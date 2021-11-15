Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211115/cinde-11-binden-fazla-universite-ogrencisi-kovid-19dan-karantinaya-alindi-1050822682.html
Çin'de 11 binden fazla üniversite öğrencisi Kovid-19'dan karantinaya alındı
Çin'de 11 binden fazla üniversite öğrencisi Kovid-19'dan karantinaya alındı
Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Dalian şehrinde bir üniversitede ortaya çıkan yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle 11 binden fazla öğrenciye... 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T17:30+0300
2021-11-15T17:30+0300
koronavirüs
çin
karantina
kovid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/04/1050479471_0:43:1201:718_1920x0_80_0_0_1e8170187803a3984086d20399252f38.jpg
Şehrin batısındaki Cuanghı üniversite yerleşiminde pazar günü 28 yeni vakanın ortaya çıkmasının ardından bölgedeki iki öğrenci yurdunda ikamet eden 3 bin 291 öğrenci karantina otellerine yerleştirildi.Bölgedeki diğer yurtlarda ikamet eden 7 bin 884 öğrenci ise bulundukları yerde izole edildi. Öğrenciler uzaktan eğitime geçerken yemekler odalarına gönderiliyor.Yetkililer bölgedeki tüm öğrencilerin "vakalarla yakın temastaki yüksek riskli kişi" sayılacağı kaydedildi.Öte yandan yeniden artan vakalar nedeniyle şehir genelinde dün üçüncü tur toplu test uygulaması başladı.Öğrencilerin toplu karantinaya alınması ve vatandaşlara uygulanan toplu testler, sıfır vaka stratejisi uygulayan Çin'de özellikle son dönemde Kovid-19'un bulaşıcılığı yüksek Delta varyantı taşıyan yurt içi kaynaklı vakaların artmasıyla ortaya çıkan yeni durumu yansıtıyor.Söz konusu stratejinin enfeksiyon bulaşmayan ve salgın dalgalarına uzaktan tesadüf eden kişilerin hayatının akışını sekteye uğratması, maliyeti konusunda tartışmaları beraberinde getiriyor.Hafta sonunda ani vaka artışıÇin'de ilk kez 17 Ekim'de ortaya çıkan ve İç Moğolistan Özerk Bölgesi ile Heilongciang eyaletindeki sınır bölgelerinden yayıldığı tahmin edilen yurt içi kaynaklı Kovid-19 vakalarının sayısı azalma eğilimine girmişken hafta sonunda Liaoning eyaletine görülen vakalarla yeniden tırmanışa geçti.Ulusal Sağlık Komisyonu, 11 Kasım ülke genelinde tespit edilen yerel kaynaklı 79 vakanın 52'sinin, 12 Kasım'daki 57 vakanın 40'ının ve 13 Kasım'daki 70 vakanın 60'ının, 14 Kasım'daki 32 vakanın 25'inin Liaoning eyaletinde tespit edildiğini bildirdi.Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 98 bin 315 vaka görülürken, 4 bin 636 kişi yaşamını yitirdi. Halen 1347 hastanın tedavisi sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20210809/cin-kovid-19la-mucadelede-basarisiz-olduklari-gerekcesiyle-30-yetkiliyi-cezalandirdi-1045197523.html
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/04/1050479471_63:0:1128:799_1920x0_80_0_0_b044041ae9c9288d0f97d33b508f7583.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çin, karantina, kovid-19

