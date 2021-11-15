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AK Parti'de sürpriz görev değişimi
AK Parti'de sürpriz görev değişimi
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, görevinden affını istedi. Bostancı'nın yerine Meclis Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz’ın bu görevi üstleneceği... 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T13:25+0300
2021-11-15T13:25+0300
2021-11-15T13:25+0300
politika
ak parti
ismet yılmaz
naci bostancı
cumhurbaşkanı
siyaset
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AK Parti, sürpriz bir görev değişimine hazırlanıyor. AK Parti Grup Başkanlığı görevini yürüten Naci Bostancı'nın görevinden affını istediği öne sürüldü.Edinilen bilgiye göre, Naci Bostancı, bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşerek, bu talebini iletti ve farklı bir görev üstlenebileceğini söyledi.Bostancı'nın genel başkan danışmanı olarak, AK Parti Genel Merkezi'nde görev alabileceği belirtiliyor.Naci Bostancı'dan boşalacak Grup Başkanlığı'na ise Meclis Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz’ın geleceği iddia edildi.Grup başkanlık görevine gelecek Yılmaz, grup başkanvekillerinin görevlerinin koordinasyonunu sağlayacak, çalışmalara başkanlık edecek ve Meclis çalışmaları konusunda planlama yapacak.
https://tr.sputniknews.com/20211115/cem-kucuk-ak-parti-gerceklerle-yuzlesmeli-halkin-sikintilarini-dinlemeli-1050802758.html
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ak parti, ismet yılmaz, naci bostancı, cumhurbaşkanı, siyaset
AK Parti'de sürpriz görev değişimi
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, görevinden affını istedi. Bostancı'nın yerine Meclis Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz’ın bu görevi üstleneceği öğrenildi.
AK Parti, sürpriz bir görev değişimine hazırlanıyor. AK Parti Grup Başkanlığı görevini yürüten Naci Bostancı'nın görevinden affını istediği öne sürüldü. Edinilen bilgiye göre, Naci Bostancı, bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşerek, bu talebini iletti ve farklı bir görev üstlenebileceğini söyledi. Bostancı'nın genel başkan danışmanı olarak, AK Parti Genel Merkezi'nde görev alabileceği belirtiliyor.
Naci Bostancı'dan boşalacak Grup Başkanlığı'na ise Meclis Milli Savunma Komisyonu Başkanı
İsmet Yılmaz’ın geleceği iddia edildi. Grup başkanlık görevine gelecek Yılmaz, grup başkanvekillerinin görevlerinin koordinasyonunu sağlayacak, çalışmalara başkanlık edecek ve Meclis çalışmaları konusunda planlama yapacak.