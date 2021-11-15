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Aşiret düğününde gelin ve damada 1 milyon 258 bin TL takıldı
Aşiret düğününde gelin ve damada 1 milyon 258 bin TL takıldı
Şırnak'ın Silopi ilçesinde Ertoşi Gevdan Aşireti'nin düğününde gelin ve damada 1 milyon 258 bin liralık altın ve para takıldı. 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T21:07+0300
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yaşam
şırnak
tl
altın
düğün
aşiret
takı
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Silopi ilçesinde Savaş Işık ve Mizgin Işık çiftinin düğün salonunda gerçekleşen düğüne Ertoşi Gevdan Aşireti Ağası Mehmet Aslan ile Van, Hakkari, Gaziantep, Adana, Mersin, İstanbul, Irak ve İran'dan gelen aşiret üyeleri katıldı. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı yemekli düğünde 130 adet koyun kesilirken, 2 ton da pirinç kullanıldı. Aşiret Ağası Mehmet Aslan ve aşiretin önde gelen isimlerinin 288 bin TL bahşiş verdiği düğünde geline 1 kilogram ağırlığında altın takı takıldı. Takılan altın ve paraların ise toplam 1 milyon 258 bin TL olduğu öğrenildi.Damat Savaş Işık, çok mutlu olduğunu belirterek, bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan akrabalarına teşekkür etti.Damadın amcası Abdullah Işık da görkemli bir düğün yaptıklarını belirtti. Işık, "Çok iyi geçti. Düğüne katılan Ertoşi Gevdan Aşireti'nin ağası olan başta Mehmet Ağa, Van'dan, Hatay'dan, Adana, Mersin, Kuzey Irak'tan yani bütün illerden akrabalarımız katıldı. 1 milyon 250 bin TL para takıldı düğünde. Gelenlerin hepsinin ayağına sağlık. Allah hepsinden razı olsun" dedi.Düğünde fenomen Tivrolu İsmail'in mikrofonu eline alarak Kürtçe halay şarkıları okumasıyla düğün adeta konser alanına döndü. Halayı bırakan vatandaşlar, telefonları ile Tivrolu İsmail'in okuduğu potpori şarkıları videoya çekti.
https://tr.sputniknews.com/20211114/dugundeki-kavgada-otomobili-insanlarin-uzerine-surdu-6-yarali-1050777742.html
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şırnak, tl, altın, düğün, aşiret, takı, silopi

Aşiret düğününde gelin ve damada 1 milyon 258 bin TL takıldı

21:07 15.11.2021 (güncellendi: 21:08 15.11.2021)
© İHAAşiret düğününde gelin ve damada 1 milyon 258 bin TL takıldı
Aşiret düğününde gelin ve damada 1 milyon 258 bin TL takıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© İHA
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde Ertoşi Gevdan Aşireti'nin düğününde gelin ve damada 1 milyon 258 bin liralık altın ve para takıldı.
Silopi ilçesinde Savaş Işık ve Mizgin Işık çiftinin düğün salonunda gerçekleşen düğüne Ertoşi Gevdan Aşireti Ağası Mehmet Aslan ile Van, Hakkari, Gaziantep, Adana, Mersin, İstanbul, Irak ve İran'dan gelen aşiret üyeleri katıldı.
Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı yemekli düğünde 130 adet koyun kesilirken, 2 ton da pirinç kullanıldı.
Aşiret Ağası Mehmet Aslan ve aşiretin önde gelen isimlerinin 288 bin TL bahşiş verdiği düğünde geline 1 kilogram ağırlığında altın takı takıldı. Takılan altın ve paraların ise toplam 1 milyon 258 bin TL olduğu öğrenildi.
Damat Savaş Işık, çok mutlu olduğunu belirterek, bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan akrabalarına teşekkür etti.
Damadın amcası Abdullah Işık da görkemli bir düğün yaptıklarını belirtti. Işık, "Çok iyi geçti. Düğüne katılan Ertoşi Gevdan Aşireti'nin ağası olan başta Mehmet Ağa, Van'dan, Hatay'dan, Adana, Mersin, Kuzey Irak'tan yani bütün illerden akrabalarımız katıldı. 1 milyon 250 bin TL para takıldı düğünde. Gelenlerin hepsinin ayağına sağlık. Allah hepsinden razı olsun" dedi.
Düğünde fenomen Tivrolu İsmail'in mikrofonu eline alarak Kürtçe halay şarkıları okumasıyla düğün adeta konser alanına döndü. Halayı bırakan vatandaşlar, telefonları ile Tivrolu İsmail'in okuduğu potpori şarkıları videoya çekti.
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