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Bıçaklanarak öldürüldü, oğlunun da aralarında olduğu 3 kişi gözaltına alındı
Bıçaklanarak öldürüldü, oğlunun da aralarında olduğu 3 kişi gözaltına alındı
Balıkesir Edremit'te bir kişi evde bıçaklanarak öldürüldü. Maktulün oğlunun da aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T20:51+0300
2021-11-15T20:51+0300
2021-11-15T20:54+0300
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişi evde bıçaklanarak öldürüldü. Hamidiye Mahallesi'ndeki bir evde kavga olduğu yönündeki ihbar üzerine belirtilen adrese gelen polis ekibi, 52 yaşındaki Hakan Özbeğen'i yerde hareketsiz halde buldu. Vücudunda bıçak yarası bulunan Özbeğen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Özbeğen'in cesedi evdeki incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.Polis ekipleri, Özbeğen'in oğlu 20 yaşındaki Ç.Ö. ile evde bulunan F.A. ve eşi N.A'yı gözaltına aldı.
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haberler, türkiye, balıkesir, polis, cinayet
Bıçaklanarak öldürüldü, oğlunun da aralarında olduğu 3 kişi gözaltına alındı 20:51 15.11.2021 (güncellendi: 20:54 15.11.2021)
Balıkesir Edremit'te bir kişi evde bıçaklanarak öldürüldü. Maktulün oğlunun da aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişi evde bıçaklanarak öldürüldü.
Hamidiye Mahallesi'ndeki bir evde
kavga olduğu yönündeki ihbar üzerine belirtilen adrese gelen polis ekibi, 52 yaşındaki Hakan Özbeğen'i yerde hareketsiz halde buldu.
Vücudunda bıçak yarası bulunan Özbeğen'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Özbeğen'in cesedi evdeki incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Polis ekipleri, Özbeğen'in oğlu 20 yaşındaki
Ç.Ö. ile evde bulunan F.A. ve eşi N.A'yı gözaltına aldı.