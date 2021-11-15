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MotoGP efsanesi Valentino Rossi pistlere veda etti
MotoGP efsanesi Valentino Rossi pistlere veda etti
İtalyanların dünyaca ünlü motosiklet sürücüsü Valentino Rossi, pistlere veda etti. 15.11.2021, Sputnik Türkiye
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italya
motogp
valentino rossi
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фото, italya, motogp, valentino rossi

MotoGP efsanesi Valentino Rossi pistlere veda etti

16:48 15.11.2021
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İtalyanların dünyaca ünlü motosiklet sürücüsü Valentino Rossi, pistlere veda etti.
© AP Photo / Alberto Saiz

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda Valencia Grand Prix'si ile son yarışına çıkan "Doktor" lakaplı İtalyan Valentino Rossi, yarışı 10. sırada bitirerek kariyerini tamamladı.

MotoGP Dünya Şampiyonası&#x27;nda Valencia Grand Prix&#x27;si ile son yarışına çıkan &quot;Doktor&quot; lakaplı İtalyan Valentino Rossi, yarışı 10. sırada bitirerek kariyerini tamamladı. - Sputnik Türkiye
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© AP Photo / Alberto Saiz

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda Valencia Grand Prix'si ile son yarışına çıkan "Doktor" lakaplı İtalyan Valentino Rossi, yarışı 10. sırada bitirerek kariyerini tamamladı.

© AP Photo / Alberto Saiz

1996'da 125cc'de başlayan 25 yıllık kariyerinin 432. Grand Prix'sinde yarışan, 115 birinciliği ve 9 şampiyonluğu bulunan efsane İtalyan pilot, kendi döneminin en başarılı ismi olarak anılıyor. 2000'den beri MotoGP'de mücadele eden Rossi, 21 sene içerisinde Premier sınıfta 89 yarış kazandı ve 7 kez dünya şampiyonluğu kazandı.

1996&#x27;da 125cc&#x27;de başlayan 25 yıllık kariyerinin 432. Grand Prix&#x27;sinde yarışan, 115 birinciliği ve 9 şampiyonluğu bulunan efsane İtalyan pilot, kendi döneminin en başarılı ismi olarak anılıyor. 2000&#x27;den beri MotoGP&#x27;de mücadele eden Rossi, 21 sene içerisinde Premier sınıfta 89 yarış kazandı ve 7 kez dünya şampiyonluğu kazandı. - Sputnik Türkiye
2/5
© AP Photo / Alberto Saiz

1996'da 125cc'de başlayan 25 yıllık kariyerinin 432. Grand Prix'sinde yarışan, 115 birinciliği ve 9 şampiyonluğu bulunan efsane İtalyan pilot, kendi döneminin en başarılı ismi olarak anılıyor. 2000'den beri MotoGP'de mücadele eden Rossi, 21 sene içerisinde Premier sınıfta 89 yarış kazandı ve 7 kez dünya şampiyonluğu kazandı.

© AP Photo / Alberto Saiz

MotoGP'de ilk şampiyonluğunu 2001'de 22 yaşındayken alan Rossi, arka arkaya beş şampiyonluk yaşadı. Rossi, son iki şampiyonluğunu ise 2008 ve 2009'da aldı. Rossi; 125cc, 250cc, 500cc ve MotoGP'de şampiyonluğa ulaşan tek pilot olarak pistlere veda etti. 42 yaşındaki Rossi, geçen ağustos ayında bu yıl pistlere veda edeceğini açıklamıştı.

MotoGP&#x27;de ilk şampiyonluğunu 2001&#x27;de 22 yaşındayken alan Rossi, arka arkaya beş şampiyonluk yaşadı. Rossi, son iki şampiyonluğunu ise 2008 ve 2009&#x27;da aldı. Rossi; 125cc, 250cc, 500cc ve MotoGP&#x27;de şampiyonluğa ulaşan tek pilot olarak pistlere veda etti. 42 yaşındaki Rossi, geçen ağustos ayında bu yıl pistlere veda edeceğini açıklamıştı. - Sputnik Türkiye
3/5
© AP Photo / Alberto Saiz

MotoGP'de ilk şampiyonluğunu 2001'de 22 yaşındayken alan Rossi, arka arkaya beş şampiyonluk yaşadı. Rossi, son iki şampiyonluğunu ise 2008 ve 2009'da aldı. Rossi; 125cc, 250cc, 500cc ve MotoGP'de şampiyonluğa ulaşan tek pilot olarak pistlere veda etti. 42 yaşındaki Rossi, geçen ağustos ayında bu yıl pistlere veda edeceğini açıklamıştı.

© JOSE JORDAN

26 yıl süren kariyerinde Rossi, sporda küresel bir fenomen haline geldi.

26 yıl süren kariyerinde Rossi, sporda küresel bir fenomen haline geldi. - Sputnik Türkiye
4/5
© JOSE JORDAN

26 yıl süren kariyerinde Rossi, sporda küresel bir fenomen haline geldi.

© JOSE JORDAN

2000 yılında Honda ile 500 cc'ye yani MotoGP'ye yükselen Rossi ilk şampiyonluğunu 2001'de aldı. Rossi, 2002 ve 2003'te Honda ile 2 şampiyonluk daha kazandı. 2004 yılında Yamaha'ya geçen efsane motosiklet sürücüsü, 2004, 2005, 2008 ve 2009 yıllarında şampiyonluklar kazandı. 2011 ve 2012 yıllarında Ducati'de yarışan Rossi, 2013'te Yamaha'ya döndü ve 2021 sezonu sonunda dün emekli oldu.

2000 yılında Honda ile 500 cc&#x27;ye yani MotoGP&#x27;ye yükselen Rossi ilk şampiyonluğunu 2001&#x27;de aldı. Rossi, 2002 ve 2003&#x27;te Honda ile 2 şampiyonluk daha kazandı. 2004 yılında Yamaha&#x27;ya geçen efsane motosiklet sürücüsü, 2004, 2005, 2008 ve 2009 yıllarında şampiyonluklar kazandı. 2011 ve 2012 yıllarında Ducati&#x27;de yarışan Rossi, 2013&#x27;te Yamaha&#x27;ya döndü ve 2021 sezonu sonunda dün emekli oldu. - Sputnik Türkiye
5/5
© JOSE JORDAN

2000 yılında Honda ile 500 cc'ye yani MotoGP'ye yükselen Rossi ilk şampiyonluğunu 2001'de aldı. Rossi, 2002 ve 2003'te Honda ile 2 şampiyonluk daha kazandı. 2004 yılında Yamaha'ya geçen efsane motosiklet sürücüsü, 2004, 2005, 2008 ve 2009 yıllarında şampiyonluklar kazandı. 2011 ve 2012 yıllarında Ducati'de yarışan Rossi, 2013'te Yamaha'ya döndü ve 2021 sezonu sonunda dün emekli oldu.

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