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CHP'li Ağbaba: Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
CHP'li Ağbaba: Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasında 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirterek "Başka... 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T12:45+0300
2021-11-15T12:45+0300
politika
malatya
veli ağbaba
uyuşturucu
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasında 5 bin uyuşturucu hap ele geçirilmesini 'skandal' olarak değerlendirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’a konuyla ilgili soru önergesi veren Ağbaba, koruma altındaki çocuk ve gençlerin güvenilerek teslim edildiği kurumda meydana gelen bu akıllara durgunluk verecek olayın Malatya’nın adının bir kez daha lekelenmesine sebep olduğunu kaydetti.'Özel şoför tutuklandı, müdür yerinde duruyor'Ağbaba, önergede Yanık’a; “Malatya İl Müdürlüğü binanızda 5 bin sentetik hap bulunması başlı başına bir skandalken, kurum müdürünün halen görevde kalması da skandalın bir başka yönüdür. Bakanlığınız tarafından özel şoförü uyuşturucu ticareti yapmaktan 31 Ekim 2021 tarihinde tutuklanan Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü’ne soruşturma açılmış mıdır?” sorusunu yöneltti.'9 bin 300 hapın 5 bini kurum binasında ele geçirildi'Ağbaba, “31 Ekim tarihinde Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildiği, yapılan çalışmalarda toplam 9 bin 300 adet sentetik ecza hap ele geçirildiği 9 bin 300 adet sentetik hapın yaklaşık 5 bin adetinin Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün deposunda ele geçirildiği ortaya çıkmıştır. Operasyon ile ilgili gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan F.D isimli kişinin 2017 yılında Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde kamu işçisi olarak göreve başladığı,2018 tarihinden itibaren süresiz işçi kadrosundan teknisyen yardımcısı olarak atamasının yapıldığı, 01.04.2018 tarihinden itibaren ise İl Müdürünün “Özel Şoförü” olarak görev yaptığı belirtilmektedir” ifadelerine yer verdi.'Kurum resmi aracıyla uyuşturucu sevki yapıldığı iddia ediliyor'Ağbaba’nın Bakan Yanık’a yönelttiği sorular şu şekilde;1-Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün deposunda 5 bin adet sentetik hap ele geçirilmesi bakanlığınız tarafından nasıl değerlendirilmektedir?2-Bakanlığınızın kurum binaları uyuşturucu deposu olarak kullanılırken bugüne kadar konuyla ilgili hangi işlemler yapılmıştır?3- Konuyla ilgili yerel basında haberlerin çıkmasının üzerinden 2 hafta geçtikten sonra Malatya Valiliği tarafından açıklama yapılarak olay doğrulanmıştır. Operasyon sonrası İl Müdürünüzün ve Bakanlığınızın günlerdir sessiz kalmasının sebebi nedir?4-Malatya İl Müdürünün özel şoförü olduğu belirtilen F.K.’nın bu hapları korumanız altındaki çocuklara veya gençlere içirdiği veya sattırdığı yönündeki dehşet verici iddialarla ilgili hangi araştırmalar yapılmıştır?5-Kurum personeli İl Müdürünün özel şoförlüğünü yapmaktan faydalanarak söz konusu araçlarla uyuşturucu hap ticareti yaptığı, polis noktalarını rahatlıkla geçebildiği, satabilmek ve dağıtımını yapabilmek için söz konusu kurum araçlarını kullandığı iddiaları doğru mudur?6-Malatya İl Müdürlüğü binasında 5 bin sentetik hap bulunması başlı başına bir skandalken, kurum müdürünün halen görevde kalması da skandalın bir başka yönüdür. Bakanlığınız tarafından özel şoförü uyuşturucu ticareti yapmaktan 31 Ekim 2021 tarihinde tutuklanan Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü’yle soruşturma açılmış mıdır?7-Tutuklanan kurum personelinin kurum içerisinde disiplinsiz davranışlarda bulunduğu, mesai saatlerine uymadığı, kuruma köpek getirip tüm katları gezdirdiği ancak buna rağmen hakkında herhangi bir işlem yapılmadığı iddiaları doğru mudur?8-Uyuşturucu satıcısı Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personelinin tutuklanmasının ardından kuruma torbacıların geldiği, kurum deposunda uyuşturucu hap aradıkları, kurum müdürünün bu olayla ilgili de herhangi bir işlem yapmadığı iddiaları doğru mudur?9-Bakanlığınız bünyesindeki bir idareciyle ilgili işlem yapılması için daha ne yapması gerekmektedir?
https://tr.sputniknews.com/20211113/kargoyla-gelen-uyusturucuya-narkotik-el-koydu-1050773926.html
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malatya, veli ağbaba, uyuşturucu

CHP'li Ağbaba: Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

12:45 15.11.2021
© AAVeli Ağbaba
Veli Ağbaba - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© AA
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasında 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirterek "Başka ülkede olsa yer yerinden oynardı, bizde kimsenin kılı kıpırdamıyor, konu en az zararla kapatılmak isteniyor” dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasında 5 bin uyuşturucu hap ele geçirilmesini 'skandal' olarak değerlendirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’a konuyla ilgili soru önergesi veren Ağbaba, koruma altındaki çocuk ve gençlerin güvenilerek teslim edildiği kurumda meydana gelen bu akıllara durgunluk verecek olayın Malatya’nın adının bir kez daha lekelenmesine sebep olduğunu kaydetti.