Çin'de 11 binden fazla üniversite öğrencisi Kovid-19'dan karantinaya alındı

17:30 15.11.2021
© REUTERS / Aly SongÇin - koronavirüs
Çin - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© REUTERS / Aly Song
Abone ol
Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Dalian şehrinde bir üniversitede ortaya çıkan yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle 11 binden fazla öğrenciye karantina tedbiri uygulanıyor.
Şehrin batısındaki Cuanghı üniversite yerleşiminde pazar günü 28 yeni vakanın ortaya çıkmasının ardından bölgedeki iki öğrenci yurdunda ikamet eden 3 bin 291 öğrenci karantina otellerine yerleştirildi.
Bölgedeki diğer yurtlarda ikamet eden 7 bin 884 öğrenci ise bulundukları yerde izole edildi. Öğrenciler uzaktan eğitime geçerken yemekler odalarına gönderiliyor.
Yetkililer bölgedeki tüm öğrencilerin "vakalarla yakın temastaki yüksek riskli kişi" sayılacağı kaydedildi.
Öte yandan yeniden artan vakalar nedeniyle şehir genelinde dün üçüncü tur toplu test uygulaması başladı.
Öğrencilerin toplu karantinaya alınması ve vatandaşlara uygulanan toplu testler, sıfır vaka stratejisi uygulayan Çin'de özellikle son dönemde Kovid-19'un bulaşıcılığı yüksek Delta varyantı taşıyan yurt içi kaynaklı vakaların artmasıyla ortaya çıkan yeni durumu yansıtıyor.
Söz konusu stratejinin enfeksiyon bulaşmayan ve salgın dalgalarına uzaktan tesadüf eden kişilerin hayatının akışını sekteye uğratması, maliyeti konusunda tartışmaları beraberinde getiriyor.

Hafta sonunda ani vaka artışı

Çin'de ilk kez 17 Ekim'de ortaya çıkan ve İç Moğolistan Özerk Bölgesi ile Heilongciang eyaletindeki sınır bölgelerinden yayıldığı tahmin edilen yurt içi kaynaklı Kovid-19 vakalarının sayısı azalma eğilimine girmişken hafta sonunda Liaoning eyaletine görülen vakalarla yeniden tırmanışa geçti.
Ulusal Sağlık Komisyonu, 11 Kasım ülke genelinde tespit edilen yerel kaynaklı 79 vakanın 52'sinin, 12 Kasım'daki 57 vakanın 40'ının ve 13 Kasım'daki 70 vakanın 60'ının, 14 Kasım'daki 32 vakanın 25'inin Liaoning eyaletinde tespit edildiğini bildirdi.
Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 98 bin 315 vaka görülürken, 4 bin 636 kişi yaşamını yitirdi. Halen 1347 hastanın tedavisi sürüyor.

Çin- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2021
DÜNYA
Çin, Kovid-19'la mücadelede başarısız oldukları gerekçesiyle 30 yetkiliyi cezalandırdı
9 Ağustos, 10:01
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:43Çavuşoğlu: İran'a yönelik tek taraflı yaptırımların kalkması gerekiyor
18:38Kemal Kılıçdaroğlu: Zırvalıklar ve saçmalıklarla karşı karşıyayız
18:16Trump'ın danışmanı Steve Bannon, FBI'a teslim oldu
18:12AB'nin Belarus'a yönelik yeni yaptırım kararına göçmen taşıyan havayolları da dahil edildi
18:12İngiltere'de terör tehdit seviyesi 'ciddi'ye yükseltildi
18:07ABD'nin amiral gemisi USS Mount Whitney, Çanakkale Boğazı’ndan geçti
17:57AB, yeni atanan 4 Suriyeli bakanı kara listeye aldı
17:53Suriye'de düşürülen Su-24 uçağının pilotu Peşkov'un kahramanlığı film oldu
17:46Avrupa Merkez Bankası'ndan enerji fiyatları ve arz darboğazı uyarısı
17:44Rusya Dubai Airshow havacılık fuarında hangi İHA’ları ve uçakları tanıtacak?
17:42Rusya ve ABD’nin Afganistan özel temsilcilerinden bir haftada iki görüşme
17:30Çin'de 11 binden fazla üniversite öğrencisi Kovid-19'dan karantinaya alındı
17:25İran'ın güneyinde 5 büyüklüğünde deprem
17:20Libya Yüksek Seçim Komisyonu: Seyfülislam'ın adaylığına ilişkin alınmış bir karar yok
17:13Aşı karşıtları, Dayatmasız Yaşam Partisi’ni kurdu
17:13Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı: Varlığı yasal Türkiye'yi ‘işgalci’ gibi göstermeye çalışıyorlar
17:11Türk 'bloggerlar' Ukrayna-Polonya sınırında gözaltına alındı
17:07AK Partili Çelik: Macron'un Rusya ve Türkiye'nin Libya'da bulunmasına yönelik açıklamaları skandal
17:07İngiltere'de yaşlı kadını kurtarırken öldürülen Somalili genç kahraman ilan edildi
17:05Ekonomik krizle boğuşan Lübnan'dan 'yeşil altın' projesi: Kenevir üretimiyle gelir hedefleniyor