https://tr.sputniknews.com/20211115/abdullah-ocalanin-kardesi-osman-ocalan-oldu-1050799847.html

Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan öldü

Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan öldü

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, Erbil'de tedavi gördüğü hastanede öldü. 15.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-15T08:42+0300

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türkiye

pkk

abdullah öcalan

osman öcalan

ölüm

pkk/kck

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Osman Öcalan'ın temmuz ayında felç geçirdiği iddia edilmişti. Osman Öcalan’ın oğlu Welat Osman yaptığı açıklamada, babasının sağlık durumunun bir süredir kötü olduğunu belirterek geçirdiği beyin felci nedeniyle hareket kabiliyetini ve konuşması yetisini tümden kaybettiğini söylemişti.Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre Öcalan, Erbil'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.1958 Şanlıurfa doğumlu olan Osman Öcalan, 1978 yılında Libya'da eğitim gördükten sonra PKK'ya katıldı. 1986'da PKK'nın merkez komitesine, 1990'larda ise PKK'nın üst düzey komitesine katılarak PKK'nın fiilen kumandan muavini oldu. Ancak 1992'de iki ana Iraklı Kürt partisiyle (KDP ve KYB) ateşkes anlaşması imzaladıktan sonra PKK tarafından hapsedildi.1994 yılında bir PKK'lı ile evlenmek için PKK'dan ayrıldı. Daha sonra tekrar PKK'ya katılan Öcalan, 2004 yılında tekrar örgütten ayrıldı.Son olarak Öcalan'ın TRT Kurdî'de 2019 İstanbul ara yerel seçimini değerlendirmesi tartışma konusu olmuştu.

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pkk, abdullah öcalan, osman öcalan, ölüm, pkk/kck