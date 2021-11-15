Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
AK Parti Sözcüsü Çelik: KKTC asla yalnız kalmayacak
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211115/avustralyali-kadin-yolculardan-katara-zorla-soyularak-jinekolojik-muayeneden-gecirilme-davasi-1050819157.html
Avustralyalı kadın yolculardan Katar'a zorla soyularak jinekolojik muayeneden geçirilme davası
Avustralyalı kadın yolculardan Katar'a zorla soyularak jinekolojik muayeneden geçirilme davası
Ekim 2020'de Doha'daki havaalanında zorla soyularak jinekolojik muayeneden geçirilen Avustralyalı kadın yolcular Katar hükümeti, Katar Sivil Havacılık Dairesi... 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T16:33+0300
2021-11-15T17:05+0300
dünya
avustralya
katar
doha
kadın
katar havayolları
havaalanı
dava
muayene
yolcu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103804/59/1038045995_0:0:5569:3132_1920x0_80_0_0_dba5787b2dd1093f901a0da505b89150.jpg
Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamad Uluslararası Havalimanı'nda zorla soyularak jinekolojik muayeneden geçirilen Avustralyalı kadın yolcular, Katar hükümeti, Katar Sivil Havacılık Dairesi, Katar Havayollarına dava açtı. Bu üçlüyü saldırı, darp, yasadışı muayene, özgürlüğü tahditle suçlayan kadınlar, resmi özür, tazminat ve prosedür değişikliği talep ediyor. Tuvalette yeni doğmuş bebek bulununcaEkim 2020'de Hamad Havaalanı'ndaki tuvalette yeni doğmuş bir bebeğin bulunması üzerine, Sidney'e gidecek uçaktan silahlı muhafızlar tarafından indirilip ambulanslara bindirilen, burada hemşireler tarafından zorla soyularak jinekolojik muayeneden geçirilen ve bunun neden yapıldığına dair açıklama sunulmayan kadınlar, yaşadıklarını 'devlet onaylı saldırı' diye nitelemişti. Olaya uluslararası kınama yağmıştı. Ama o zamandan beri Katar'dan özür tweeti ve bir havaalanı yetkilisine tecilli hapis cezası dışında somut bir adım gelmedi. 'Öldürüleceğimizden korktum'Avustralyalı kadınlar, çareyi, kendilerine yaşatılanları görmezden gelmekle suçladıkları Katar'a dava açmakta buldu. Jinekolojik muamele için rızalarının alınmadığına ve olan bitene açıklama getirilmediğine dikkat çeken gruptan bir kadın, BBC'ye 'en korkunç derecede saldırgan fiziksel muayeneye tabi tutulduğunu' söyledi. Kadın, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Ya çok sayıdaki silahlı adamlardan biri tarafından öldürüleceğimden ya da uçaktaki kocamın öldürüleceğinden emindim" dedi. 'Tekrarlayan kabuslar görüyorum'Olayla ilgili tekrarlayan kabuslar gördüğünü söyleyen bir başka kadın, Katar makamlarının harekete geçmemesi karşısında harekete geçmek zorunda kaldıklarını belirterek şu vurguyu yaptı:"Sesimizi duyurarak uğradığımız moral bozucu, korkunç muameleye hiçbir kadının maruz kalmamasını sağlamak istiyoruz."Katar, futbolun doruk noktası kabul edilen 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptığında on binlerce yabancı ziyaretçiyi ağırlayacak. Başkent Doha'daki Hamad, 2018'de Travel + Leisure dergisinin okuyucularının oylarıyla belirlenen en iyi 10 uluslararası havalimanı listesinde 2. sıradaydı.Başbakana göre Katar değerlerini yansıtmıyorEkim 2020'de 5 dakikalık jinekolojik muayenenin ardından uçağa geri bindirilen kadınlar, Avustralya'ya inmelerinin ardından olayı polise bildirdi. O dönemde Katar Başbakanı Halid bin Halife bin Abdulaziz el Sani, özür tweeti atıp "Kadın yolculara yapılan kabul edilemez muameleden dolayı üzgünüz... Yaşananlar Katar yasalarını veya değerlerini yansıtmıyor" dedi. Açılan soruşturma bir havaalanı yetkilisi hakkında tecilli hapis cezasıyla sonuçlandı. 'Tekrarlanmaması için havaalanındaki prosedürler değişmeli'Avustralyalı kadınların avukatlarından biri olan Damian Sturzaker, BBC'ye, 'Katarlı yetkililerle muhatap olmaya çalıştıklarında bir sessizlik duvarına çarptıklarını' söyledi. Sturzaker, 'Katar'dan resmi özür ve böyle bir olayın tekrarlanmaması için Hamad Havaalanı'ndaki prosedürlerin değişmesini talep ettiklerini' belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20201026/katarda-kadin-yolculara-zorla-jinekolojik-muayeneye-avustralyadan-tepki-gorulmemis-sey-fena-halde-1043094220.html
https://tr.sputniknews.com/20180605/katar-havayollari-ceo-bu-zor-isi-sadece-erkekler-yapabilir-1033733107.html
avustralya
katar
doha
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103804/59/1038045995_0:0:4949:3712_1920x0_80_0_0_ac6070416974c104990625ae6a5bb957.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
avustralya, katar, doha, kadın, katar havayolları, havaalanı, dava, muayene, yolcu, hükümet, jinekoloji, zor kullanma

