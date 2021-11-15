https://tr.sputniknews.com/20211115/abd-donanmasinin-amiral-gemisi-karadenizdeki-operasyonlarini-tamamladi-1050816040.html
'ABD Donanması'nın amiral gemisi Karadeniz'deki operasyonlarını tamamladı'
'ABD Donanması'nın amiral gemisi Karadeniz'deki operasyonlarını tamamladı'
ABD 6. Filosu, Amerikan Donanması'nın amiral gemisi Mount Whitney’in Karadeniz’de NATO müttefikleri ile gerçekleştirdiği tatbikatları tamamladığını ve bölgeden... 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T15:33+0300
2021-11-15T15:33+0300
2021-11-15T15:33+0300
donbass
abd donanması
savunma
rusya
karadeniz
abd doları
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ABD 6. Filosu’nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, Mount Whitney’in Karadeniz’de NATO ortakları ve müttefikleri ile gerçekleştirdiği operasyonları tamamladıktan sonra Karadeniz’den Akdeniz’e geçmek üzere bölgeden ayrıldığı ifade edildi.Açıklamada, “ABD Donanması 6. Filosunun amiral gemisi Mount Whitney, NATO müttefikleri ve ortaklarıyla gerçekleştirdiği deniz operasyonlarını ve tatbikatları tamamladıktan sonra rotasını Karadeniz'den güneydeki Akdeniz'e doğru çevirdi” ifadelerine yer verildi.Mount Whitney, kasım başlarında Karadeniz'e giriş yapmıştı. ABD’nin amiral gemisi Batum'da bir süre kaldıktan sonra Türkiye, Romanya ve Ukrayna gemileriyle birlikte PASSEX tatbikatına katılarak, NATO standartlarına uygun çok uluslu taktik grubun parçası olarak etkileşim üzerinde çalışmıştı. Manevralar, Rusya Karadeniz Filosu kuvvetleri ve araçları tarafından izlenmişti.ABD ve NATO müttefikleri, son zamanlarda Karadeniz’deki askeri faaliyetlerini önemli ölçüde artırmış bulunuyor. Rusya Savunma Bakanlığı’nın tahminlerine göre, ABD’nin Karadeniz bölgesinde Rusya’nın yakınında çok uluslu ordu birliği oluşturmaya çalışıyor, bu devletin hedeflerinden biri ise Ukrayna’nın askeri ıslahı.Bakanlıktan yapılan bir başka açıklamada da ABD ordusunun Donbass’taki çatışmanın güç yoluyla çözümü durumuna karşı bölgeyi incelediği belirtilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211111/rusya-abd-ve-natonun-karadenizdeki-askeri-faaliyetleri-artti-1050708391.html
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donbass, abd donanması, rusya, karadeniz, abd doları
'ABD Donanması'nın amiral gemisi Karadeniz'deki operasyonlarını tamamladı'
ABD 6. Filosu, Amerikan Donanması'nın amiral gemisi Mount Whitney’in Karadeniz’de NATO müttefikleri ile gerçekleştirdiği tatbikatları tamamladığını ve bölgeden ayrıldığını duyurdu.
ABD 6. Filosu’nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, Mount Whitney’in Karadeniz’de NATO ortakları ve müttefikleri ile gerçekleştirdiği operasyonları tamamladıktan sonra Karadeniz’den Akdeniz’e geçmek üzere bölgeden ayrıldığı ifade edildi.
Açıklamada, “ABD Donanması 6. Filosunun amiral gemisi Mount Whitney, NATO müttefikleri ve ortaklarıyla gerçekleştirdiği deniz operasyonlarını ve tatbikatları tamamladıktan sonra rotasını Karadeniz'den güneydeki Akdeniz'e doğru çevirdi” ifadelerine yer verildi.
Mount Whitney, kasım başlarında Karadeniz'e giriş yapmıştı. ABD’nin amiral gemisi Batum'da bir süre kaldıktan sonra Türkiye, Romanya ve Ukrayna gemileriyle birlikte PASSEX tatbikatına katılarak, NATO standartlarına uygun çok uluslu taktik grubun parçası olarak etkileşim üzerinde çalışmıştı. Manevralar, Rusya Karadeniz Filosu kuvvetleri ve araçları tarafından izlenmişti.
ABD ve NATO müttefikleri,
son zamanlarda Karadeniz’deki askeri faaliyetlerini önemli ölçüde artırmış bulunuyor.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın tahminlerine göre, ABD’nin Karadeniz bölgesinde Rusya’nın yakınında çok uluslu ordu birliği oluşturmaya çalışıyor, bu devletin hedeflerinden biri ise Ukrayna’nın askeri ıslahı.
Bakanlıktan yapılan bir başka açıklamada da ABD ordusunun Donbass’taki çatışmanın güç yoluyla çözümü durumuna karşı bölgeyi incelediği belirtilmişti.