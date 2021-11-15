https://tr.sputniknews.com/20211115/ab-yeni-atanan-4-suriyeli-bakani-kara-listeye-aldi-1050823501.html

AB, yeni atanan 4 Suriyeli bakanı kara listeye aldı

AB, yeni atanan 4 Suriyeli bakanı kara listeye aldı

Avrupa Birliği (AB), Suriye’ye AB tarafından uygulanan yaptırımlar çerçevesinde yeni atanan 4 Suriyeli bakanın kara listeye alındığını duyurdu. 15.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-15T17:57+0300

2021-11-15T17:57+0300

2021-11-15T17:57+0300

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AB Dış Eylem Servisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Konsey bugün, Suriye'deki durum göz önüne alındığında, hedeflenen AB kısıtlayıcı önlemlerine tabi kişi ve kuruluşlar listesine yakın zamanda atanan 4 bakanı eklemeye karar verdi. Bugünkü kararla seyahat yasağı ve mal varlıklarının dondurulmasıyla hedeflenen kişi sayısı 287'ye ulaştı. Liste ayrıca, varlık dondurma işlemine tabi olan 70 kuruluşu da içermektedir’’ denildi.Açıklamada, Suriye hükümetine karşı uygulanan yaptırımların Suriyeli sivil nüfusun şiddetli baskısına yanıt olarak 2011 yılında uygulamaya konulduğu hatırlatıldı. Ayrıca yönetimle ve savaş ekonomisiyle olan bağlarından yararlanan şirketlerin ve önde gelen iş insanlarının da hedef alındığı yinelenen açıklamada, kısıtlayıcı önlemler arasında petrol ithalatı yasağı, belirli yatırımlara kısıtlamalar, Suriye merkez bankasının AB'de tutulan varlıklarının dondurulması ve iç baskı için kullanılabilecek ekipman ve teknoloji ile ekipman üzerinde ihracat kısıtlamaları da yer aldığı vurgulandı.Açıklamada, “AB yaptırımlarının amacı, Suriye rejimine baskıyı durdurması için baskı yapmak ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı Kararı uyarınca Suriye krizine kalıcı bir siyasi çözüm bulunmasını müzakere etmektir. Bunlar, AB'nin Suriye krizine yönelik daha geniş yaklaşımının bir parçasıdır. Suriye'ye yönelik yaptırımlar sürekli gözden geçiriliyor. İlgili kişi ve kuruluşların isimleri de dahil olmak üzere ilgili yasal düzenlemeler Resmi Gazetede yayımlanmıştır” denildi.

https://tr.sputniknews.com/20211115/ab-belarusa-yaptirimlarin-kapsamini-genisletme-karari-aldi-1050812502.html

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avrupa, suriye, ab, suriyeli, merkez bankası, karar, kısıtlama, yaptırım