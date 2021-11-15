https://tr.sputniknews.com/20211115/ahmet-kayanin-mezari-tahrip-edildi-1050797201.html

Ahmet Kaya'nın mezarı tahrip edildi

Ahmet Kaya'nın mezarı tahrip edildi

Ahmet Kaya'nın Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan mezarının tahrip edildiğini gösteren görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. 15.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-15T03:54+0300

2021-11-15T03:54+0300

2021-11-15T03:58+0300

dünya

ahmet kaya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103814/88/1038148866_0:3:1000:566_1920x0_80_0_0_a14df54bed3d67f8d3ff0ee69e29126f.jpg

Fransa’nın başkenti Paris’te 16 Kasım 2000’de yaşamını yitiren Ahmet Kaya’nın mezarı saldırıya uğradı.Üç gün sonra ölüm yıldönümü olan Kaya’nın Paris’te Père Lachaise Mezarlığı’nda bulunan kabrinin mezar taşları kırıldı.Saldırının kim veya kimler tarafından gerçekleştiği bilinmiyor. Ancak mezarı ziyaret eden kişiler, paylaştıkları videoda saldırının yeni olduğunu söyledi.Ahmet Kaya kimdir?Ahmet Kaya, 1957 yılında Malatya'da dünyaya geldi. Aslen Adıyamanlıdır. Babası Sümerbank dokuma fabrikasında çalışan bir işçiydi. İlkokulu Malatya'da okudu. Müzikle altı yaşında babasının hediye ettiği bağlama ile tanıştı. Okuldan geri kalan zamanlarında plak ve kaset satan bir dükkânda çalışmaya başladı. Ailesinin geçim sıkıntısı çekmesi nedeniyle 1972'de İstanbul Kocamustafapaşa'ya göç ettiler ve okulu bırakmak zorunda kaldı. İşportacılık ve çeşitli işyerlerinde çıraklık yaptı. Bu dönemde küçük bir yerleşim yerinden büyük bir şehre taşınmanın ve alışmanın sıkıntılarını yaşadı. Ahmet Kaya, 1980 ve 1990'larda çıkardığı albümler ve verdiği konserlerle tanındı.Ahmet Kaya, 16 Kasım 2000'de, Hoşçakalın Gözüm isimli albümünün kayıtlarını yaparken, Paris'in Porte de Versailles semtindeki evinde bir gece kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 17 Kasım 2000'de 30.000'in üzerinde kişinin katıldığı törenle Paris'in Père Lachaise Mezarlığı 71. bölüme defnedildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ahmet kaya