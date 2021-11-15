https://tr.sputniknews.com/20211115/cezaevinden-kovid-19-izniyle-cikan-mahkumlardan-eylem-donmek-istemiyoruz-1050808050.html

Cezaevinden 'Kovid-19 izniyle' çıkan mahkumlardan eylem: Dönmek istemiyoruz

Cezaevinden 'Kovid-19 izniyle' çıkan mahkumlardan eylem: Dönmek istemiyoruz

Kovid-19 salgını nedeniyle açık cezaevlerinden izinli çıkan mahkumlar, izin bitimine günler kala İstanbul’da eylem yaptı. 15.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-15T13:07+0300

2021-11-15T13:07+0300

2021-11-15T13:07+0300

türkiye

bakırköy

protesto

cezaevi

mahkum

koronavirüs

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İşledikleri suç sonucunda aldıkları cezanın bir kısmını tamamlayarak salgın iznine çıkan çok sayıda mahkum ve yakınları, dün Bakırköy Meydanı'nda bir araya geldi. Valilik izni ile yapılan eylemde mahkumlar, cezaevine dönmek istemediklerini ifade ederek, yeniden yargılanma talebinde bulundular. Yapılan eylemin ardından mahkumlar, ellerindeki güvercinleri gökyüzüne bıraktılar.'Bu insanlar ıslah oldular'Mahkumlar adına açıklamada bulunan Adil Yaşam Derneği Başkanı Muhammed Haluk Çavuşoğlu, "Pandemiden dolayı TBMM'den AK Parti ve MHP'nin oylarıyla infaz yasası çıktı. Pandeminin cezaevindeki insanlara daha büyük risk olacağı için iyi halli mahkumların kovid izni ile evlerine gelmesi için bir madde koydular. Bu izin pandemi devam edene kadar devam edecekti. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından bu insanların geri çağırılması için bir çağrı yapıldı. 91 bin mahkum, herhangi bir denetleme mekanizması olmadan 19 aydır hiçbir suça karışmadı. Bu insanlar, 19 aylık süre içerisinde iş kurdular, aile kurdular, çoluk çocuk sahibi oldular. Bu insanlar ıslah oldular " dedi.İzin, 9 kere uzatıldıTürkiye'de, 15 Nisan 2020'de açık cezaevlerindeki mahkûmlar, koronavirüs nedeniyle geçici olarak evlerine gönderilmişti. Pandemi süreci içerisinde 19 aydır serbest olan mahkûmların izni 9 defa uzatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabinede alınan karar ile mahkûmların salgın izninin bir kere daha uzatılmaması kararlaştırıldı. Buna göre, 30 Kasım'da sona erecek salgın izni kapsamında, mahkûmlara cezaevlerine dönmeleri için tebligat gönderilecek. Cezaevine dönmeyen mahkûmlar ise firari sayılacak.

https://tr.sputniknews.com/20210929/acik-cezaevlerindeki-hukumlulerin-kovid-19-izni-2-ay-uzatildi-1049368763.html

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bakırköy, protesto, cezaevi, mahkum, koronavirüs