondaydı. ‘Soruşturma açıldı gerekli işlemler yapılacak’ deseydi yerinde bir karar olurdu. Ancak açıklamada devam eden cümlesi üyemizi hedef göstermiştir. Cuma günü okulun yanındaki caminin imamı üyemizi hedef aldı. Valiliğin açıklaması bu noktada cesaret vermiştir” dedi.‘Konuyu meclis’e de taşıyacağız’MEB’ten şube müdürleri ile görüştüklerini ve bu konuda çok üzgün olduklarını, olayın bu noktaya gelmemesi gerektiğini söylediklerini aktaran Arpat, “Yarın MYK’mız şehrimize gelecek. Milli Eğitim Müdürü ile görüşecek. Vali ‘şehir dışında olduğu’ gerekçesiyle randevu vermedi. Yarın valiliğin yanındaki Demokrasi Meydanı’nda basın açıklamamızı yapacağız. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Gaziantep milletvekilleri ve CHP’li yöneticiler sürece başından beri hakim ve takip ediyorlar. Meclis’e de konuyu taşıyacağız” diye konuştu.
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gaziantep, atatürk, şiir, davut gül, şehitkamil, kasım

10 Kasım’da 'Yıkın Heykellerimi' şiirini okuyan öğretmen açığa alındı

23:38 15.11.2021
Atatürk büstü
Atatürk büstü - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
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Gaziantep’te 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinliği kapsamında "Yıkın Heykellerimi" adlı şiiri okuduğu şiir dolayı hakkında soruşturma başlatılan öğretmen, bugün açığa alındı.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Vicdan-Ahmet Güner Ortaokulu'nda bir öğretmen, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde şair Süleyman Apaydın'ın "Yıkın Heykellerimi" adlı şiirini okudu. Gaziantep Valiliği, öğretmenin okuduğu şiirle ilgili soruşturma başlattı.
Konuyla ilgili sosyal medyada açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül "Şehitkamil Vicdan Ahmet Güner Ortaokulu'nda okunduğu iddia edilen ve açıkça dini değerleri aşağılayan ‘şiir’ konusunda soruşturma açılmıştır. İnsanların inancını, yaşam tarzını, kılık kıyafetini aşağılamak hiç kimsenin haddi ve hakkı değildir…" demişti.
Gazete Duvar'dan Cengiz Anıl Bölükbaş'ın haberine göre hakkında soruşturma açılan öğretmen bugün açığa alındı. Konu ile ilgili görüştüğümüz Eğitim-İş Gaziantep Şube Başkanı Ali Arpat, açığa alma kararının yanlış olduğunu belirterek, konuyla ilgili yarın basın açıklaması yapacaklarını söyledi.

‘Valiliğin açıklaması hedef gösterdi’

Üyelerinin açığa alınmadan soruşturmanın yürütülmesini beklediklerini söyleyen Eğitim-İş Gaziantep Şube Başkanı Ali Arpat, açığa almanın delil karartma ihtimali olan bir durumda olması gerektiğini ancak bu olayda böyle bir durumun olmadığını ifade etti. Verilen kararın yanlış kararların devamı niteliğinde olduğunu düşündüklerini dile getiren Arpat, “Üyemizin okuduğunu şiir kesinlikle bilime, Atatürk’ün ilke ve inkılaplarına yönelik bir şiirdir. Şiir MEB tarafından yasaklanmış durumda değil. Yasak olduğuna ilişkin mahkeme kararı da yok. Valiliğin açıklaması yönlendirici pozisyondaydı. ‘Soruşturma açıldı gerekli işlemler yapılacak’ deseydi yerinde bir karar olurdu. Ancak açıklamada devam eden cümlesi üyemizi hedef göstermiştir. Cuma günü okulun yanındaki caminin imamı üyemizi hedef aldı. Valiliğin açıklaması bu noktada cesaret vermiştir” dedi.

‘Konuyu meclis’e de taşıyacağız’

MEB’ten şube müdürleri ile görüştüklerini ve bu konuda çok üzgün olduklarını, olayın bu noktaya gelmemesi gerektiğini söylediklerini aktaran Arpat, “Yarın MYK’mız şehrimize gelecek. Milli Eğitim Müdürü ile görüşecek. Vali ‘şehir dışında olduğu’ gerekçesiyle randevu vermedi. Yarın valiliğin yanındaki Demokrasi Meydanı’nda basın açıklamamızı yapacağız. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Gaziantep milletvekilleri ve CHP’li yöneticiler sürece başından beri hakim ve takip ediyorlar. Meclis’e de konuyu taşıyacağız” diye konuştu.
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