Avustralyalı kadın yolculardan Katar'a zorla soyularak jinekolojik muayeneden geçirilme davası

16:33 15.11.2021 (güncellendi: 17:05 15.11.2021)
© AP Photo / Pascal PavaniKatar Havayolları'na ait bir uçak
Katar Havayolları'na ait bir uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© AP Photo / Pascal Pavani
Abone ol
Ekim 2020'de Doha'daki havaalanında zorla soyularak jinekolojik muayeneden geçirilen Avustralyalı kadın yolcular Katar hükümeti, Katar Sivil Havacılık Dairesi, Katar Havayollarına saldırı, darp, yasadışı muayene, özgürlüğü tahdit suçlamalarıyla dava açtı.
Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamad Uluslararası Havalimanı'nda zorla soyularak jinekolojik muayeneden geçirilen Avustralyalı kadın yolcular, Katar hükümeti, Katar Sivil Havacılık Dairesi, Katar Havayollarına dava açtı. Bu üçlüyü saldırı, darp, yasadışı muayene, özgürlüğü tahditle suçlayan kadınlar, resmi özür, tazminat ve prosedür değişikliği talep ediyor.

Tuvalette yeni doğmuş bebek bulununca

Ekim 2020'de Hamad Havaalanı'ndaki tuvalette yeni doğmuş bir bebeğin bulunması üzerine, Sidney'e gidecek uçaktan silahlı muhafızlar tarafından indirilip ambulanslara bindirilen, burada hemşireler tarafından zorla soyularak jinekolojik muayeneden geçirilen ve bunun neden yapıldığına dair açıklama sunulmayan kadınlar, yaşadıklarını 'devlet onaylı saldırı' diye nitelemişti. Olaya uluslararası kınama yağmıştı. Ama o zamandan beri Katar'dan özür tweeti ve bir havaalanı yetkilisine tecilli hapis cezası dışında somut bir adım gelmedi.

'Öldürüleceğimizden korktum'

Avustralyalı kadınlar, çareyi, kendilerine yaşatılanları görmezden gelmekle suçladıkları Katar'a dava açmakta buldu. Jinekolojik muamele için rızalarının alınmadığına ve olan bitene açıklama getirilmediğine dikkat çeken gruptan bir kadın, BBC'ye 'en korkunç derecede saldırgan fiziksel muayeneye tabi tutulduğunu' söyledi. Kadın, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Ya çok sayıdaki silahlı adamlardan biri tarafından öldürüleceğimden ya da uçaktaki kocamın öldürüleceğinden emindim" dedi.

