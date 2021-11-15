https://tr.sputniknews.com/20211115/almanya-cumhurbaskani-steinmeier-asilanmayanlar-kendi-sagliklarini-ve-hepimizi-riske-atiyor-1050825196.html

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Aşılanmayanlar kendi sağlıklarını ve hepimizi riske atıyor

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Aşılanmayanlar kendi sağlıklarını ve hepimizi riske atıyor

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, aşı olmayan vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Aşılanmayanlar kendi sağlıklarını ve hepimizi riske atıyorlar"... 15.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-15T18:59+0300

2021-11-15T18:59+0300

2021-11-15T18:59+0300

koronavirüs

almanya

sağlık

frank-walter steinmeier

cumhurbaşkanı

açıklama

aşı

kovid-19

vaka sayısı

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Almanya’da Kovid-19 vakaları yeniden yükselişe geçerken, günlük insidans değeri 300'ün üzerine çıktı. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, yaptığı açıklamada, "Aşı olmak konusunda hala tereddüt ediyorsanız, bugün size doğrudan sormak istiyorum. Sizi ikna etmek için daha ne olması gerekiyor? Sizlerden tekrar aşı olmanız için rica ediyorum!" ifadelerini kullanarak, “Aşılanmayanlar kendi sağlıklarını ve hepimizi riske atıyorlar" dedi.Yoğun bakımda yatan Kovid-19 hastalarının yüzde 90’ının aşısız olduğunu ve yoğun bakımlardaki doluluk oranın her geçen arttığına dikkat çeken Steinmeir, “Her şeyden önce, bu sonbaharda koronavirüse yakalananlar ve yoğun bakım ünitelerinde hayatta kalma mücadelesi verenler aşısız kişilerden oluşuyor” dedi.Cumhurbaşkanı Steinmeier, federal ve eyalet hükümetlerinin bir kriz anında 'hızlı ve iyi' tepki verebilmesi gerektiğini belirterek, “Küresel ısınma çağında devletimiz daha fazla çevre felaketine, salgınlara, paradoksal olarak doğası ve boyutunu henüz bilmediğimiz krizlere hazırlıklı olmalıdır” açıklamasında bulundu.Salgının ülkeleri dayanıklılık testine soktuğunu belirten Steinmeier, koronavirüsten önce var olan zayıflıkların ortaya çıktığını ifade etti. Salgınla beraber özellikle dijitalleşmedeki açıkların ortaya çıktığına değinen Steinmeier, “Devlet daireleri, okullar ve sağlık sistemindeki dijital eksiklik utanç verici bir durumda ve bu eksiklikleri giderme çabaları çok yavaş ilerliyor" eleştirisinde bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20210925/almanya-cumhurbaskani-steinmeier-afganistanda-bircok-seyde-basarisiz-olduk-1049232532.html

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almanya, sağlık, frank-walter steinmeier, cumhurbaşkanı, açıklama, aşı, kovid-19, vaka sayısı