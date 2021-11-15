https://tr.sputniknews.com/20211115/avustralyali-kadin-yolculardan-katara-zorla-soyularak-jinekolojik-muayeneden-gecirilme-davasi-1050819157.html

Avustralyalı kadın yolculardan Katar'a zorla soyularak jinekolojik muayeneden geçirilme davası

Avustralyalı kadın yolculardan Katar'a zorla soyularak jinekolojik muayeneden geçirilme davası

Ekim 2020'de Doha'daki havaalanında zorla soyularak jinekolojik muayeneden geçirilen Avustralyalı kadın yolcular Katar hükümeti, Katar Sivil Havacılık Dairesi... 15.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-15T16:33+0300

2021-11-15T16:33+0300

2021-11-15T17:05+0300

dünya

avustralya

katar

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katar havayolları

havaalanı

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muayene

yolcu

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Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamad Uluslararası Havalimanı'nda zorla soyularak jinekolojik muayeneden geçirilen Avustralyalı kadın yolcular, Katar hükümeti, Katar Sivil Havacılık Dairesi, Katar Havayollarına dava açtı. Bu üçlüyü saldırı, darp, yasadışı muayene, özgürlüğü tahditle suçlayan kadınlar, resmi özür, tazminat ve prosedür değişikliği talep ediyor. Tuvalette yeni doğmuş bebek bulununcaEkim 2020'de Hamad Havaalanı'ndaki tuvalette yeni doğmuş bir bebeğin bulunması üzerine, Sidney'e gidecek uçaktan silahlı muhafızlar tarafından indirilip ambulanslara bindirilen, burada hemşireler tarafından zorla soyularak jinekolojik muayeneden geçirilen ve bunun neden yapıldığına dair açıklama sunulmayan kadınlar, yaşadıklarını 'devlet onaylı saldırı' diye nitelemişti. Olaya uluslararası kınama yağmıştı. Ama o zamandan beri Katar'dan özür tweeti ve bir havaalanı yetkilisine tecilli hapis cezası dışında somut bir adım gelmedi. 'Öldürüleceğimizden korktum'Avustralyalı kadınlar, çareyi, kendilerine yaşatılanları görmezden gelmekle suçladıkları Katar'a dava açmakta buldu. Jinekolojik muamele için rızalarının alınmadığına ve olan bitene açıklama getirilmediğine dikkat çeken gruptan bir kadın, BBC'ye 'en korkunç derecede saldırgan fiziksel muayeneye tabi tutulduğunu' söyledi. Kadın, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Ya çok sayıdaki silahlı adamlardan biri tarafından öldürüleceğimden ya da uçaktaki kocamın öldürüleceğinden emindim" dedi. 'Tekrarlayan kabuslar görüyorum'Olayla ilgili tekrarlayan kabuslar gördüğünü söyleyen bir başka kadın, Katar makamlarının harekete geçmemesi karşısında harekete geçmek zorunda kaldıklarını belirterek şu vurguyu yaptı:"Sesimizi duyurarak uğradığımız moral bozucu, korkunç muameleye hiçbir kadının maruz kalmamasını sağlamak istiyoruz."Katar, futbolun doruk noktası kabul edilen 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptığında on binlerce yabancı ziyaretçiyi ağırlayacak. Başkent Doha'daki Hamad, 2018'de Travel + Leisure dergisinin okuyucularının oylarıyla belirlenen en iyi 10 uluslararası havalimanı listesinde 2. sıradaydı.Başbakana göre Katar değerlerini yansıtmıyorEkim 2020'de 5 dakikalık jinekolojik muayenenin ardından uçağa geri bindirilen kadınlar, Avustralya'ya inmelerinin ardından olayı polise bildirdi. O dönemde Katar Başbakanı Halid bin Halife bin Abdulaziz el Sani, özür tweeti atıp "Kadın yolculara yapılan kabul edilemez muameleden dolayı üzgünüz... Yaşananlar Katar yasalarını veya değerlerini yansıtmıyor" dedi. Açılan soruşturma bir havaalanı yetkilisi hakkında tecilli hapis cezasıyla sonuçlandı. 'Tekrarlanmaması için havaalanındaki prosedürler değişmeli'Avustralyalı kadınların avukatlarından biri olan Damian Sturzaker, BBC'ye, 'Katarlı yetkililerle muhatap olmaya çalıştıklarında bir sessizlik duvarına çarptıklarını' söyledi. Sturzaker, 'Katar'dan resmi özür ve böyle bir olayın tekrarlanmaması için Hamad Havaalanı'ndaki prosedürlerin değişmesini talep ettiklerini' belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20201026/katarda-kadin-yolculara-zorla-jinekolojik-muayeneye-avustralyadan-tepki-gorulmemis-sey-fena-halde-1043094220.html

https://tr.sputniknews.com/20180605/katar-havayollari-ceo-bu-zor-isi-sadece-erkekler-yapabilir-1033733107.html

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