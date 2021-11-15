https://tr.sputniknews.com/20211115/bbvadan-garantide-tarihi-geri-alim-1050802455.html

BBVA'dan Garanti'de tarihi geri alım

BBVA'dan Garanti'de tarihi geri alım

BBVA, Garanti’de kendisine ait olmayan hisselerin alınması için gönüllü pay alım teklifi yapılmasına karar verdi. BBVA, kalan Garanti hisseleri için hisse... 15.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-15T10:13+0300

2021-11-15T10:13+0300

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ekonomi

türkiye

banka

dolar

spk

garanti bankası

sermaye piyasası kurulu (spk)

bankacılık

hisse

bbva

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Türkiye bankacılık sektörü daha önce benzeri görülmemiş bir geri alım kararına sahne oldu. BBVA, Garanti Bankası'nda mülkiyetinde olmayan bütün hisseler için alım kararı aldı.KAP'a yapılan açıklamaya göre, BBVA Yönetim Kurulu, Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'nin hâlihazırda BBVA mülkiyetinde bulunmayan paylarının tamamı için bir gönüllü pay alım teklifi yapılmasına karar verdi.Yapılan açıklamaya göre Gönüllü Pay Alım Teklifi'ne konu olan tüm payların satın alındığı varsayımında, BBVA tarafından ödenecek azami bedel toplam 25.7 milyar Türk Lirası (yaklaşık 2.25 milyar euro) oldu. BBVA'nın söz konusu bedeli kendi kaynakları ile ödeyeceği belirtildi.Pay alım teklifi yüzde 15 primliBloomberg HT'de yer alan habere göre; kalan Garanti hisseleri için teklif hisse başı 12.20 TL oldu. Söz konusu teklif 12 Kasım'da Borsa'da oluşan kapanış fiyatından yüzde 15 oranında (10.58 Türk Lirası) primli olarak belirlendi.Teklif, duyuru tarihinden önceki 6 ay içerisinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalamasından yüzde 34 (9.12 Türk Lirası) ve bu duyurudan önceki 30 işlem günü içerisinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalamasından yüzde 24 oranında (9.83 Türk Lirası) primli gerçekleşti.Tamamı BBVA'nın olacakHalihazırda BBVA, Garanti Bankası'nda toplam sermayesinin yüzde 49.85'ini temsil eden toplam 2.09 milyar adet payı elinde tutuyor.Açıklamaya göre gönüllü pay alım teklifi, bankanın toplam sermayesinin yüzde 50.15'ini temsil eden 2.1 milyar adet paya yönelik.2011'de, General Electric'in küresel krizin etkisiyle, ABD ve Avrupa'da finans sektöründen çıkma kararı üzerine, İspanyol bankacılık devi BBVA, Garanti Bankası yönetiminde Doğuş Grubu ile stratejik ortak oldu.Bankanın hakim ortağı, 2015 yılında yüzde 14.89 ve 2017 yılında yüzde 9,95’lik satın alımları ile hisselerinin yüzde 49.85’ine sahip olmuştu.BBVA'ya etkisi ne olacak?BBVA açıklamasında satın alımın finansal etkilerinin teklifi kabul etmeye ve paylarını satmaya karar veren Garanti pay sahiplerinin yüzdesine bağlı olacağını bildirdi.Açıklamada işlem sonucu BBVA’nın çekirdek ana sermaye oranında yaklaşık -46 baz puanlık azami bir etki, 2020 hisse başı kârda yaklaşık yüzde 13.7 artış ve hisse başına mali defter değerinde yaklaşık yüzde 2.3 artış öngörüldüğü bildirildi.Teklif süreci SPK onayıyla resmen başlayacakBBVA'nın Garanti'nin toplam sermayesinin yüzde 50'sinden fazlasını satın alması, Türkiye ve diğer ülkelerde yer alan, çeşitli kurum ve kuruluşların ön iznine tabidir.SPK, BBVA'dan BBVA'nın alması gereken ilgili tüm onay ve izinlerin usulüne uygun olarak alındığına dair teyit alana kadar Gönüllü Pay Alım Teklifi başvurusunu resmi olarak onaylamayacağını BBVA'ya teyit etmiştir. Gönüllü Pay Alım Teklifi başvurusu SPK tarafından onaylandıktan sonra gönüllü pay alım teklifi süreci başlayacaktır.

https://tr.sputniknews.com/20211026/kamu-bankalarindan-sonra-ozel-sektor-de-faizi-indiriyor-1050179637.html

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türkiye, banka, dolar, spk, garanti bankası, sermaye piyasası kurulu (spk), bankacılık, hisse, bbva