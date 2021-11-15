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https://tr.sputniknews.com/20211115/antarktikanin-en-hizli-eriyen-buzulu-pine-island-6-yillik-erime-sureci-uzaydan-goruntulendi-1050812978.html
Antarktika'nın en hızlı eriyen buzulu Pine Island: 6 yıllık erime süreci uzaydan görüntülendi
Antarktika'nın en hızlı eriyen buzulu Pine Island: 6 yıllık erime süreci uzaydan görüntülendi
Antarktika’nın en hızlı eriyen Pine Island Buzulu’nun uzaydan çekilmiş 6 yıllık görselleri, hızlandırılarak video haline getirildi. Buzulun hızlı erime süreci... 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T14:29+0300
2021-11-15T14:31+0300
antarktika
yaşam
uzay
iklim değişikliği
erime
buzul
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Avrupa Birliği Dünya Gözlem Programı Copernicus kapsamında Pine Island Buzulu (PIG), uzaydan 6 yıl boyunca fotoğraflandı.Görsellerden elde edilen videoda, 2015 ila 2021 arasında buzulda meydana gelen hızlı erime gözler önüne serildi.10 yıl boyunca aynı oranda kaldıPine Island Buzulu'nun denize doğru hareketi, 1990 ile 2009 yılları arasında; yılda 2,5 kilometreden yılda 4 kilometreye kadar hızlandı.Buzulun hızı, daha sonra 10 yıl boyunca bu yüksek oranda sabitlendi.
https://tr.sputniknews.com/20210519/antarktikadan-dunyanin-en-buyuk-buzdagi-koptu-1044545340.html
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antarktika, uzay, iklim değişikliği, erime, buzul

Antarktika'nın en hızlı eriyen buzulu Pine Island: 6 yıllık erime süreci uzaydan görüntülendi

14:29 15.11.2021 (güncellendi: 14:31 15.11.2021)
© DHAAntarktika'nın en hızlı eriyen buzulu Pine Island
Antarktika'nın en hızlı eriyen buzulu Pine Island - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© DHA
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Antarktika’nın en hızlı eriyen Pine Island Buzulu’nun uzaydan çekilmiş 6 yıllık görselleri, hızlandırılarak video haline getirildi. Buzulun hızlı erime süreci, videoda net şekilde tespit edildi.
Avrupa Birliği Dünya Gözlem Programı Copernicus kapsamında Pine Island Buzulu (PIG), uzaydan 6 yıl boyunca fotoğraflandı.
Görsellerden elde edilen videoda, 2015 ila 2021 arasında buzulda meydana gelen hızlı erime gözler önüne serildi.

10 yıl boyunca aynı oranda kaldı

Pine Island Buzulu'nun denize doğru hareketi, 1990 ile 2009 yılları arasında; yılda 2,5 kilometreden yılda 4 kilometreye kadar hızlandı.
Buzulun hızı, daha sonra 10 yıl boyunca bu yüksek oranda sabitlendi.
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