Andy-Ar'ın kurucusu Acar'dan 'Ömer'in Yolu' sloganına gelen eleştirilere yanıt

Eleştiriye her zaman açığız. Tabii ki herkesin her şeyi beğenmesi mümkün değil. Parti içi muhalefetler bile bu denli sertken başka partilerden insanların bu söylemi eleştirmesi gayet doğal. Herkesin kafasındaki İYİ Parti başka; kimi seküler görüyor, kimi milliyetçi, kimi merkez sağ, kimi muhafazakar... Bu liste böyle uzar gider. İYİ Parti’ye oy vermeyen herkes, istemediği bir mesaj verildiğinde rahatsız oluyor. Bakınız Tezkere konusunda “evet” dendiği zaman rahatsız olanlar, ertesi gün Genel Başkan’ın İstanbul Sözleşmesi vurgusunu alkışlıyor. Bunlar çok normal şeyler. Her eleştiriden bir ders çıkarılır. Ancak biz sadece Twitter’da verilecek mesajları olan bir kampanya değil; Karadeniz’in bir köyünde, Akdeniz’in yaylalarında, Doğu’da bir lokantada yani Türkiye’nin her köşesinde anlaşılabilir mesajlar veren bir kampanyayı hayata geçiriyoruz.