https://tr.sputniknews.com/20211115/abdye-ait-askeri-ucaklar-belarus-sinirlarinin-yakininda-kesif-yapti-1050829551.html
ABD’ye ait askeri uçaklar, Belarus sınırlarının yakınında keşif yaptı
ABD’ye ait askeri uçaklar, Belarus sınırlarının yakınında keşif yaptı
ABD ordusuna ait iki keşif uçağının bugün Belarus-Polonya sınır bölgesinde uzun süreli uçuşlar gerçekleştirdiği öğrenildi. 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T21:17+0300
2021-11-15T21:17+0300
2021-11-15T21:18+0300
polonya-belarus sınırında göçmen krizi
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göçmen krizi
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Batı havacılık kaynaklarının verilerine göre ABD ordusuna ait iki keşif uçağı, bugün Belarus-Polonya sınırında uzun süreli uçuşlar gerçekleştirdi.Elde edilen verilere göre uçuşlarda, Romanya’nın liman kenti Köstence yakınlarındaki Mihail Kogalniceanu Havalimanı’ndan kalkan ABD ordusuna ait Bombardier Challenger 650 ARTEMIS keşif ve hedefleme uçağı ile İngiltere’deki Mildenhall Hava Üssü’nden kalkan ABD Hava Kuvvetlerine ait RC-135V stratejik keşif uçağı kullanıldı.Çok işlevli keşif ve hedefleme sistemi olan ARTEMIS, düşman hedeflerinin yüksek irtifadan büyük hassasiyetle tespit edilmesini sağlıyor. Bir ARTEMIS uçağı 12 km yükseklikten yüzlerce kilometreyi her yöne tarayabiliyor, kara ve deniz hedeflerini tespit edip hareketlerini takip edebiliyor, telsizle yapılan konuşmaları dinleyebiliyor ve düşman radarlarının yerini belirleyebiliyor.Söz konusu uçak, Belarus sınırının etrafında yaklaşık 5 saat boyunca uçtu.ABD’ye ait RC-135V elektronik keşif uçağı ise görevi doğrultusunda ayrıca Baltık Denizi ve Litvanya hava sahasından Kaliningrad bölgesinin sınırları yakınında keşif uçuşu gerçekleştirdi.
https://tr.sputniknews.com/20211115/letonya-belarus-sinirinda-askeri-tatbikat-baslatti-1050827504.html
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abd, polonya, kaçak göçmen, tatbikat, göçmen, uçak, göçmen krizi, savaş uçağı, keşif, savaş
ABD’ye ait askeri uçaklar, Belarus sınırlarının yakınında keşif yaptı
21:17 15.11.2021 (güncellendi: 21:18 15.11.2021)
ABD ordusuna ait iki keşif uçağının bugün Belarus-Polonya sınır bölgesinde uzun süreli uçuşlar gerçekleştirdiği öğrenildi.
Batı havacılık kaynaklarının verilerine göre ABD ordusuna ait iki keşif uçağı, bugün Belarus-Polonya sınırında uzun süreli uçuşlar gerçekleştirdi.
Elde edilen verilere göre uçuşlarda, Romanya’nın liman kenti Köstence yakınlarındaki Mihail Kogalniceanu Havalimanı’ndan kalkan ABD ordusuna ait Bombardier Challenger 650 ARTEMIS keşif ve hedefleme uçağı ile İngiltere’deki Mildenhall Hava Üssü’nden kalkan ABD Hava Kuvvetlerine ait RC-135V stratejik keşif uçağı kullanıldı.
Çok işlevli keşif ve hedefleme sistemi olan ARTEMIS, düşman hedeflerinin yüksek irtifadan büyük hassasiyetle tespit edilmesini sağlıyor. Bir ARTEMIS uçağı 12 km yükseklikten yüzlerce kilometreyi her yöne tarayabiliyor, kara ve deniz hedeflerini tespit edip hareketlerini takip edebiliyor, telsizle yapılan konuşmaları dinleyebiliyor ve düşman radarlarının yerini belirleyebiliyor.
Söz konusu uçak, Belarus sınırının etrafında yaklaşık 5 saat boyunca uçtu.
ABD’ye ait RC-135V elektronik keşif uçağı ise görevi doğrultusunda ayrıca Baltık Denizi ve Litvanya hava sahasından Kaliningrad bölgesinin sınırları yakınında keşif uçuşu gerçekleştirdi.