Bakan Yanık: 15 Temmuz ruhunu diri tutmak her birimiz için önemli bir vazifedir

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Şehitlerimizin hatırasını yaşatmak, 15 Temmuz ruhunu diri tutmak her birimiz için önemli bir vazifedir... 15.11.2021, Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen "15 Temmuz Derneği 5. Şehit Aileleri Buluşması"nda yaptığı konuşmada, bu davetlere koşa koşa geldiğini, 15 Temmuz davalarının bir kısmında şehit ve gazileri temsilen avukat olarak bulunduğunu söyledi.Bugün farklı bir kimlikle bir arada olduklarını anlatan Yanık, 15 Temmuz Derneği'nin "Yolumuz bir, kalbimiz gönlümüz bir" özlü sözünü anlamlı bulduğunu, kalpler gönüller bir olunca yolların bir yerde kesiştiğini vurguladı.Programın açılışını yapmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Yanık, "Ülkemiz için dönüm noktası ve her birimiz için unutulmaz olan o sarsıcı gece daha önce birbirini hiç tanımayan bizleri bugün burada bir araya getirdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın da sıklıkla okuduğu bir Sezai Karakoç şiiri vardır biliyorsunuz 'kaderden öte kader vardır' der. Kaderin de üzerinde olan o kader bizleri bir araya getirmiş oldu. Altı senedir bu yolda birbirimizin acılarını paylaştık, birbirimize yoldaş olduk" diye konuştu.Ülkenin o gece büyük bir sınav verdiğini anlatan Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milletin sokakları, caddeleri ve meydanları doldurduğunu ifade etti.'15 Temmuz ruhunu, gerçeklerini unutturmayacağız'Hain darbe girişimine karşı tek yumruk olunduğunun altını çizen Yanık, şunları kaydetti:"O gece sokaklara dökülen insanların, genç yaşlı binlerce insanın elinde hiçbir silah olmadan, bir çakı dahi tutmadan tankların karşısına çıkması, bombaların karşısına dikilmesi, kurşunlara kendisini siper etmesi, evet sorulacak bir şeydir, merak edilecek bir şeydir. Nitekim o gece çıplak elleriyle tankları durduran, eli kanlı teröristlere kafa tutan, korkmadan yılmadan bir adım geri atmadan ilerleyen binlerce vatansever insanımız tarihe damgasını vuran muhteşem bir direnişe imza attı."Bakan Yanık, 15 Temmuz ruhunu unutturmaya çalışanlara karşı bıkmadan, usanmadan, her seferinde yeniden baştan alarak tüm dünyaya 15 Temmuz tarihi ve gerçeğini, o gün ne olduğunu, o gece neler yaşandığını tek tek anlatacaklarını söyledi.Yanık, şunları kaydetti:"Her biri birer kahraman, her biri tıpkı milli mücadelede olduğu gibi birer Mehmetçikti. Kimileri gazi oldu, o gecenin hatırasını ömür boyu taşıyor. Kimileri de o karanlık gecenin sabahına huzurla uyanmamız için canlarını ortaya koyarak şehit oldu. Ömer, Erol, Abdullah Tayyip, Halil, Mustafa, Fatih, İlhan, Ahmet, Ayşe, Demet, Sevgi, Kübra ya da adıyla yaşadığına eminim Cennet. İsimlerini burada tek tek saymadığım ama hikayelerini kalbimize kazıdığımız tam 251 kahraman. Hepsini rahmetle minnetle şükranla yad ediyoruz.15 Temmuz'da dirilen bu ruh, Kurtuluş Savaşı'nda Çanakkale'de Sakarya'da yaşayan ruhun mirasıdır. Bizim için vatan emanettir. Emaneti korumak ve yüceltmek gerekir. Şehitlerimizin canı pahasına koruduğu ve bizlere bıraktığı vatanımız bugün yine emin ellerdedir. Vatan bizim için yalnızca bir toprak zenginliği, bir hükümranlık alanı değildir. Vatan bizim milli, manevi değerlerimizi yaşattığımız en yüksek kubbemiz, en geniş evimizdir. Vatan bizim özgürce yaşadığımız, hayat kurduğumuz, her türlü iyiliği ve güzelliği çoğalttığımız yuvamızdır. Bu yüzden 15 Temmuz'da milyonlarca insan darbecilere biz buradayız, burada kalacağız, hiçbir yere gitmiyoruz dediler. Bu zafer artık Türkiye'yi darbelerle sindirme ümidi kalmadığının da apaçık resmidir."'Bugün vefa gösterme sırası bize gelmiştir'Şehitleri anlatırken duygulanan Yanık, şöyle devam etti:"Kendime söz vermiştim kürsüye çıktığımda duygusallaşmayacağım diye ama korkarım o sözü tutamayacağız. İnsanı etkiliyor. Yaşadıkları topraklara sonsuz bir vefayla bağlı olduklarını hepimize gösterdiler. Bugün vefa gösterme sırası bize gelmiştir. Bugün vefa gösterme sırası bizde, hepimizde. Öncelikle şehitlerimizin hatırasını yaşatmak, 15 Temmuz ruhunu diri tutmak her birimiz için önemli bir vazifedir. Şehit yakınlarımıza destek olmak, hüzünlerini paylaşmak da şehitlerimizin hatırasına hürmetin bir gereğidir. Bu anlamda şehitlerimizi ve şehit yakınlarını itibarsızlaştırma çabalarını asla kabul etmeyeceğimizi bir kez daha altını çizerek ifade etmek istiyorum. Türk milleti her zaman şehitlerini rahmet ve minnetle anmıştır. Şehitlerimizin aileleri bizim de ailemizdir. Sizlerin hayatını güzelleştiren en ufak bir katkı bizim için mutluluk vesilesidir."Bu anlayışla şehit yakınları ve gaziler için çalışmaları sürdürdüklerini belirten Yanık, şehit yakınlarına tanınan istihdam hakkını birden ikiye çıkardıklarını, yeni düzenlemeyle daha önce istihdam hakkı bulunmayan vazife ve harp malullerinin de istihdam hakkından faydalanmalarını sağladıklarını belirtti.İstihdamda 45 yaş şartını kaldırdıklarını belirten Yanık, "Daha önceden yılda iki defa yapılan atamaları süresiz hale getirdik. Hak sahiplerini bekletmeden atamalarını gerçekleştiriyoruz. Eğitim, konut kredisi desteği, ücretsiz seyahat hakkı gibi daha birçok konuda ekonomik ve sosyal imkanlardan yararlanmalarını sağladık. Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımıza daha iyi hizmet sunmak, refah seviyelerini yükseltmek için yaptığımız çalışmalar devam ediyor" dedi.

