https://tr.sputniknews.com/20211115/ab-belarusa-yaptirimlarin-kapsamini-genisletme-karari-aldi-1050812502.html
AB, Belarus'a yaptırımların kapsamını genişletme kararı aldı
AB, Belarus'a yaptırımların kapsamını genişletme kararı aldı
Avrupa Birliği (AB), Polonya sınırındaki krizin ardından Belarus'a yönelik yaptırım rejiminin kapsamını genişletme kararı aldı. 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T14:25+0300
2021-11-15T14:25+0300
2021-11-15T14:25+0300
dünya
polonya
belarus
avrupa birliği
yaptırım
polonya-belarus göçmen krizi
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AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda alınan karar, "Belarus rejiminin insanları siyasi amaçlar için silah olarak kullanmasına karşılık verilmesine" imkan tanıyacak.AB Konseyi kararı ve düzenlemesiyle Belarus'a yönelik yaptırım rejimine getirilen değişiklik, yaptırım listesine alınacak kişi ve kuruluşlarla ilgili kriterleri genişletiyor.Böylece Belarus'tan Polonya, Litvanya, Letonya gibi AB ülkelerine yasa dışı geçişleri kolaylaştıran faaliyetleri organize eden veya bunlara katkı sağlayan kişi ve kuruluşların da yaptırımlarla hedef alınması mümkün olacak.Irak, Suriye, Afganistan gibi ülkelerden gelen binlerce kişinin Belarus'tan başta Polonya olmak üzere komşu AB ülkelerine girmeye çalışması son haftalarda AB ile Belarus arasında krize neden oldu.AB yönetimi, Belarus'u bu kişileri AB'yi istikrarsızlaştırmak için araç olarak kullanmakla suçluyor. Belarus ise suçlamayı reddediyor.AB Komisyonu, bir taraftan da Polonya ve Litvanya gibi ülkelere girmek için Belarus'a giden kişilerin seyahatlerini engellemek için son günlerde kaynak ve transit ülkelerle görüşmeler yapıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211115/lukasenko-polonya-sinirindaki-gocmenleri-eve-donmeleri-icin-ikna-etmeye-calisiyoruz-1050810898.html
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polonya, belarus, avrupa birliği, yaptırım, polonya-belarus göçmen krizi
AB, Belarus'a yaptırımların kapsamını genişletme kararı aldı
Avrupa Birliği (AB), Polonya sınırındaki krizin ardından Belarus'a yönelik yaptırım rejiminin kapsamını genişletme kararı aldı.
AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda alınan karar, "Belarus rejiminin insanları siyasi amaçlar için silah olarak kullanmasına karşılık verilmesine" imkan tanıyacak.
AB Konseyi kararı ve düzenlemesiyle Belarus'a yönelik yaptırım rejimine getirilen değişiklik, yaptırım listesine alınacak kişi ve kuruluşlarla ilgili kriterleri genişletiyor.
Böylece Belarus'tan Polonya, Litvanya, Letonya gibi AB ülkelerine yasa dışı geçişleri kolaylaştıran faaliyetleri organize eden veya bunlara katkı sağlayan kişi ve kuruluşların da yaptırımlarla hedef alınması mümkün olacak.
Irak, Suriye, Afganistan gibi ülkelerden gelen binlerce kişinin Belarus'tan başta Polonya olmak üzere komşu AB ülkelerine girmeye çalışması son haftalarda AB ile Belarus arasında krize neden oldu.
AB yönetimi, Belarus'u bu kişileri AB'yi istikrarsızlaştırmak için araç olarak kullanmakla suçluyor. Belarus ise suçlamayı reddediyor.
AB Komisyonu, bir taraftan da Polonya ve Litvanya gibi ülkelere girmek için Belarus'a giden kişilerin seyahatlerini engellemek için son günlerde kaynak ve transit ülkelerle görüşmeler yapıyor.