https://tr.sputniknews.com/20211115/beyoglundaki-burc-lebon-pastanesi-de-kapaniyor-1050800475.html

Beyoğlu’ndaki Burç Lebon Pastanesi de kapanıyor

Beyoğlu’ndaki Burç Lebon Pastanesi de kapanıyor

İstanbul Beyoğlu’ndaki tarihi dükkânlar bir bir kapanıyor. Denizler Kitabevi’nin ardından 36 yıllık tarihi Burç Lebon Pastanesi’nin de aralık sonunda... 15.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-15T08:56+0300

2021-11-15T08:56+0300

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yaşam

beyoğlu

esnaf

dükkan

kapanma

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İstanbul Beyoğlu’ndaki tarihi dükkanlar bir bir kapanıyor. Denizler Kitabevi’nin ardından 36 yıllık tarihi Burç Lebon Pastanesi’nin de aralık sonunda kapılarını kapatacağı açıklandı. Pastanenin iki ortağından Abdurrahman Cengiz üzgün olduğunu söyledi.'Vefa yok'Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre Cengiz, “Biz 36 yıldır burayı çalıştırıyoruz. Lebon, İstanbul’un hatta Türkiye’nin ilk pastanesidir ve bu pastane 1810’da Fransız bir çift tarafından kuruldu. Biz patenti aldık ve 36 yıldır da korumaya çalışıyoruz. Karagözyan Ermeni Vakfı’nın kiracılarız ve az kira veriyoruz diye yıllardır çıkartmaya çalışıyorlar. Bizim için bir kez tahliye kararı aldırdılar, Yargıtay bu kararı bozdu. Vakıf 2010’dan beri de bize kontrat yapmıyor. Borçlar kanuna göre ‘10 yıldır kiracıysan mal sahibi gerekçe göstermeden tahliye eder.’ Böyle bir kanun dünyanın hiçbir yerinde yok. Vakfa şimdi ikinci bir tahliye hakkı doğdu. 36 yıllık kiracıyız az vefa olur ama yok. 32 bin TL kira veriyoruz ancak 60 bin TL kira istiyorlar. Çok üzüldüm. Beyoğlu bir tuhaf oldu, eski Beyoğlu değil” dedi.

beyoğlu

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beyoğlu, esnaf, dükkan, kapanma