https://tr.sputniknews.com/20211115/astroworld-festivalindeki-olu-sayisi-10a-yukseldi-1050802158.html

Astroworld Festivali'ndeki ölü sayısı 10'a yükseldi

Astroworld Festivali'ndeki ölü sayısı 10'a yükseldi

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Houston kentinde 5 Kasım'da düzenlenen Astroworld Festivali'nde izdiham nedeniyle yaralanan 9 yaşındaki bir çocuğun hayatını... 15.11.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

drake

travis scott

astroworld

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Festivalde ağır yaralanan 9 yaşındaki Ezra Blount'un ailesinin avukatı Ben Crump, yaptığı açıklamada, çocuğun Houston kentindeki Teksas Çocuk Hastanesi'nde verdiği yaşam mücadelesini kaybettiğini söyledi. Blount ailesinin duyduğu üzüntüyü dile getiren Crump, oğullarını konsere götürmenin sonucunun bu olmaması gerektiğini belirtti. Crump, 9 yaşındaki Blount'un izdihamda hayatını kaybedenlerin en küçüğü olduğunu ifade etti. Blount'un ölümüyle, izdihamda ölenlerin sayısı 10'a yükseldi. Blount'un babası Treston Blount da festivalde çocuğunu omzunda taşıdığını ancak kalabalığın sıkıştırması sonucu yaşanan izdihamda bilincini kaybettiğini açıkladı. Baba Blount, kendine geldiğinde çocuğunun yanında olmadığını, onu ağır yaralı halde hastanede bulduğunu söyledi. Houston'daki Astroworld Festivali'nde 5 Kasım Cuma yerel saatle 21.00'de rapçi Travis Scott'un sahne aldığı sırada çıkan izdihamda 8 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı. İzdihamda yaralanan bir kişi de kaldırıldığı hastanede 11 Kasım'da hayatını kaybetmişti. Olayda hayatını kaybedenlerin yaşları 9 ile 27 arasında değişiyor.

https://tr.sputniknews.com/20211108/travis-scott-ve-drakee-olumlerin-yasandigi-astroworld-festivalinde-kalabaligi-kiskirtmaktan-dava-1050576499.html

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drake, travis scott, astroworld