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https://tr.sputniknews.com/20211115/ahmet-kayanin-mezari-tahrip-edildi-1050797201.html
Ahmet Kaya'nın mezarı tahrip edildi
Ahmet Kaya'nın mezarı tahrip edildi
Ahmet Kaya'nın Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan mezarının tahrip edildiğini gösteren görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T03:54+0300
2021-11-15T03:58+0300
dünya
ahmet kaya
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Fransa’nın başkenti Paris’te 16 Kasım 2000’de yaşamını yitiren Ahmet Kaya’nın mezarı saldırıya uğradı.Üç gün sonra ölüm yıldönümü olan Kaya’nın Paris’te Père Lachaise Mezarlığı’nda bulunan kabrinin mezar taşları kırıldı.Saldırının kim veya kimler tarafından gerçekleştiği bilinmiyor. Ancak mezarı ziyaret eden kişiler, paylaştıkları videoda saldırının yeni olduğunu söyledi.Ahmet Kaya kimdir?Ahmet Kaya, 1957 yılında Malatya'da dünyaya geldi. Aslen Adıyamanlıdır. Babası Sümerbank dokuma fabrikasında çalışan bir işçiydi. İlkokulu Malatya'da okudu. Müzikle altı yaşında babasının hediye ettiği bağlama ile tanıştı. Okuldan geri kalan zamanlarında plak ve kaset satan bir dükkânda çalışmaya başladı. Ailesinin geçim sıkıntısı çekmesi nedeniyle 1972'de İstanbul Kocamustafapaşa'ya göç ettiler ve okulu bırakmak zorunda kaldı. İşportacılık ve çeşitli işyerlerinde çıraklık yaptı. Bu dönemde küçük bir yerleşim yerinden büyük bir şehre taşınmanın ve alışmanın sıkıntılarını yaşadı. Ahmet Kaya, 1980 ve 1990'larda çıkardığı albümler ve verdiği konserlerle tanındı.Ahmet Kaya, 16 Kasım 2000'de, Hoşçakalın Gözüm isimli albümünün kayıtlarını yaparken, Paris'in Porte de Versailles semtindeki evinde bir gece kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 17 Kasım 2000'de 30.000'in üzerinde kişinin katıldığı törenle Paris'in Père Lachaise Mezarlığı 71. bölüme defnedildi.
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Ahmet Kaya'nın mezarı tahrip edildi

03:54 15.11.2021 (güncellendi: 03:58 15.11.2021)
© Fotoğraf : YouTubeAhmet Kaya
Ahmet Kaya - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© Fotoğraf : YouTube
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Ahmet Kaya'nın Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan mezarının tahrip edildiğini gösteren görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Fransa’nın başkenti Paris’te 16 Kasım 2000’de yaşamını yitiren Ahmet Kaya’nın mezarı saldırıya uğradı.
Üç gün sonra ölüm yıldönümü olan Kaya’nın Paris’te Père Lachaise Mezarlığı’nda bulunan kabrinin mezar taşları kırıldı.
Saldırının kim veya kimler tarafından gerçekleştiği bilinmiyor. Ancak mezarı ziyaret eden kişiler, paylaştıkları videoda saldırının yeni olduğunu söyledi.

Ahmet Kaya kimdir?

Ahmet Kaya, 1957 yılında Malatya'da dünyaya geldi. Aslen Adıyamanlıdır. Babası Sümerbank dokuma fabrikasında çalışan bir işçiydi. İlkokulu Malatya'da okudu. Müzikle altı yaşında babasının hediye ettiği bağlama ile tanıştı. Okuldan geri kalan zamanlarında plak ve kaset satan bir dükkânda çalışmaya başladı. Ailesinin geçim sıkıntısı çekmesi nedeniyle 1972'de İstanbul Kocamustafapaşa'ya göç ettiler ve okulu bırakmak zorunda kaldı. İşportacılık ve çeşitli işyerlerinde çıraklık yaptı. Bu dönemde küçük bir yerleşim yerinden büyük bir şehre taşınmanın ve alışmanın sıkıntılarını yaşadı. Ahmet Kaya, 1980 ve 1990'larda çıkardığı albümler ve verdiği konserlerle tanındı.
Ahmet Kaya, 16 Kasım 2000'de, Hoşçakalın Gözüm isimli albümünün kayıtlarını yaparken, Paris'in Porte de Versailles semtindeki evinde bir gece kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 17 Kasım 2000'de 30.000'in üzerinde kişinin katıldığı törenle Paris'in Père Lachaise Mezarlığı 71. bölüme defnedildi.
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