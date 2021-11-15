Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211115/abd-donanmasinin-amiral-gemisi-karadenizdeki-operasyonlarini-tamamladi-1050816040.html
'ABD Donanması'nın amiral gemisi Karadeniz'deki operasyonlarını tamamladı'
'ABD Donanması'nın amiral gemisi Karadeniz'deki operasyonlarını tamamladı'
ABD 6. Filosu, Amerikan Donanması'nın amiral gemisi Mount Whitney’in Karadeniz’de NATO müttefikleri ile gerçekleştirdiği tatbikatları tamamladığını ve bölgeden... 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T15:33+0300
2021-11-15T15:33+0300
donbass
abd donanması
savunma
rusya
karadeniz
abd doları
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0f/1050816015_0:105:1024:681_1920x0_80_0_0_223b6fa0d7235ccad9de59644d8cec09.jpg
ABD 6. Filosu’nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, Mount Whitney’in Karadeniz’de NATO ortakları ve müttefikleri ile gerçekleştirdiği operasyonları tamamladıktan sonra Karadeniz’den Akdeniz’e geçmek üzere bölgeden ayrıldığı ifade edildi.Açıklamada, “ABD Donanması 6. Filosunun amiral gemisi Mount Whitney, NATO müttefikleri ve ortaklarıyla gerçekleştirdiği deniz operasyonlarını ve tatbikatları tamamladıktan sonra rotasını Karadeniz'den güneydeki Akdeniz'e doğru çevirdi” ifadelerine yer verildi.Mount Whitney, kasım başlarında Karadeniz'e giriş yapmıştı. ABD’nin amiral gemisi Batum'da bir süre kaldıktan sonra Türkiye, Romanya ve Ukrayna gemileriyle birlikte PASSEX tatbikatına katılarak, NATO standartlarına uygun çok uluslu taktik grubun parçası olarak etkileşim üzerinde çalışmıştı. Manevralar, Rusya Karadeniz Filosu kuvvetleri ve araçları tarafından izlenmişti.ABD ve NATO müttefikleri, son zamanlarda Karadeniz’deki askeri faaliyetlerini önemli ölçüde artırmış bulunuyor. Rusya Savunma Bakanlığı’nın tahminlerine göre, ABD’nin Karadeniz bölgesinde Rusya’nın yakınında çok uluslu ordu birliği oluşturmaya çalışıyor, bu devletin hedeflerinden biri ise Ukrayna’nın askeri ıslahı.Bakanlıktan yapılan bir başka açıklamada da ABD ordusunun Donbass’taki çatışmanın güç yoluyla çözümü durumuna karşı bölgeyi incelediği belirtilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211111/rusya-abd-ve-natonun-karadenizdeki-askeri-faaliyetleri-artti-1050708391.html
donbass
rusya
karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0f/1050816015_18:0:926:681_1920x0_80_0_0_fa60dcbcca1be2c5ba400d849b40aa35.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
donbass, abd donanması, rusya, karadeniz, abd doları

'ABD Donanması'nın amiral gemisi Karadeniz'deki operasyonlarını tamamladı'

15:33 15.11.2021
© AFP 2021Amerikan Donanması'nın amiral gemisi Mount Whitney, Sarayburnu
Amerikan Donanması'nın amiral gemisi Mount Whitney, Sarayburnu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© AFP 2021
Abone ol
ABD 6. Filosu, Amerikan Donanması'nın amiral gemisi Mount Whitney’in Karadeniz’de NATO müttefikleri ile gerçekleştirdiği tatbikatları tamamladığını ve bölgeden ayrıldığını duyurdu.
ABD 6. Filosu’nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, Mount Whitney’in Karadeniz’de NATO ortakları ve müttefikleri ile gerçekleştirdiği operasyonları tamamladıktan sonra Karadeniz’den Akdeniz’e geçmek üzere bölgeden ayrıldığı ifade edildi.
Açıklamada, “ABD Donanması 6. Filosunun amiral gemisi Mount Whitney, NATO müttefikleri ve ortaklarıyla gerçekleştirdiği deniz operasyonlarını ve tatbikatları tamamladıktan sonra rotasını Karadeniz'den güneydeki Akdeniz'e doğru çevirdi” ifadelerine yer verildi.
Mount Whitney, kasım başlarında Karadeniz'e giriş yapmıştı. ABD’nin amiral gemisi Batum'da bir süre kaldıktan sonra Türkiye, Romanya ve Ukrayna gemileriyle birlikte PASSEX tatbikatına katılarak, NATO standartlarına uygun çok uluslu taktik grubun parçası olarak etkileşim üzerinde çalışmıştı. Manevralar, Rusya Karadeniz Filosu kuvvetleri ve araçları tarafından izlenmişti.
ABD ve NATO müttefikleri, son zamanlarda Karadeniz’deki askeri faaliyetlerini önemli ölçüde artırmış bulunuyor.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın tahminlerine göre, ABD’nin Karadeniz bölgesinde Rusya’nın yakınında çok uluslu ordu birliği oluşturmaya çalışıyor, bu devletin hedeflerinden biri ise Ukrayna’nın askeri ıslahı.
Bakanlıktan yapılan bir başka açıklamada da ABD ordusunun Donbass’taki çatışmanın güç yoluyla çözümü durumuna karşı bölgeyi incelediği belirtilmişti.
NATO / Karadeniz - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
SAVUNMA
Rusya: ABD ve NATO'nun Karadeniz'deki askeri faaliyetleri arttı
11 Kasım, 17:46
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:35İngiltere’de çevre kirliliğini önlemek için ıslak mendiller yasaklanabilir
15:33'ABD Donanması'nın amiral gemisi Karadeniz'deki operasyonlarını tamamladı'
15:25THY günlük 1007 seferle Avrupa'da ikinci 2. sırada yer aldı
15:25Türkiye tarihinin 'rekor kokain yakalaması'na ilişkin beş kişiye 67 yıl istemiyle dava
15:24Rusya: Türkiye’nin Su-35’le ilgilenmesini bekliyoruz
15:16Sümeyye Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti
15:12Eski Başbakan Yardımcısı'nı cinsel saldırıyla suçlayan tenis yıldızı Peng Shuai'den haber alınamıyor
15:11Hakan Ural: Değerlerim uçmuş, yaşadığıma inanamıyorum
15:09Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Doğu Akdeniz'de macera arayan cevabını alır
15:04Sinagog saldırılarında hayatını kaybedenler anıldı
15:01AB, 4 ülkenin Kovid-19 aşı sertifikasını tanıdı
14:5825. Aydın Doğan Ödülü Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e verilecek
14:523 yaşındaki Müslüme 6 gündür kayıp
14:50Saadet Partisi ilçe başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti
14:43Somalı madenciler kazandı: Tazminatları ödenecek
14:39 Kasanın fiyatı, içindeki limonu geçti
14:29Antarktika'nın en hızlı eriyen buzulu Pine Island: 6 yıllık erime süreci uzaydan görüntülendi
14:29Borsa rekor kırdı: 1700 puanı aştı
14:25İngiliz polisi, Liverpool'da hastane önünde yaşanan patlamanın 'terör olayı' olduğunu duyurdu
14:25Erdoğan'ın konutunun fotoğraflanması soruşturmasından yeni detaylar ortaya çıktı