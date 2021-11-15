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Boğazına kaçan leblebi öldürdü
Boğazına kaçan leblebi öldürdü
Bursa İnegöl'de boğazına leblebi kaçan 56 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T04:58+0300
2021-11-15T04:58+0300
türkiye
bursa
leblebi
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde, 56 yaşındaki Şenel Alptekin, nefes borusuna kaçan leblebi nedeniyle yaşamını yitirdi.Olay, saat 23.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi, Gülçiçek Sokak’ta meydana geldi.Şenel Alptekin Evinin oturma odasında leblebi yediği sırada birden fenalaştı. Nefes borusuna leblebi kaçan Alptekin bir anda yere düşerek bayıldı. Şenel Alptekin’in nefes borusuna kaçan leblebiyi çıkaramayan yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.Eve gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Alptekin, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şenel Alptekin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Alptekin'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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bursa, leblebi

Boğazına kaçan leblebi öldürdü

04:58 15.11.2021
© AAHastane-acil
Hastane-acil - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© AA
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Bursa İnegöl'de boğazına leblebi kaçan 56 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, 56 yaşındaki Şenel Alptekin, nefes borusuna kaçan leblebi nedeniyle yaşamını yitirdi.
Olay, saat 23.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi, Gülçiçek Sokak’ta meydana geldi.
Şenel Alptekin Evinin oturma odasında leblebi yediği sırada birden fenalaştı. Nefes borusuna leblebi kaçan Alptekin bir anda yere düşerek bayıldı. Şenel Alptekin’in nefes borusuna kaçan leblebiyi çıkaramayan yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Eve gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Alptekin, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şenel Alptekin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alptekin'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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