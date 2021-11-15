Andy-Ar'ın kurucusu Acar'dan 'Ömer'in Yolu' sloganına gelen eleştirilere yanıt

Sonuçta yapmak istediğiniz şeyi duyurmayı ve değerlendirilmesini, mesajının ve fikrinin sorgulanmasını, farkındalık oluşturmasını istersiniz, bunun için yapmayı hedeflersiniz. Teknik açıdan durum bu. Fakat biz bu kampanyamızı iletişimcilerin veya kanaat önderi olarak kendini konumlayanların duymak istediklerine göre değil, vatandaşın ve sonucu verecek olan kitlenin ne duymak istediğine göre planladık. Yapılan eleştirilerin hepsini tabii ki dikkate alıyoruz; fakat unutulmamalıdır ki, biz aynı zamanda; bizi diğer ajanslardan ayrıştırıcı bir özelliğimiz olarak, Türkiye’nin en büyük ve en kurumsal araştırma şirketlerinden biri olan Andy-Ar’ın bilimsel verilerine dayanarak kampanya planlaması yapıyoruz. Türkiye’de ya araştırmacı ya reklamcı ya da strateji danışmanısınızdır. Biz bunların hepsini bir çatı altına topladık. FACAR Grup bünyesinde Andy-Ar ile birlikte görsel iletişim materyallerini üreten Yine Ajans mevcut. İnsanlar, klasik ajans mentalitesi ile ürün çıktığını düşünse de durum bu değil. Türkiye’deki tek araştırma, siyasal kampanya ve strateji geliştiren kurumdan çıkan bir ürün olan Ömer’in Yolu, kalitatif ve kantitatif araştırma teknikleriyle alınan veriler üzerine kurgulanmıştır. Sonuçta İYİ Parti lideri Meral Akşener, bize neyi, nasıl yapmak istediğini ve Türkiye hayaline dair politikalarını paylaştı. Biz de onu Ömer’in Yolu ile anlatmaya çalışacağız. Bu fazdan önceki 'Projeye Değil Ranta Karşıyız'da anlatmaya çalıştığımız gibi.