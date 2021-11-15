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ABD savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ABD savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Çanakkale Boğazı'ndan geçen, ABD donanmasına ait, 'USNS John Lenthall' adlı savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T11:49+0300
2021-11-15T11:49+0300
savunma
abd
türkiye
çanakkale boğazı
usns john lenthall
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Marmara Denizi'nden saat 07.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, ABD Donanmasına ait, T-AO-189 borda numaralı, 206 metrelik savaş gemisi 'USNS John Lenthall', boğazın manevra yapılması en güç noktası Nara Burnu'nu döndükten sonra Çanakkale önlerine ulaştı.Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.ABD savaş gemisine, boğaz geçişi sırasında, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik Botu ile eşlik edildi.
https://tr.sputniknews.com/20211111/rusya-abd-ve-natonun-karadenizdeki-askeri-faaliyetleri-artti-1050708391.html
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abd, türkiye, çanakkale boğazı, usns john lenthall

ABD savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

11:49 15.11.2021
© Wikipedia / PAUL FARLEYUSNS John Lenthall
USNS John Lenthall - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© Wikipedia / PAUL FARLEY
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Çanakkale Boğazı'ndan geçen, ABD donanmasına ait, 'USNS John Lenthall' adlı savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Marmara Denizi'nden saat 07.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, ABD Donanmasına ait, T-AO-189 borda numaralı, 206 metrelik savaş gemisi 'USNS John Lenthall', boğazın manevra yapılması en güç noktası Nara Burnu'nu döndükten sonra Çanakkale önlerine ulaştı.
Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
ABD savaş gemisine, boğaz geçişi sırasında, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik Botu ile eşlik edildi.
NATO / Karadeniz - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
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