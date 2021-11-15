Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211115/bakan-yanik-15-temmuz-ruhunu-diri-tutmak-her-birimiz-icin-onemli-bir-vazifedir-1050833188.html
Bakan Yanık: 15 Temmuz ruhunu diri tutmak her birimiz için önemli bir vazifedir
Bakan Yanık: 15 Temmuz ruhunu diri tutmak her birimiz için önemli bir vazifedir
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Şehitlerimizin hatırasını yaşatmak, 15 Temmuz ruhunu diri tutmak her birimiz için önemli bir vazifedir... 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T23:55+0300
2021-11-15T23:55+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
antalya
derya yanık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0f/1050833017_0:70:2001:1195_1920x0_80_0_0_0a2d62e4db1cc612b6160212e0ec9a16.jpg
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen "15 Temmuz Derneği 5. Şehit Aileleri Buluşması"nda yaptığı konuşmada, bu davetlere koşa koşa geldiğini, 15 Temmuz davalarının bir kısmında şehit ve gazileri temsilen avukat olarak bulunduğunu söyledi.Bugün farklı bir kimlikle bir arada olduklarını anlatan Yanık, 15 Temmuz Derneği'nin "Yolumuz bir, kalbimiz gönlümüz bir" özlü sözünü anlamlı bulduğunu, kalpler gönüller bir olunca yolların bir yerde kesiştiğini vurguladı.Programın açılışını yapmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Yanık, "Ülkemiz için dönüm noktası ve her birimiz için unutulmaz olan o sarsıcı gece daha önce birbirini hiç tanımayan bizleri bugün burada bir araya getirdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın da sıklıkla okuduğu bir Sezai Karakoç şiiri vardır biliyorsunuz 'kaderden öte kader vardır' der. Kaderin de üzerinde olan o kader bizleri bir araya getirmiş oldu. Altı senedir bu yolda birbirimizin acılarını paylaştık, birbirimize yoldaş olduk" diye konuştu.Ülkenin o gece büyük bir sınav verdiğini anlatan Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milletin sokakları, caddeleri ve meydanları doldurduğunu ifade etti.'15 Temmuz ruhunu, gerçeklerini unutturmayacağız'Hain darbe girişimine karşı tek yumruk olunduğunun altını çizen Yanık, şunları kaydetti:"O gece sokaklara dökülen insanların, genç yaşlı binlerce insanın elinde hiçbir silah olmadan, bir çakı dahi tutmadan tankların karşısına çıkması, bombaların karşısına dikilmesi, kurşunlara kendisini siper etmesi, evet sorulacak bir şeydir, merak edilecek bir şeydir. Nitekim o gece çıplak elleriyle tankları durduran, eli kanlı teröristlere kafa tutan, korkmadan yılmadan bir adım geri atmadan ilerleyen binlerce vatansever insanımız tarihe damgasını vuran muhteşem bir direnişe imza attı."Bakan Yanık, 15 Temmuz ruhunu unutturmaya çalışanlara karşı bıkmadan, usanmadan, her seferinde yeniden baştan alarak tüm dünyaya 15 Temmuz tarihi ve gerçeğini, o gün ne olduğunu, o gece neler yaşandığını tek tek anlatacaklarını söyledi.Yanık, şunları kaydetti:"Her biri birer kahraman, her biri tıpkı milli mücadelede olduğu gibi birer Mehmetçikti. Kimileri gazi oldu, o gecenin hatırasını ömür boyu taşıyor. Kimileri de o karanlık gecenin sabahına huzurla uyanmamız için canlarını ortaya koyarak şehit oldu. Ömer, Erol, Abdullah Tayyip, Halil, Mustafa, Fatih, İlhan, Ahmet, Ayşe, Demet, Sevgi, Kübra ya da adıyla yaşadığına eminim Cennet. İsimlerini burada tek tek saymadığım ama hikayelerini kalbimize kazıdığımız tam 251 kahraman. Hepsini rahmetle minnetle şükranla yad ediyoruz.15 Temmuz'da dirilen bu ruh, Kurtuluş Savaşı'nda Çanakkale'de Sakarya'da yaşayan