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Avcılar'da yola araç bırakma kavgası: Yaya, sürücüye tencere kapağı ile saldırdı
Avcılar'da yola araç bırakma kavgası: Yaya, sürücüye tencere kapağı ile saldırdı
İstanbul Avcılar'da sokak ortasında arabasını bırakan sürücü ile bir yaya arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, yaya sürücüye... 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T10:45+0300
2021-11-15T10:45+0300
2021-11-15T10:45+0300
türkiye
istanbul
trafik
düdüklü tencere
tartışma
kavga
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İstanbul Avcılar'da otomobilin park yeri yüzünden tartışma çıktı.Denizköşkler Mahallesi’nde pazara giden bir adam ile, sürücü arasında, arabayı sokak ortasına park etme yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga esnasında yaya olan vatandaş elindeki tencere kapağıyla sürücüye vurdu. Araya diğer vatandaşların girmesiyle kavga kısa sürede yatıştırıldı. Olay sonrası taraflar birbirinden şikayetçi oldu.
https://tr.sputniknews.com/20211111/baskentte-iki-surucu-trafikte-kavga-etti-1050706665.html
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istanbul, trafik, düdüklü tencere, tartışma, kavga
Avcılar'da yola araç bırakma kavgası: Yaya, sürücüye tencere kapağı ile saldırdı
İstanbul Avcılar'da sokak ortasında arabasını bırakan sürücü ile bir yaya arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, yaya sürücüye tencere kapağı ile saldırdı.
İstanbul Avcılar'da otomobilin park yeri yüzünden tartışma çıktı.
Denizköşkler Mahallesi’nde pazara giden bir adam ile, sürücü arasında, arabayı sokak ortasına park etme yüzünden
tartışma çıktı.
Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga esnasında yaya olan vatandaş elindeki tencere kapağıyla sürücüye vurdu.
Araya diğer vatandaşların girmesiyle kavga kısa sürede yatıştırıldı. Olay sonrası taraflar birbirinden şikayetçi oldu.