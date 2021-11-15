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https://tr.sputniknews.com/20211115/avrupa-merkez-bankasindan-enerji-fiyatlari-ve-arz-darbogazi-uyarisi-1050823200.html
Avrupa Merkez Bankası'ndan enerji fiyatları ve arz darboğazı uyarısı
Avrupa Merkez Bankası'ndan enerji fiyatları ve arz darboğazı uyarısı
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, enerji fiyatlarındaki artış veya arz kısıtlamalarının devam etmesi halinde enflasyonun uzun süre yüksek seviyelerde... 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T17:46+0300
2021-11-15T17:46+0300
ekonomi
avrupa
rusya
gazprom
avrupa merkez bankası
enflasyon
doğalgaz
kriz
avrupa merkez bankası (ecb)
enerji
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'nin 'Parasal Diyalog' oturumuna video konferans yöntemiyle katıldı.Avro Bölgesi'nde ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 2.2 büyüdüğünü anımsatan Lagarde, Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) yıl sonuna kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi seviyelere ulaşmasını beklediklerini ifade etti.'Büyüme hızı yavaşlıyor'Lagarde, "Arz darboğazları ve enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle büyüme hızı yavaşlıyor" diye konuştu.Tüketici harcamalarının güçlü olmasına rağmen malzeme, ekipman ve iş gücü kıtlığının imalat üretimine yük olduğunu ve yakın vadeli ekonomik görünümü zayıflattığını belirten Lagarde, "Tedarik kısıtlamaları muhtemelen birkaç ay devam edecek ve 2022'de kademeli olarak hafifleyecek" değerlendirmesinde bulundu.Lagarde, büyüme görünümüne yönelik aşağı yönlü tek risk kaynağının arz darboğazları olmadığını vurgulayarak, "Enerji fiyatlarının daha da artması satın alma gücünü düşürerek ve tüketimdeki toparlanmayı duraklatarak büyümeyi azaltabilir" dedi.Enflasyonun, ekim ayında beklentilerinden daha fazla artarak yüzde 4.1 seviyesinde gerçekleştiğini anımsatan Lagarde, enflasyondaki yükselişin enerji fiyatlarındaki artış, ekonominin yeniden açılmasına bağlı olarak talepteki toparlanma ve Almanya'da geçen yıl uygulamaya alınan geçici KDV kesintilerine son verilmesinden kaynaklandığını anlattı.Lagarde, "Mevcut vadeli işlem fiyatları 2022'nin ilk yarısında enerji fiyatlarında gözle görülür bir gevşemeye işaret ediyor. Ekonomik toparlanma devam ettikçe ve arz darboğazları gevşedikçe mal ve hizmetler üzerindeki fiyat baskısının normale dönmesini bekleyebiliriz” dedi.Enflasyonun gelecek yıl hafiflemesini öngördüklerini ancak enflasyondaki düşün daha önceki beklentilerinden daha uzun süreceğini anlatan Lagarde, "Enerji fiyatlarındaki artış veya arz kısıtlamaları devam ederse enflasyon mevcut beklentimizden daha uzun süre yüksek kalabilir. Bu durum daha yüksek ücretleri ve ardından daha yüksek fiyatları besleyebilir" ifadesini kullandı.Avro Bölgesi'nde, ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 4,1'lik oranla son 13 yılın en yüksek seviyesinde ulaştı.Avrupa'da doğal gaz ve elektrik gibi enerji ürünleri başta olmak üzere genel fiyat artışı dikkat çekiyor.
https://tr.sputniknews.com/20211113/bakan-elvan-dogalgaz-100-liraya-mal-oluyor-25-liraya-veriyoruz-1050772766.html
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avrupa, rusya, gazprom, avrupa merkez bankası, enflasyon, doğalgaz, kriz, avrupa merkez bankası (ecb), enerji

Avrupa Merkez Bankası'ndan enerji fiyatları ve arz darboğazı uyarısı

17:46 15.11.2021
© AAAvrupa Merkez Bankası
Avrupa Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© AA
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Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, enerji fiyatlarındaki artış veya arz kısıtlamalarının devam etmesi halinde enflasyonun uzun süre yüksek seviyelerde kalabileceğini söyledi.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'nin 'Parasal Diyalog' oturumuna video konferans yöntemiyle katıldı.
Avro Bölgesi'nde ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 2.2 büyüdüğünü anımsatan Lagarde, Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) yıl sonuna kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi seviyelere ulaşmasını beklediklerini ifade etti.

'Büyüme hızı yavaşlıyor'

Lagarde, "Arz darboğazları ve enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle büyüme hızı yavaşlıyor" diye konuştu.
Tüketici harcamalarının güçlü olmasına rağmen malzeme, ekipman ve iş gücü kıtlığının imalat üretimine yük olduğunu ve yakın vadeli ekonomik görünümü zayıflattığını belirten Lagarde, "Tedarik kısıtlamaları muhtemelen birkaç ay devam edecek ve 2022'de kademeli olarak hafifleyecek" değerlendirmesinde bulundu.
Lagarde, büyüme görünümüne yönelik aşağı yönlü tek risk kaynağının arz darboğazları olmadığını vurgulayarak, "Enerji fiyatlarının daha da artması satın alma gücünü düşürerek ve tüketimdeki toparlanmayı duraklatarak büyümeyi azaltabilir" dedi.
Enflasyonun, ekim ayında beklentilerinden daha fazla artarak yüzde 4.1 seviyesinde gerçekleştiğini anımsatan Lagarde, enflasyondaki yükselişin enerji fiyatlarındaki artış, ekonominin yeniden açılmasına bağlı olarak talepteki toparlanma ve Almanya'da geçen yıl uygulamaya alınan geçici KDV kesintilerine son verilmesinden kaynaklandığını anlattı.
Lagarde, "Mevcut vadeli işlem fiyatları 2022'nin ilk yarısında enerji fiyatlarında gözle görülür bir gevşemeye işaret ediyor. Ekonomik toparlanma devam ettikçe ve arz darboğazları gevşedikçe mal ve hizmetler üzerindeki fiyat baskısının normale dönmesini bekleyebiliriz” dedi.
Enflasyonun gelecek yıl hafiflemesini öngördüklerini ancak enflasyondaki düşün daha önceki beklentilerinden daha uzun süreceğini anlatan Lagarde, "Enerji fiyatlarındaki artış veya arz kısıtlamaları devam ederse enflasyon mevcut beklentimizden daha uzun süre yüksek kalabilir. Bu durum daha yüksek ücretleri ve ardından daha yüksek fiyatları besleyebilir" ifadesini kullandı.
Avro Bölgesi'nde, ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 4,1'lik oranla son 13 yılın en yüksek seviyesinde ulaştı.
Avrupa'da doğal gaz ve elektrik gibi enerji ürünleri başta olmak üzere genel fiyat artışı dikkat çekiyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2021
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Bakan Elvan: Doğalgaz 100 liraya mal oluyor, 25 liraya veriyoruz
13 Kasım, 19:45
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