ruhun mirasıdır. Bizim için vatan emanettir. Emaneti korumak ve yüceltmek gerekir. Şehitlerimizin canı pahasına koruduğu ve bizlere bıraktığı vatanımız bugün yine emin ellerdedir. Vatan bizim için yalnızca bir toprak zenginliği, bir hükümranlık alanı değildir. Vatan bizim milli, manevi değerlerimizi yaşattığımız en yüksek kubbemiz, en geniş evimizdir. Vatan bizim özgürce yaşadığımız, hayat kurduğumuz, her türlü iyiliği ve güzelliği çoğalttığımız yuvamızdır. Bu yüzden 15 Temmuz'da milyonlarca insan darbecilere biz buradayız, burada kalacağız, hiçbir yere gitmiyoruz dediler. Bu zafer artık Türkiye'yi darbelerle sindirme ümidi kalmadığının da apaçık resmidir."'Bugün vefa gösterme sırası bize gelmiştir'Şehitleri anlatırken duygulanan Yanık, şöyle devam etti:"Kendime söz vermiştim kürsüye çıktığımda duygusallaşmayacağım diye ama korkarım o sözü tutamayacağız. İnsanı etkiliyor. Yaşadıkları topraklara sonsuz bir vefayla bağlı olduklarını hepimize gösterdiler. Bugün vefa gösterme sırası bize gelmiştir. Bugün vefa gösterme sırası bizde, hepimizde. Öncelikle şehitlerimizin hatırasını yaşatmak, 15 Temmuz ruhunu diri tutmak her birimiz için önemli bir vazifedir. Şehit yakınlarımıza destek olmak, hüzünlerini paylaşmak da şehitlerimizin hatırasına hürmetin bir gereğidir. Bu anlamda şehitlerimizi ve şehit yakınlarını itibarsızlaştırma çabalarını asla kabul etmeyeceğimizi bir kez daha altını çizerek ifade etmek istiyorum. Türk milleti her zaman şehitlerini rahmet ve minnetle anmıştır. Şehitlerimizin aileleri bizim de ailemizdir. Sizlerin hayatını güzelleştiren en ufak bir katkı bizim için mutluluk vesilesidir."Bu anlayışla şehit yakınları ve gaziler için çalışmaları sürdürdüklerini belirten Yanık, şehit yakınlarına tanınan istihdam hakkını birden ikiye çıkardıklarını, yeni düzenlemeyle daha önce istihdam hakkı bulunmayan vazife ve harp malullerinin de istihdam hakkından faydalanmalarını sağladıklarını belirtti.İstihdamda 45 yaş şartını kaldırdıklarını belirten Yanık, "Daha önceden yılda iki defa yapılan atamaları süresiz hale getirdik. Hak sahiplerini bekletmeden atamalarını gerçekleştiriyoruz. Eğitim, konut kredisi desteği, ücretsiz seyahat hakkı gibi daha birçok konuda ekonomik ve sosyal imkanlardan yararlanmalarını sağladık. Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımıza daha iyi hizmet sunmak, refah seviyelerini yükseltmek için yaptığımız çalışmalar devam ediyor" dedi.
türkiye
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0f/1050833017_156:0:1843:1265_1920x0_80_0_0_d93e34710a2363b7da041e52c47c40a2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, antalya, derya yanık

Bakan Yanık: 15 Temmuz ruhunu diri tutmak her birimiz için önemli bir vazifedir

23:55 15.11.2021
© AAAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Antalya'da düzenlenen 5. Geleneksel Şehit Aileleri Buluşması'na katılarak konuşma yaptı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Antalya'da düzenlenen 5. Geleneksel Şehit Aileleri Buluşması'na katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© AA
Abone ol
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Şehitlerimizin hatırasını yaşatmak, 15 Temmuz ruhunu diri tutmak her birimiz için önemli bir vazifedir. Şehitlerimizi ve şehit yakınlarını itibarsızlaştırma çabalarını asla kabul etmeyeceğiz" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen "15 Temmuz Derneği 5. Şehit Aileleri Buluşması"nda yaptığı konuşmada, bu davetlere koşa koşa geldiğini, 15 Temmuz davalarının bir kısmında şehit ve gazileri temsilen avukat olarak bulunduğunu söyledi.