'Özel şoför tutuklandı, müdür yerinde duruyor'

Ağbaba, önergede Yanık’a; “Malatya İl Müdürlüğü binanızda 5 bin sentetik hap bulunması başlı başına bir skandalken, kurum müdürünün halen görevde kalması da skandalın bir başka yönüdür. Bakanlığınız tarafından özel şoförü uyuşturucu ticareti yapmaktan 31 Ekim 2021 tarihinde tutuklanan Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü’ne soruşturma açılmış mıdır?” sorusunu yöneltti.

'9 bin 300 hapın 5 bini kurum binasında ele geçirildi'

Ağbaba, 31 Ekim tarihinde Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildiği, yapılan çalışmalarda toplam 9 bin 300 adet sentetik ecza hap ele geçirildiği 9 bin 300 adet sentetik hapın yaklaşık 5 bin adetinin Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün deposunda ele geçirildiği ortaya çıkmıştır. Operasyon ile ilgili gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan F.D isimli kişinin 2017 yılında Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde kamu işçisi olarak göreve başladığı,2018 tarihinden itibaren süresiz işçi kadrosundan teknisyen yardımcısı olarak atamasının yapıldığı, 01.04.2018 tarihinden itibaren ise İl Müdürünün “Özel Şoförü” olarak görev yaptığı belirtilmektedir” ifadelerine yer verdi.

'Kurum resmi aracıyla uyuşturucu sevki yapıldığı iddia ediliyor'

Ağbaba’nın Bakan Yanık’a yönelttiği sorular şu şekilde;
1-Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün deposunda 5 bin adet sentetik hap ele geçirilmesi bakanlığınız tarafından nasıl değerlendirilmektedir?
2-Bakanlığınızın kurum binaları uyuşturucu deposu olarak kullanılırken bugüne kadar konuyla ilgili hangi işlemler yapılmıştır?
3- Konuyla ilgili yerel basında haberlerin çıkmasının üzerinden 2 hafta geçtikten sonra Malatya Valiliği tarafından açıklama yapılarak olay doğrulanmıştır. Operasyon sonrası İl Müdürünüzün ve Bakanlığınızın günlerdir sessiz kalmasının sebebi nedir?
4-Malatya İl Müdürünün özel şoförü olduğu belirtilen F.K.’nın bu hapları korumanız altındaki çocuklara veya gençlere içirdiği veya sattırdığı yönündeki dehşet verici iddialarla ilgili hangi araştırmalar yapılmıştır?
5-Kurum personeli İl Müdürünün özel şoförlüğünü yapmaktan faydalanarak söz konusu araçlarla uyuşturucu hap ticareti yaptığı, polis noktalarını rahatlıkla geçebildiği, satabilmek ve dağıtımını yapabilmek için söz konusu kurum araçlarını kullandığı iddiaları doğru mudur?
6-Malatya İl Müdürlüğü binasında 5 bin sentetik hap bulunması başlı başına bir skandalken, kurum müdürünün halen görevde kalması da skandalın bir başka yönüdür. Bakanlığınız tarafından özel şoförü uyuşturucu ticareti yapmaktan 31 Ekim 2021 tarihinde tutuklanan Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü’yle soruşturma açılmış mıdır?
7-Tutuklanan kurum personelinin kurum içerisinde disiplinsiz davranışlarda bulunduğu, mesai saatlerine uymadığı, kuruma köpek getirip tüm katları gezdirdiği ancak buna rağmen hakkında herhangi bir işlem yapılmadığı iddiaları doğru mudur?
8-Uyuşturucu satıcısı Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personelinin tutuklanmasının ardından kuruma torbacıların geldiği, kurum deposunda uyuşturucu hap aradıkları, kurum müdürünün bu olayla ilgili de herhangi bir işlem yapmadığı iddiaları doğru mudur?
9-Bakanlığınız bünyesindeki bir idareciyle ilgili işlem yapılması için daha ne yapması gerekmektedir?
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kargoyla uyuşturucu madde geleceği yönünde ihbar alan ekipler harekete geçti. Kargo firmasına düzenlenen operasyonda paket içerisinde esrar maddesi ele geçirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2021
TÜRKİYE
Kargoyla gelen uyuşturucuya narkotik el koydu
13 Kasım, 20:56
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