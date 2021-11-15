https://tr.sputniknews.com/20211115/avcilarda-yola-arac-birakma-kavgasi-yaya-surucuye-tencere-kapagi-ile-saldirdi-1050803135.html

Avcılar'da yola araç bırakma kavgası: Yaya, sürücüye tencere kapağı ile saldırdı

Avcılar'da yola araç bırakma kavgası: Yaya, sürücüye tencere kapağı ile saldırdı

İstanbul Avcılar'da sokak ortasında arabasını bırakan sürücü ile bir yaya arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, yaya sürücüye... 15.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-15T10:45+0300

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türkiye

istanbul

trafik

düdüklü tencere

tartışma

kavga

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İstanbul Avcılar'da otomobilin park yeri yüzünden tartışma çıktı.Denizköşkler Mahallesi’nde pazara giden bir adam ile, sürücü arasında, arabayı sokak ortasına park etme yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga esnasında yaya olan vatandaş elindeki tencere kapağıyla sürücüye vurdu. Araya diğer vatandaşların girmesiyle kavga kısa sürede yatıştırıldı. Olay sonrası taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

https://tr.sputniknews.com/20211111/baskentte-iki-surucu-trafikte-kavga-etti-1050706665.html

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istanbul, trafik, düdüklü tencere, tartışma, kavga