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https://tr.sputniknews.com/20211115/abdde-yuksek-mahkeme-volkswagenin-temyiz-basvurusunu-reddetti-1050829974.html
ABD'de Yüksek Mahkeme, Volkswagen'in temyiz başvurusunu reddetti
ABD'de Yüksek Mahkeme, Volkswagen'in temyiz başvurusunu reddetti
ABD'de Yüksek Mahkeme, Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in emisyon testi manipülasyonundan kaynaklanan 3 eyaletteki tazminat taleplerine ilişkin temyiz... 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T21:32+0300
2021-11-15T21:32+0300
dünya
çevre
abd
mahkeme
temyiz
yüksek mahkeme
karar
mahkeme kararı
volkswagen (vw)
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Mahkeme, Volkswagen ve Alman otomobil tedarikçisi Robert Bosch LLC'nin Florida ve Utah'da alt mahkemelerdeki davalarda çıkan, otomobil üreticisine dizel manipülasyonu nedeniyle ceza uygulayabileceğine yönelik kararlara ilişkin temyiz talebinin reddedildiğini bildirdi.Ayrıca Yüksek Mahkeme, Volkswagen'in Ohio eyaletindeki benzer bir dava kararına yaptığı itirazı da reddetti.ABD Çevre Koruma Ajansı, Eylül 2015'te, Volkswagen'in emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının, normal seviyenin 40 kat üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştu.Dünya genelinde milyonlarca dizel motorlu aracın emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığını kabul eden Volkswagen, ABD'deki mahkemece yüksek miktarda para cezasına çarptırılmıştı. Şirket, emisyon skandalının yol açtığı davalarda 20 milyar dolardan fazla ödeme yapmak zorunda kalmıştı.Çevre Koruma Ajansını aldatmakla ve yerel yasaları ihlal etmekle suçlanan Volkswagen, eyaletlerde açılan davalara karşı Temiz Hava Yasası uyarınca yalnızca federal hükümetin bu tür iddiaları takip edebileceğini savunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211115/dunyayi-sarsan-volkswagen-emisyon-skandalinda-turkiyede-ilk-karar--1050801577.html
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çevre, abd, mahkeme, temyiz, yüksek mahkeme, karar, mahkeme kararı, volkswagen (vw)

ABD'de Yüksek Mahkeme, Volkswagen'in temyiz başvurusunu reddetti

21:32 15.11.2021
© REUTERS / Michele TantussiVolkswagen
Volkswagen - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© REUTERS / Michele Tantussi
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ABD'de Yüksek Mahkeme, Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in emisyon testi manipülasyonundan kaynaklanan 3 eyaletteki tazminat taleplerine ilişkin temyiz başvurusunu reddetti.
Mahkeme, Volkswagen ve Alman otomobil tedarikçisi Robert Bosch LLC'nin Florida ve Utah'da alt mahkemelerdeki davalarda çıkan, otomobil üreticisine dizel manipülasyonu nedeniyle ceza uygulayabileceğine yönelik kararlara ilişkin temyiz talebinin reddedildiğini bildirdi.
Ayrıca Yüksek Mahkeme, Volkswagen'in Ohio eyaletindeki benzer bir dava kararına yaptığı itirazı da reddetti.
ABD Çevre Koruma Ajansı, Eylül 2015'te, Volkswagen'in emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının, normal seviyenin 40 kat üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştu.
Dünya genelinde milyonlarca dizel motorlu aracın emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığını kabul eden Volkswagen, ABD'deki mahkemece yüksek miktarda para cezasına çarptırılmıştı. Şirket, emisyon skandalının yol açtığı davalarda 20 milyar dolardan fazla ödeme yapmak zorunda kalmıştı.
Çevre Koruma Ajansını aldatmakla ve yerel yasaları ihlal etmekle suçlanan Volkswagen, eyaletlerde açılan davalara karşı Temiz Hava Yasası uyarınca yalnızca federal hükümetin bu tür iddiaları takip edebileceğini savunmuştu.
Volkswagen - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
EKONOMİ
Dünyayı sarsan Volkswagen emisyon skandalında Türkiye'de ilk karar
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