'Tekrarlayan kabuslar görüyorum'

Olayla ilgili tekrarlayan kabuslar gördüğünü söyleyen bir başka kadın, Katar makamlarının harekete geçmemesi karşısında harekete geçmek zorunda kaldıklarını belirterek şu vurguyu yaptı:
"Sesimizi duyurarak uğradığımız moral bozucu, korkunç muameleye hiçbir kadının maruz kalmamasını sağlamak istiyoruz."
Katar, futbolun doruk noktası kabul edilen 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptığında on binlerce yabancı ziyaretçiyi ağırlayacak. Başkent Doha'daki Hamad, 2018'de Travel + Leisure dergisinin okuyucularının oylarıyla belirlenen en iyi 10 uluslararası havalimanı listesinde 2. sıradaydı.
Katar Havayolları - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2020
DÜNYA
Katar'da kadın yolculara zorla jinekolojik muayeneye Avustralya'dan tepki: Görülmemiş şey, fena halde rahatsız edici
26 Ekim 2020, 14:54

Başbakana göre Katar değerlerini yansıtmıyor

Ekim 2020'de 5 dakikalık jinekolojik muayenenin ardından uçağa geri bindirilen kadınlar, Avustralya'ya inmelerinin ardından olayı polise bildirdi. O dönemde Katar Başbakanı Halid bin Halife bin Abdulaziz el Sani, özür tweeti atıp "Kadın yolculara yapılan kabul edilemez muameleden dolayı üzgünüz... Yaşananlar Katar yasalarını veya değerlerini yansıtmıyor" dedi. Açılan soruşturma bir havaalanı yetkilisi hakkında tecilli hapis cezasıyla sonuçlandı.
Katar Havayolları CEO'su Ekber el Bekir, Airbus A350-1000'ün kabin personeliyle Antalya'daki 'Eurasia Airshow'da poz verirken - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2018
DÜNYA
Katar Havayolları CEO'su: Bu zor işi sadece erkekler yapabilir
5 Haziran 2018, 14:56

'Tekrarlanmaması için havaalanındaki prosedürler değişmeli'

Avustralyalı kadınların avukatlarından biri olan Damian Sturzaker, BBC'ye, 'Katarlı yetkililerle muhatap olmaya çalıştıklarında bir sessizlik duvarına çarptıklarını' söyledi. Sturzaker, 'Katar'dan resmi özür ve böyle bir olayın tekrarlanmaması için Hamad Havaalanı'ndaki prosedürlerin değişmesini talep ettiklerini' belirtti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:07AK Parti Sözcüsü Çelik: KKTC asla yalnız kalmayacak
17:07İngiltere'de yaşlı kadını kurtarırken öldürülen Somalili genç kahraman ilan edildi
17:05Ekonomik krizle boğuşan Lübnan'dan 'yeşil altın' projesi: Kenevir üretimiyle gelir hedefleniyor
17:04Paşinyan: Azeri birlikler topraklarımıza girdi, Savunma Bakanı Karapetyan görevden alındı
16:59Otogaza zam geldi
16:52'Bitkiler stres altında çığlık atıyor'
16:51Galatasaraylı Feghouli: Mesut Özil'den nefret ediyorum
16:48MotoGP efsanesi Valentino Rossi pistlere veda etti
16:46Bakan Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü
16:44Malatya Valiliği'nden 'uyuşturucu' açıklaması: İşten atıldı, soruşturma başlatıldı
16:38Çocuğuna okul servisi çarpan anne: Oğlumu yüzde 100 kusurlu buldular ama sürücü de çok hızlıydı
16:33Avustralyalı kadın yolculardan Katar'a zorla soyularak jinekolojik muayeneden geçirilme davası
16:31Jeff Bezos: İnsanlar gelecekte uzayda doğacak, dev silindirlerde yaşayacak
16:29Türk Eczacılar Birliği: Ciddi bir ilaç yokluğu içerisindeyiz
16:25Usain Bolt: Keşke emekliye ayrılmasaydım
16:17Danimarka'da belediyenin sahildeki atıkları toplayıp denize atması tepki çekti
16:16Susam Sokağı'nda ilk Asya kökenli karakter
16:11Yürürken ayağına çarptı: Değersiz sandığı taş 40 milyon yıl önce yaşayan canlı çıktı
16:10Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüşecek
16:05Tatil için Türkiye'ye gelen Polonyalı aile, Bursa'ya yerleşti