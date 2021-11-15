https://tr.sputniknews.com/20211115/antarktikanin-en-hizli-eriyen-buzulu-pine-island-6-yillik-erime-sureci-uzaydan-goruntulendi-1050812978.html

Antarktika'nın en hızlı eriyen buzulu Pine Island: 6 yıllık erime süreci uzaydan görüntülendi

Antarktika'nın en hızlı eriyen buzulu Pine Island: 6 yıllık erime süreci uzaydan görüntülendi

Antarktika’nın en hızlı eriyen Pine Island Buzulu’nun uzaydan çekilmiş 6 yıllık görselleri, hızlandırılarak video haline getirildi. Buzulun hızlı erime süreci... 15.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-15T14:29+0300

2021-11-15T14:29+0300

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antarktika

yaşam

uzay

iklim değişikliği

erime

buzul

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Avrupa Birliği Dünya Gözlem Programı Copernicus kapsamında Pine Island Buzulu (PIG), uzaydan 6 yıl boyunca fotoğraflandı.Görsellerden elde edilen videoda, 2015 ila 2021 arasında buzulda meydana gelen hızlı erime gözler önüne serildi.10 yıl boyunca aynı oranda kaldıPine Island Buzulu'nun denize doğru hareketi, 1990 ile 2009 yılları arasında; yılda 2,5 kilometreden yılda 4 kilometreye kadar hızlandı.Buzulun hızı, daha sonra 10 yıl boyunca bu yüksek oranda sabitlendi.

https://tr.sputniknews.com/20210519/antarktikadan-dunyanin-en-buyuk-buzdagi-koptu-1044545340.html

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antarktika, uzay, iklim değişikliği, erime, buzul