Bugün farklı bir kimlikle bir arada olduklarını anlatan Yanık, 15 Temmuz Derneği'nin "Yolumuz bir, kalbimiz gönlümüz bir" özlü sözünü anlamlı bulduğunu, kalpler gönüller bir olunca yolların bir yerde kesiştiğini vurguladı.
Programın açılışını yapmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Yanık, "Ülkemiz için dönüm noktası ve her birimiz için unutulmaz olan o sarsıcı gece daha önce birbirini hiç tanımayan bizleri bugün burada bir araya getirdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın da sıklıkla okuduğu bir Sezai Karakoç şiiri vardır biliyorsunuz 'kaderden öte kader vardır' der. Kaderin de üzerinde olan o kader bizleri bir araya getirmiş oldu. Altı senedir bu yolda birbirimizin acılarını paylaştık, birbirimize yoldaş olduk" diye konuştu.
Ülkenin o gece büyük bir sınav verdiğini anlatan Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milletin sokakları, caddeleri ve meydanları doldurduğunu ifade etti.

'15 Temmuz ruhunu, gerçeklerini unutturmayacağız'

Hain darbe girişimine karşı tek yumruk olunduğunun altını çizen Yanık, şunları kaydetti:
"O gece sokaklara dökülen insanların, genç yaşlı binlerce insanın elinde hiçbir silah olmadan, bir çakı dahi tutmadan tankların karşısına çıkması, bombaların karşısına dikilmesi, kurşunlara kendisini siper etmesi, evet sorulacak bir şeydir, merak edilecek bir şeydir. Nitekim o gece çıplak elleriyle tankları durduran, eli kanlı teröristlere kafa tutan, korkmadan yılmadan bir adım geri atmadan ilerleyen binlerce vatansever insanımız tarihe damgasını vuran muhteşem bir direnişe imza attı."
Bakan Yanık, 15 Temmuz ruhunu unutturmaya çalışanlara karşı bıkmadan, usanmadan, her seferinde yeniden baştan alarak tüm dünyaya 15 Temmuz tarihi ve gerçeğini, o gün ne olduğunu, o gece neler yaşandığını tek tek anlatacaklarını söyledi.
Yanık, şunları kaydetti:
"Her biri birer kahraman, her biri tıpkı milli mücadelede olduğu gibi birer Mehmetçikti. Kimileri gazi oldu, o gecenin hatırasını ömür boyu taşıyor. Kimileri de o karanlık gecenin sabahına huzurla uyanmamız için canlarını ortaya koyarak şehit oldu. Ömer, Erol, Abdullah Tayyip, Halil, Mustafa, Fatih, İlhan, Ahmet, Ayşe, Demet, Sevgi, Kübra ya da adıyla yaşadığına eminim Cennet. İsimlerini burada tek tek saymadığım ama hikayelerini kalbimize kazıdığımız tam 251 kahraman. Hepsini rahmetle minnetle şükranla yad ediyoruz.
15 Temmuz'da dirilen bu ruh, Kurtuluş Savaşı'nda Çanakkale'de Sakarya'da yaşayan ruhun mirasıdır. Bizim için vatan emanettir. Emaneti korumak ve yüceltmek gerekir. Şehitlerimizin canı pahasına koruduğu ve bizlere bıraktığı vatanımız bugün yine emin ellerdedir. Vatan bizim için yalnızca bir toprak zenginliği, bir hükümranlık alanı değildir. Vatan bizim milli, manevi değerlerimizi yaşattığımız en yüksek kubbemiz, en geniş evimizdir. Vatan bizim özgürce yaşadığımız, hayat kurduğumuz, her türlü iyiliği ve güzelliği çoğalttığımız yuvamızdır. Bu yüzden 15 Temmuz'da milyonlarca insan darbecilere biz buradayız, burada kalacağız, hiçbir yere gitmiyoruz dediler. Bu zafer artık Türkiye'yi darbelerle sindirme ümidi kalmadığının da apaçık resmidir."

