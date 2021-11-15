https://tr.sputniknews.com/20211115/belarusun-havayolu-sirketi-bae-ucuslarina-suriye-irak-yemen-ve-afganistanlilari-kabul-etmeyecek-1050804131.html
Belarus’un havayolu şirketi, BAE uçuşlarına Suriye, Irak, Yemen ve Afganistanlıları kabul etmeyecek
Belarus’un havayolu şirketi, BAE uçuşlarına Suriye, Irak, Yemen ve Afganistanlıları kabul etmeyecek
Belarus’un devlet havayolu şirketi Belavia’nın, Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) gerçekleştirdiği uçuşlara Suriye, Irak, Yemen ve Afganistan vatandaşlarını... 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T11:14+0300
2021-11-15T11:14+0300
2021-11-15T11:42+0300
suriye
belarus
afganistan
yemen
bae
serbest bırakma
belavia
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Belavia havayolu şirketi, ‘BAE’nin yetkili makamlarının kararı doğrultusunda Suriye, Irak, Yemen ve Afganistan vatandaşlarını Dubai’den gerçekleştirdiği uçuşlara kabul etmeyeceğini’ açıkladı. Bu dört ülkenin vatandaşları, bugünden itibaren BEA-Belarus seferlerine kabul edilmeyecek. Belavia’nın söz konusu kararı, Ankara’nın talebi doğrultusunda Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarının 12 Kasım’dan itibaren Türkiye-Belarus uçuşlarına kabul etmeme yönünde bir karar almasını izledi.Belarus’un devlet havayolu şirketinin uçuşlarında bu yeni kuralları uygulamaya alması, binlerce Ortadoğu ve Kuzey Afrikalı göçmenin Belarus-Polonya sınırına akın ettiği bir döneme denk geliyor. Varşova ve Brüksel, Minsk’i, ‘Avrupa sınırlarına yönlendirmek için göçmenlerin Belarus’a gelişlerini organize etmekle’ suçluyor. Belarus, söz konusu suçlamaları defalarca reddetti.Rusya da yerel havayolu şirketi Aeroflot üstünden sınırdaki gerilimde rol aldığı yönündeki suçlamaları reddediyor. AB sınırlarındaki göçmen krizinin, Brüksel’in, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki hatalı politikalarından kaynaklandığı belirten Rus Dışişleri yetkilileri, yıllardır bu ülkelere asker gönderip kendi yaşam biçimlerinin propagandasını yapan ve yıkıcı politikaları ile söz konusu ülkeleri yaşanmaz hâle getiren Batı’yı sorumluluk almaya çağırıyor. Rusya ve Belarus ayrıca, Polonya’nın göçmen krizi gerekçesiyle Belarus sınırına düzenli ordu birliklerini yığmış olmasından endişe duyduklarını dile getiriyor.
https://tr.sputniknews.com/20211112/thy-ve-belavia-turkiye-uzerinden-belarusa-yapilan-ucuslara-irak-suriye-ve-yemenlileri-almayacak-1050729168.html
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suriye, belarus, afganistan, yemen, bae, serbest bırakma, belavia
Belarus’un havayolu şirketi, BAE uçuşlarına Suriye, Irak, Yemen ve Afganistanlıları kabul etmeyecek
11:14 15.11.2021 (güncellendi: 11:42 15.11.2021)
Belarus’un devlet havayolu şirketi Belavia’nın, Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) gerçekleştirdiği uçuşlara Suriye, Irak, Yemen ve Afganistan vatandaşlarını kabul etmeyeceği belirtildi.
Belavia havayolu şirketi, ‘BAE’nin yetkili makamlarının kararı doğrultusunda Suriye, Irak, Yemen ve Afganistan vatandaşlarını Dubai’den gerçekleştirdiği uçuşlara kabul etmeyeceğini’ açıkladı. Bu dört ülkenin vatandaşları, bugünden itibaren BEA-Belarus seferlerine kabul edilmeyecek.
Belavia’nın söz konusu kararı, Ankara’nın talebi doğrultusunda Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarının 12 Kasım’dan itibaren Türkiye-Belarus uçuşlarına kabul etmeme yönünde bir karar almasını izledi.
Belarus’un devlet havayolu şirketinin uçuşlarında bu yeni kuralları uygulamaya alması, binlerce Ortadoğu ve Kuzey Afrikalı göçmenin Belarus-Polonya sınırına akın ettiği bir döneme denk geliyor. Varşova ve Brüksel, Minsk’i, ‘Avrupa sınırlarına yönlendirmek için göçmenlerin Belarus’a gelişlerini organize etmekle’ suçluyor. Belarus, söz konusu suçlamaları defalarca reddetti.
Rusya da yerel havayolu şirketi Aeroflot üstünden sınırdaki gerilimde rol aldığı yönündeki suçlamaları reddediyor.
AB sınırlarındaki göçmen krizinin, Brüksel’in, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki hatalı politikalarından kaynaklandığı belirten Rus Dışişleri yetkilileri, yıllardır bu ülkelere asker gönderip kendi yaşam biçimlerinin propagandasını yapan ve yıkıcı politikaları ile söz konusu ülkeleri yaşanmaz hâle getiren Batı’yı sorumluluk almaya çağırıyor. Rusya ve Belarus ayrıca, Polonya’nın göçmen krizi gerekçesiyle Belarus sınırına düzenli ordu birliklerini yığmış olmasından endişe duyduklarını dile getiriyor.