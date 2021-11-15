https://tr.sputniknews.com/20211115/abdye-ait-askeri-ucaklar-belarus-sinirlarinin-yakininda-kesif-yapti-1050829551.html

ABD’ye ait askeri uçaklar, Belarus sınırlarının yakınında keşif yaptı

ABD’ye ait askeri uçaklar, Belarus sınırlarının yakınında keşif yaptı

ABD ordusuna ait iki keşif uçağının bugün Belarus-Polonya sınır bölgesinde uzun süreli uçuşlar gerçekleştirdiği öğrenildi. 15.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-15T21:17+0300

2021-11-15T21:17+0300

2021-11-15T21:18+0300

polonya-belarus sınırında göçmen krizi

abd

polonya

kaçak göçmen

tatbikat

göçmen

uçak

göçmen krizi

savaş uçağı

keşif

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0f/1050829525_0:97:2375:1433_1920x0_80_0_0_ffd45e8ca67aad956e03fd3d434cd63c.jpg

Batı havacılık kaynaklarının verilerine göre ABD ordusuna ait iki keşif uçağı, bugün Belarus-Polonya sınırında uzun süreli uçuşlar gerçekleştirdi.Elde edilen verilere göre uçuşlarda, Romanya’nın liman kenti Köstence yakınlarındaki Mihail Kogalniceanu Havalimanı’ndan kalkan ABD ordusuna ait Bombardier Challenger 650 ARTEMIS keşif ve hedefleme uçağı ile İngiltere’deki Mildenhall Hava Üssü’nden kalkan ABD Hava Kuvvetlerine ait RC-135V stratejik keşif uçağı kullanıldı.Çok işlevli keşif ve hedefleme sistemi olan ARTEMIS, düşman hedeflerinin yüksek irtifadan büyük hassasiyetle tespit edilmesini sağlıyor. Bir ARTEMIS uçağı 12 km yükseklikten yüzlerce kilometreyi her yöne tarayabiliyor, kara ve deniz hedeflerini tespit edip hareketlerini takip edebiliyor, telsizle yapılan konuşmaları dinleyebiliyor ve düşman radarlarının yerini belirleyebiliyor.Söz konusu uçak, Belarus sınırının etrafında yaklaşık 5 saat boyunca uçtu.ABD’ye ait RC-135V elektronik keşif uçağı ise görevi doğrultusunda ayrıca Baltık Denizi ve Litvanya hava sahasından Kaliningrad bölgesinin sınırları yakınında keşif uçuşu gerçekleştirdi.

https://tr.sputniknews.com/20211115/letonya-belarus-sinirinda-askeri-tatbikat-baslatti-1050827504.html

polonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, polonya, kaçak göçmen, tatbikat, göçmen, uçak, göçmen krizi, savaş uçağı, keşif, savaş