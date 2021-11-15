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AB'nin Belarus'a yönelik yeni yaptırım kararına göçmen taşıyan havayolları da dahil edildi
AB'nin Belarus'a yönelik yeni yaptırım kararına göçmen taşıyan havayolları da dahil edildi
AB üyesi Polonya'nın Belarus sınırına yığılıp dondurucu soğukta bekleşen Ortadoğulu göçmen kriziyle ilgili toplanan AB dışişleri bakanları, hem Belarus'a... 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T18:12+0300
2021-11-15T18:38+0300
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türk hava yolları (thy)
belavia
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AB dışişleri bakanları toplantısına katılan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Ortadoğu ve Afrika'dan göçmenleri Belarus'a taşıyan havayolu şirketlerini bir kez daha uyardı.'Belarus yönetimi tarafından organize edilen insan kaçakçılığına' katkı sağlamaya devam eden havayollarına AB hava sahasında uçma ve AB havalimanlarına iniş/kalkış izinlerinin iptal edilebileceğini belirten Maas, bu konuda, AB'nin ricası üzerine Türk Hava Yolları'nın (THY) tutumunu değiştirmesini örnek gösterdi.Son olarak Türkiye’deki Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından, Türkiye'den Belarus'a seyahat etmek isteyen Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarına bilet satışı yapılmaması kararı alındığı duyurulmuştu. AB Konseyi Başkanı Charles Michel deTürk makamlarına ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne desteği ve işbirliği için teşekkür etmişti.Bugün Brüksel'deki toplantı vesilesiyle açıklama yapan Maas, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun AB yaptırımlarının kalkması çağrısına "Özellikle insan kaçakçılığıyla ilgisi olan kişilere yaptırımları daha ağırlaştıracağız" karşılığını verdi. Minsk'te yaşananların 'insanlık dışı bir sistemin göçmenleri AB'ye baskı aracı olarak kullanmak istemesi olduğunu, bu durumun son günlerde daha iyiye değil, tersine daha kötüye gittiğini' dile getiren Alman Dışişleri Bakanı, "Bu insan ticaretine karışan kişilere yaptırımları sertleştireceğiz. Ciddi ekonomik yaptırımların kaçınılmaz olduğu gerçeğini konuşmamız gerekecek. Havayollarıyla da mücadele etmemiz gerekecek" dedi. Maas, havayollarının Belarus'a insan kaçakçılığına alet olmaması gerektiğini söyleyerek şöyle devam etti:"THY'nin attığı adımlar, gayrimeşru faaliyetlerden uzak kalınabileceğini gösterdi. Bunu diğer hava yolları da yapabilir, bunu yapmayan ağır yaptırımları hesaba katmalı. Göçmenleri, Belarus'a götüren havayolları için iniş ve kalkış haklarını durdurmayı ekarte edemeyiz." Toplantıda AB dışişleri bakanları, Ortadoğu-Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin AB sınırlarına ulaştırılmasına katkı sağlayan Belaruslu yetkililer aleyhine yaptırımların devreye sokulması konusunda anlaştı.AB Konseyi’nden yapılan açıklamada, 'Belarus yönetiminin insanları siyasi amaçlar uğruna araçsallaştırması faaliyetlerine katkı sağlayan kişi ve kurumları doğrudan yaptırımlarla hedef alınacağı' duyuruldu. AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 'yeni yaptırım paketinin göçmenlerin yasadışı biçimde AB sınırına itilmesine karışan havayollarını ve seyahat acentelerini de hedef alacağını' belirtti.Dışişleri bakanları kararıyla öncelikli olarak Belarus devlet havayolu şirketi Belavia’nın hedef alınması bekleniyor. Belavia'nın herhangi bir AB ülkesi havayolu şirketinden uçak kiralayamaması ve böylece Belarus’a yeni göçmenler getirmede zorlanması planlanıyor. Son dönemde Danimarka merkezli Nordic Aviation Capital ve İrlanda merkezli AerCap şirketlerinden uçaklar kiralayan Belavia'nın filosunun yarısından fazlasını bu kiralık uçaklar oluşturuyor. Diğer yandan Belavia, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Dubai’den Belarus'a kalkan uçaklara Suriye, Irak, Afganistan ve Yemen vatandaşlarının alınmayacağını açıkladı. Şirket sözcüsü, kararın BAE yönetiminin isteği üzerine alındığını belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20211111/rus-disisleri-abnin-yaptirimlari-genisletmesi-durumunda-minske-omuz-vermeye-haziriz-1050712629.html
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belarus, türkiye, ab, türk hava yolları (thy), belavia

AB'nin Belarus'a yönelik yeni yaptırım kararına göçmen taşıyan havayolları da dahil edildi

18:12 15.11.2021 (güncellendi: 18:38 15.11.2021)
© Flickr / Gerard van der SchaafBelavia
Belavia - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© Flickr / Gerard van der Schaaf
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AB üyesi Polonya'nın Belarus sınırına yığılıp dondurucu soğukta bekleşen Ortadoğulu göçmen kriziyle ilgili toplanan AB dışişleri bakanları, hem Belarus'a yaptırımları ağırlaştırma hem de Belarus'a göçmen taşıyan havayollarına yaptırım uygulama kararı aldı. Alman Dışişleri Bakanı, diğer havayollarının THY'yi örnek alması gerektiğini söyledi.