'Bugün vefa gösterme sırası bize gelmiştir'

Şehitleri anlatırken duygulanan Yanık, şöyle devam etti:
"Kendime söz vermiştim kürsüye çıktığımda duygusallaşmayacağım diye ama korkarım o sözü tutamayacağız. İnsanı etkiliyor. Yaşadıkları topraklara sonsuz bir vefayla bağlı olduklarını hepimize gösterdiler. Bugün vefa gösterme sırası bize gelmiştir. Bugün vefa gösterme sırası bizde, hepimizde. Öncelikle şehitlerimizin hatırasını yaşatmak, 15 Temmuz ruhunu diri tutmak her birimiz için önemli bir vazifedir. Şehit yakınlarımıza destek olmak, hüzünlerini paylaşmak da şehitlerimizin hatırasına hürmetin bir gereğidir. Bu anlamda şehitlerimizi ve şehit yakınlarını itibarsızlaştırma çabalarını asla kabul etmeyeceğimizi bir kez daha altını çizerek ifade etmek istiyorum. Türk milleti her zaman şehitlerini rahmet ve minnetle anmıştır. Şehitlerimizin aileleri bizim de ailemizdir. Sizlerin hayatını güzelleştiren en ufak bir katkı bizim için mutluluk vesilesidir."
Bu anlayışla şehit yakınları ve gaziler için çalışmaları sürdürdüklerini belirten Yanık, şehit yakınlarına tanınan istihdam hakkını birden ikiye çıkardıklarını, yeni düzenlemeyle daha önce istihdam hakkı bulunmayan vazife ve harp malullerinin de istihdam hakkından faydalanmalarını sağladıklarını belirtti.
İstihdamda 45 yaş şartını kaldırdıklarını belirten Yanık, "Daha önceden yılda iki defa yapılan atamaları süresiz hale getirdik. Hak sahiplerini bekletmeden atamalarını gerçekleştiriyoruz. Eğitim, konut kredisi desteği, ücretsiz seyahat hakkı gibi daha birçok konuda ekonomik ve sosyal imkanlardan yararlanmalarını sağladık. Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımıza daha iyi hizmet sunmak, refah seviyelerini yükseltmek için yaptığımız çalışmalar devam ediyor" dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:55ABD'nin Colorado eyaletinde silahlı saldırı: 5 çocuk yaralandı
00:46Bakan Akar, Moğolistan Savunma Bakanı ile görüştü
00:46Lavrov, Sırp mevkidaşıyla Kosova’yı görüştü
00:43Pentagon: İran'a ait helikopter, Umman Körfezi'nde ABD savaş gemisine yaklaştı
00:34Emre Belözoğlu: Aykut Kocaman, 'akil' diyebileceğimiz bir futbol adamı
00:313 günde Türk kara sularına geri itilen 234 göçmen kurtarıldı
00:21İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey: Enflasyonun durumundan çok rahatsızım
00:11Hollanda'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı görüldü
00:10Ongun: İBB, şeker kullanılan ürünlerde 2022 yılına kadar fiyat artışı yapmayacak
00:07Sputnik V ile aşılanan turistlerin İsrail’e giriş izni 1 Aralık’a ertelendi
00:05Cumbre Vieja'dan çıkan lavlar 2 bin 600'ü aşkın binayı yaktı
00:02Galatasaraylı Elabdellaoui, ocak ayında futbola dönebileceğini açıkladı
DünBakan Yanık: 15 Temmuz ruhunu diri tutmak her birimiz için önemli bir vazifedir
DünABD'de opioid ilaç şirketlerine 38 milyar dolarlık tazminat davası
DünHaiti Devlet Başkanı'na suikast soruşturmasında kırmızı bültenle aranan zanlı İstanbul'da yakalandı
DünFBI'a teslim olan Trump'ın eski danışmanı Bannon serbest bırakıldı
DünSavunma ve havacılık fuarı SAHA EXPO'da 123.5 milyon dolarlık anlaşma yapıldı
Dün10 Kasım’da 'Yıkın Heykellerimi' şiirini okuyan öğretmen açığa alındı
DünBeyaz Saray: Rusya’yı Lukaşenko’ya baskı yapmaya çağırıyoruz
DünErzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Demirhan, Kovid-19'a yenik düştü