Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211115/almanya-cumhurbaskani-steinmeier-asilanmayanlar-kendi-sagliklarini-ve-hepimizi-riske-atiyor-1050825196.html
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Aşılanmayanlar kendi sağlıklarını ve hepimizi riske atıyor
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Aşılanmayanlar kendi sağlıklarını ve hepimizi riske atıyor
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, aşı olmayan vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Aşılanmayanlar kendi sağlıklarını ve hepimizi riske atıyorlar"... 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T18:59+0300
2021-11-15T18:59+0300
koronavirüs
almanya
sağlık
frank-walter steinmeier
cumhurbaşkanı
açıklama
aşı
kovid-19
vaka sayısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/1049558978_0:30:2922:1674_1920x0_80_0_0_58882b90ba1979621138d3f03bbdafa1.jpg
Almanya’da Kovid-19 vakaları yeniden yükselişe geçerken, günlük insidans değeri 300'ün üzerine çıktı. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, yaptığı açıklamada, "Aşı olmak konusunda hala tereddüt ediyorsanız, bugün size doğrudan sormak istiyorum. Sizi ikna etmek için daha ne olması gerekiyor? Sizlerden tekrar aşı olmanız için rica ediyorum!" ifadelerini kullanarak, “Aşılanmayanlar kendi sağlıklarını ve hepimizi riske atıyorlar" dedi.Yoğun bakımda yatan Kovid-19 hastalarının yüzde 90’ının aşısız olduğunu ve yoğun bakımlardaki doluluk oranın her geçen arttığına dikkat çeken Steinmeir, “Her şeyden önce, bu sonbaharda koronavirüse yakalananlar ve yoğun bakım ünitelerinde hayatta kalma mücadelesi verenler aşısız kişilerden oluşuyor” dedi.Cumhurbaşkanı Steinmeier, federal ve eyalet hükümetlerinin bir kriz anında 'hızlı ve iyi' tepki verebilmesi gerektiğini belirterek, “Küresel ısınma çağında devletimiz daha fazla çevre felaketine, salgınlara, paradoksal olarak doğası ve boyutunu henüz bilmediğimiz krizlere hazırlıklı olmalıdır” açıklamasında bulundu.Salgının ülkeleri dayanıklılık testine soktuğunu belirten Steinmeier, koronavirüsten önce var olan zayıflıkların ortaya çıktığını ifade etti. Salgınla beraber özellikle dijitalleşmedeki açıkların ortaya çıktığına değinen Steinmeier, “Devlet daireleri, okullar ve sağlık sistemindeki dijital eksiklik utanç verici bir durumda ve bu eksiklikleri giderme çabaları çok yavaş ilerliyor" eleştirisinde bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20210925/almanya-cumhurbaskani-steinmeier-afganistanda-bircok-seyde-basarisiz-olduk-1049232532.html
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/1049558978_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_09ab07e2a66a2f9cb96ae45679958554.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
almanya, sağlık, frank-walter steinmeier, cumhurbaşkanı, açıklama, aşı, kovid-19, vaka sayısı

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Aşılanmayanlar kendi sağlıklarını ve hepimizi riske atıyor

18:59 15.11.2021
© İHA / MEHMET KOCAAlmanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© İHA / MEHMET KOCA
Abone ol
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, aşı olmayan vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Aşılanmayanlar kendi sağlıklarını ve hepimizi riske atıyorlar" dedi.
Almanya’da Kovid-19 vakaları yeniden yükselişe geçerken, günlük insidans değeri 300'ün üzerine çıktı.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, yaptığı açıklamada, "Aşı olmak konusunda hala tereddüt ediyorsanız, bugün size doğrudan sormak istiyorum. Sizi ikna etmek için daha ne olması gerekiyor? Sizlerden tekrar aşı olmanız için rica ediyorum!" ifadelerini kullanarak, “Aşılanmayanlar kendi sağlıklarını ve hepimizi riske atıyorlar" dedi.
Yoğun bakımda yatan Kovid-19 hastalarının yüzde 90’ının aşısız olduğunu ve yoğun bakımlardaki doluluk oranın her geçen arttığına dikkat çeken Steinmeir, “Her şeyden önce, bu sonbaharda koronavirüse yakalananlar ve yoğun bakım ünitelerinde hayatta kalma mücadelesi verenler aşısız kişilerden oluşuyor” dedi.
Cumhurbaşkanı Steinmeier, federal ve eyalet hükümetlerinin bir kriz anında 'hızlı ve iyi' tepki verebilmesi gerektiğini belirterek, “Küresel ısınma çağında devletimiz daha fazla çevre felaketine, salgınlara, paradoksal olarak doğası ve boyutunu henüz bilmediğimiz krizlere hazırlıklı olmalıdır” açıklamasında bulundu.
Salgının ülkeleri dayanıklılık testine soktuğunu belirten Steinmeier, koronavirüsten önce var olan zayıflıkların ortaya çıktığını ifade etti.
Salgınla beraber özellikle dijitalleşmedeki açıkların ortaya çıktığına değinen Steinmeier, “Devlet daireleri, okullar ve sağlık sistemindeki dijital eksiklik utanç verici bir durumda ve bu eksiklikleri giderme çabaları çok yavaş ilerliyor" eleştirisinde bulundu.
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2021
Taliban kontrolünde Afganistan
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Afganistan'da birçok şeyde başarısız olduk
25 Eylül, 01:41
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:08BDDK Başkanı: BBVA'nın kararı Türkiye ekonomisine duyulan güveni teyit ediyor
19:59Düzensiz göçmenlerin dayandığı Polonya sınır kapısından görüntüler
19:52İstanbul'da yolcu otobüsünde yangın: Yolcular 1.5 saat TEM'de bekledi
19:50Kremlin: Zorluklara rağmen Kovid-19’la mücadelede Donbass’a yardım edeceğiz
19:43İş makinaları sanayicileri: Sektörde büyük talep oluşacak ama en büyük sorun nitelikli eleman
19:38Türkiye'de son 24 saatte 23 bin 852 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 215 kişi yaşamını yitirdi
19:20Moskova’da 'Türk Filmleri Haftası' başladı
19:18Model Sarah McNeilly, Manson tarafından maruz bırakıldığı cinsel ve psikolojik şiddeti anlattı
19:04'İnşaatta can veren atanmamış öğretmen Altun’un nişanı vardı, yüzük parası için çalışıyordu'
18:59Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Aşılanmayanlar kendi sağlıklarını ve hepimizi riske atıyor
18:49Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Rus mevkidaşı Rudenko'yla Güney Kafkasya'da işbirliğini ele aldı
18:43Çavuşoğlu: İran'a yönelik tek taraflı yaptırımların kalkması gerekiyor
18:38TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüşen Kılıçdaroğlu: Zırvalıklar ve saçmalıklarla karşı karşıyayız
18:16Trump'ın danışmanı Steve Bannon, FBI'a teslim oldu
18:12AB'nin Belarus'a yönelik yeni yaptırım kararına göçmen taşıyan havayolları da dahil edildi
18:12İngiltere'de terör tehdit seviyesi 'ciddi'ye yükseltildi
18:07ABD'nin amiral gemisi USS Mount Whitney, Çanakkale Boğazı’ndan geçti
17:57AB, yeni atanan 4 Suriyeli bakanı kara listeye aldı
17:53Suriye'de düşürülen Su-24 uçağının pilotu Peşkov'un kahramanlığı film oldu
17:46Avrupa Merkez Bankası'ndan enerji fiyatları ve arz darboğazı uyarısı