AB dışişleri bakanları toplantısına katılan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Ortadoğu ve Afrika'dan göçmenleri Belarus'a taşıyan havayolu şirketlerini bir kez daha uyardı.
'Belarus yönetimi tarafından organize edilen insan kaçakçılığına' katkı sağlamaya devam eden havayollarına AB hava sahasında uçma ve AB havalimanlarına iniş/kalkış izinlerinin iptal edilebileceğini belirten Maas, bu konuda, AB'nin ricası üzerine Türk Hava Yolları'nın (THY) tutumunu değiştirmesini örnek gösterdi.
Son olarak Türkiye’deki Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından, Türkiye'den Belarus'a seyahat etmek isteyen Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarına bilet satışı yapılmaması kararı alındığı duyurulmuştu. AB Konseyi Başkanı Charles Michel deTürk makamlarına ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne desteği ve işbirliği için teşekkür etmişti.
Bugün Brüksel'deki toplantı vesilesiyle açıklama yapan Maas, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun AB yaptırımlarının kalkması çağrısına "Özellikle insan kaçakçılığıyla ilgisi olan kişilere yaptırımları daha ağırlaştıracağız" karşılığını verdi.
Minsk'te yaşananların 'insanlık dışı bir sistemin göçmenleri AB'ye baskı aracı olarak kullanmak istemesi olduğunu, bu durumun son günlerde daha iyiye değil, tersine daha kötüye gittiğini' dile getiren Alman Dışişleri Bakanı, "Bu insan ticaretine karışan kişilere yaptırımları sertleştireceğiz. Ciddi ekonomik yaptırımların kaçınılmaz olduğu gerçeğini konuşmamız gerekecek. Havayollarıyla da mücadele etmemiz gerekecek" dedi.
Maas, havayollarının Belarus'a insan kaçakçılığına alet olmaması gerektiğini söyleyerek şöyle devam etti:
"THY'nin attığı adımlar, gayrimeşru faaliyetlerden uzak kalınabileceğini gösterdi. Bunu diğer hava yolları da yapabilir, bunu yapmayan ağır yaptırımları hesaba katmalı. Göçmenleri, Belarus'a götüren havayolları için iniş ve kalkış haklarını durdurmayı ekarte edemeyiz."
Toplantıda AB dışişleri bakanları, Ortadoğu-Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin AB sınırlarına ulaştırılmasına katkı sağlayan Belaruslu yetkililer aleyhine yaptırımların devreye sokulması konusunda anlaştı.
Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
DÜNYA
Rus Dışişleri: AB’nin yaptırımları genişletmesi durumunda Minsk'e ‘omuz vermeye’ hazırız
11 Kasım, 20:28
AB Konseyi’nden yapılan açıklamada, 'Belarus yönetiminin insanları siyasi amaçlar uğruna araçsallaştırması faaliyetlerine katkı sağlayan kişi ve kurumları doğrudan yaptırımlarla hedef alınacağı' duyuruldu.
AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 'yeni yaptırım paketinin göçmenlerin yasadışı biçimde AB sınırına itilmesine karışan havayollarını ve seyahat acentelerini de hedef alacağını' belirtti.
Dışişleri bakanları kararıyla öncelikli olarak Belarus devlet havayolu şirketi Belavia’nın hedef alınması bekleniyor. Belavia'nın herhangi bir AB ülkesi havayolu şirketinden uçak kiralayamaması ve böylece Belarus’a yeni göçmenler getirmede zorlanması planlanıyor. Son dönemde Danimarka merkezli Nordic Aviation Capital ve İrlanda merkezli AerCap şirketlerinden uçaklar kiralayan Belavia'nın filosunun yarısından fazlasını bu kiralık uçaklar oluşturuyor.
Diğer yandan Belavia, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Dubai’den Belarus'a kalkan uçaklara Suriye, Irak, Afganistan ve Yemen vatandaşlarının alınmayacağını açıkladı. Şirket sözcüsü, kararın BAE yönetiminin isteği üzerine alındığını belirtti.
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