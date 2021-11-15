Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20211115/ak-partili-tamer-asgari-ucret-4-bin-tlnin-altinda-olmamali-1050808726.html
AK Partili Tamer: Asgari ücret 4 bin TL’nin altında olmamalı
AK Partili Tamer: Asgari ücret 4 bin TL’nin altında olmamalı
AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, asgari ücretin 4 bin TL'nin altında olmaması gerektiğini savundu. 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T13:21+0300
2021-11-15T13:19+0300
politika
ak parti
asgari ücret
ismail tamer
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103204/51/1032045183_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_a09100a332b253627addfb1fc712da80.jpg
AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer partisinin il başkanlık binasında basın toplantısı düzenledi. Sözcü’nün haberine göre asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulunan AKP’li Tamer, “Asgari ücret 4 bin TL’nin altında olmamalı diye düşünüyorum. Asgari ücretli kardeşlerimiz hepimizin malumu, bildiğimiz şeyler. Şahsi olarak 4 bin TL’nin altında olmamalı. Benim düşüncem bundan yana” dedi.Kentteki koronavirüs salgınına ilişkin son durumu da anlatan Tamer şunları söyledi:“Sağlık ile ilgili yatırımlarımız da hızla devam ediyor. 1 yıl öncesinde size ilk ameliyatı ben yapacağım demiştim. Ama şu bir gerçek ki sağlıkta o şehir hastaneleri Avrupa’da bir örnek olduğumuzun göstergesi. Özellikle pandemi döneminde tüm ülkelerin tek tek döküldüğü dönemde sadece 45 günde hastaneye başlayıp bitirilmesinden bahsediyoruz.Hastanelerimizde hiçbir sıkıntımız olmadı. Doluluk oranlarımız yükselse de hiçbir zaman sıkıntı yaşamadık. Dışarıda hastamız kalmadı. Şehir hastanelerinin özel hastanelerden daha konforlu olduğunu görüyoruz.”
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103204/51/1032045183_92:0:979:665_1920x0_80_0_0_c4bb013dc0aac1b147bd3bdf489aee01.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ak parti, asgari ücret, ismail tamer

AK Partili Tamer: Asgari ücret 4 bin TL’nin altında olmamalı

13:21 15.11.2021
© Fotoğraf : DHAAK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer
AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© Fotoğraf : DHA
Abone ol
AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, asgari ücretin 4 bin TL'nin altında olmaması gerektiğini savundu.
AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer partisinin il başkanlık binasında basın toplantısı düzenledi. Sözcü’nün haberine göre asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulunan AKP’li Tamer, “Asgari ücret 4 bin TL’nin altında olmamalı diye düşünüyorum. Asgari ücretli kardeşlerimiz hepimizin malumu, bildiğimiz şeyler. Şahsi olarak 4 bin TL’nin altında olmamalı. Benim düşüncem bundan yana” dedi.
Kentteki koronavirüs salgınına ilişkin son durumu da anlatan Tamer şunları söyledi:
“Sağlık ile ilgili yatırımlarımız da hızla devam ediyor. 1 yıl öncesinde size ilk ameliyatı ben yapacağım demiştim. Ama şu bir gerçek ki sağlıkta o şehir hastaneleri Avrupa’da bir örnek olduğumuzun göstergesi. Özellikle pandemi döneminde tüm ülkelerin tek tek döküldüğü dönemde sadece 45 günde hastaneye başlayıp bitirilmesinden bahsediyoruz.
Hastanelerimizde hiçbir sıkıntımız olmadı. Doluluk oranlarımız yükselse de hiçbir zaman sıkıntı yaşamadık. Dışarıda hastamız kalmadı. Şehir hastanelerinin özel hastanelerden daha konforlu olduğunu görüyoruz.”
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:05Sigortacı Akman: Mobil Kaza Tutanağı uygulaması ile tutanak süresi 10 dakikaya düşüyor
14:05Beki İkala Erikli'yi öldürmekten yargılanan sanığın cezası onandı
14:04Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Camilerde Kur'an Öğretimi Programı' başlattık
13:56Lukaşenko: Polonya sınırındaki göçmenleri eve dönmeleri için ikna etmeye çalışıyoruz
13:53Kütahya'da türbe sanılan yer, arkeolojik kazıda boş çıktı: 'Yıllardır dua ediyorduk'
13:47Andy-Ar'ın kurucusu Acar'dan 'Ömer'in Yolu' sloganına gelen eleştirilere yanıt
13:46Türk Telekom, AKM'nin ana destekçisi oldu, opera salonuna adı verildi
13:42Lugansk: Kiev'in Bayraktar TB2'lerle ilgili açıklamaları bir politikanın tezahürü
13:35İstanbul surları dijitale aktarıldı
13:31İstanbul'da mahalle kavgası: Biri ağır 4 kişi yaralandı, birçok işyerinde hasar meydana geldi
13:30Fransa'daki ilkokullarda maske takmak zorunlu hale geldi
13:29Muhtar, hastane otoparkında kendini vurdu
13:28Elmalı davasında karar: Üç sanığa beraat
13:25AK Parti'de sürpriz görev değişimi
13:21AK Partili Tamer: Asgari ücret 4 bin TL’nin altında olmamalı
13:18iPhone 13 Pro Max, 80 milyon yıllık T-rex dişi kullanılarak tasarlandı
13:17Ürdün-İran Kadınlar Kupası maçında erkek kaleci iddiası FIFA'da
13:07Cezaevinden 'Kovid-19 izniyle' çıkan mahkumlardan eylem: Dönmek istemiyoruz
13:04Rostec Başkanı, ‘Putin’in limuzininin’ markasını taşıyan Aurus Business Jet’in fiyatını açıkladı
13:00Harry Styles kozmetik sektörüne girdi: Oje seti çıkardı