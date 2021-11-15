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https://tr.sputniknews.com/20211115/cocuguna-okul-servisi-carpan-anne-oglumu-yuzde-100-kusurlu-buldular-ama-surucu-de-cok-hizliydi--1050819314.html
Çocuğuna okul servisi çarpan anne: Oğlumu yüzde 100 kusurlu buldular ama sürücü de çok hızlıydı
Çocuğuna okul servisi çarpan anne: Oğlumu yüzde 100 kusurlu buldular ama sürücü de çok hızlıydı
Antalya'da kreşten annesiyle birlikte çıkacağı sırada yola fırlayan 4.5 yaşındaki çocuğa, okul servisi çarptı. Kazada küçük çocuğun bacağında kırıklar... 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T16:38+0300
2021-11-15T16:38+0300
yaşam
antalya
trafik kazası
araba
çocuk
trafik kuralları
kaza
servis
kreş
anne
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Antalya'da yaşayan Vesile Araç'ın, oğlunu kreşten aldığı esnada kreş kapısından fırlayan çocuğa servis aracı çarptı. Kazada, küçük çocuğun bacağında kırıklar oluşurken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.'Başka çocukların canı yanmasın, daha da kötü olabilirdi'Kaza sonrası sürücüden şikayetçi olduklarını anlatan anne Vesile Araç, bölgede trafik hız uyarı levhası ve kasis uyarısı olmasına karşın, yolda kasis olmadığını söyledi. Oğlunun ve kendilerinin psikolojisinin bozulduğunu belirten Araç, “Daha kötü olabilirdi, saniyeyle kurtardı kendini oğlum. O yol çok kötü bir yol. Okul levhası var ama 40 ile gidilmesi gerekiyor ama beyefendi o kadar hızlıydı ki, yavaş olsa böyle olmayacağını düşünüyorum. Okul servis aracıydı. Çocuk taşıyor o da. Tamam benim çocuğumun canı yandı ama başka bir çocuğun canı yansın istemiyorum hiçbir şekilde” dedi.'Oğlumu yüzde 100 kusurlu bulmuşlar'Oğlunun kazada yüzde 100 kusurlu bulunduğunu belirten Araç, servis şoförünün ise hızlı olduğunu ileri sürerek, “Servis şoförü kendisini şu an haklı buluyor. Çünkü oğlum koşarak gittiği için onu yüzde 100 haksız bulmuşlar. Ama beyefendinin hızla geldiği göz önünde bulundurulmamış. Neye dayanarak tutanak tuttular hiçbir bilgim yok. Oğlumun yüzde 100 haksız bulunmasını kabul etmiyorum. Evet oğlumun haksız olduğu yer var, koşmuş. Benim de haksız olduğum yer var, o an elinin tutmamamdı ama kapıyı açtığım için tutamadım. Ama beyefendi hızlı olduğunu kabul etmiyor Orada kasis de yok. Okul bölgesi ve kasis tabelası var ama kasis yok. Kasis yapılmazsa oradaki çocukların ve annelerin canı yanmaya devam eder” ifadelerini kullandı.'Çocuğumu bir kere olsun aramadı'Servis sürücüsünün kendilerini hiç aramadığını söyleyen Vesile Araç, “Bu en başta bir çocuk. Bir kere arayıp geçmiş olsun demedi. Biz şikayetçi olmayı düşünmüyorduk ama beyefendinin bu tavrı yüzünden kendisinden şikayetçiyiz. Benim çocuğum kazadan sonra, ‘anne o abiden şikayetçi olmayalım, onun da çocukları vardır. Polisler onu alırsa evine bakamaz' diyerek vicdanını konuştururken, o vicdansız beyefendi, benim çocuğumu bir kere aramadı. Bizim zorumuza giden bu” sözleriyle sitem etti.
https://tr.sputniknews.com/20210908/sislide-feci-kaza-kamerada-cop-atarken-dehseti-yasadi-1048736642.html
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antalya, trafik kazası, araba, çocuk, trafik kuralları, kaza, servis, kreş, anne

Çocuğuna okul servisi çarpan anne: Oğlumu yüzde 100 kusurlu buldular ama sürücü de çok hızlıydı

16:38 15.11.2021
© İHAKreşten yola fırlayan çocuğa okul servisi çarptı
Kreşten yola fırlayan çocuğa okul servisi çarptı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© İHA
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Antalya'da kreşten annesiyle birlikte çıkacağı sırada yola fırlayan 4.5 yaşındaki çocuğa, okul servisi çarptı. Kazada küçük çocuğun bacağında kırıklar oluşurken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada sadece oğlunun kusurlu bulunması ve yolda kasis olmamasına tepki gösteren anne, sürücünün bir kez bile aramadığını belirtti.
Antalya'da yaşayan Vesile Araç'ın, oğlunu kreşten aldığı esnada kreş kapısından fırlayan çocuğa servis aracı çarptı. Kazada, küçük çocuğun bacağında kırıklar oluşurken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

'Başka çocukların canı yanmasın, daha da kötü olabilirdi'

Kaza sonrası sürücüden şikayetçi olduklarını anlatan anne Vesile Araç, bölgede trafik hız uyarı levhası ve kasis uyarısı olmasına karşın, yolda kasis olmadığını söyledi. Oğlunun ve kendilerinin psikolojisinin bozulduğunu belirten Araç, “Daha kötü olabilirdi, saniyeyle kurtardı kendini oğlum. O yol çok kötü bir yol. Okul levhası var ama 40 ile gidilmesi gerekiyor ama beyefendi o kadar hızlıydı ki, yavaş olsa böyle olmayacağını düşünüyorum. Okul servis aracıydı. Çocuk taşıyor o da. Tamam benim çocuğumun canı yandı ama başka bir çocuğun canı yansın istemiyorum hiçbir şekilde” dedi.

'Oğlumu yüzde 100 kusurlu bulmuşlar'

Oğlunun kazada yüzde 100 kusurlu bulunduğunu belirten Araç, servis şoförünün ise hızlı olduğunu ileri sürerek, “Servis şoförü kendisini şu an haklı buluyor. Çünkü oğlum koşarak gittiği için onu yüzde 100 haksız bulmuşlar. Ama beyefendinin hızla geldiği göz önünde bulundurulmamış. Neye dayanarak tutanak tuttular hiçbir bilgim yok. Oğlumun yüzde 100 haksız bulunmasını kabul etmiyorum. Evet oğlumun haksız olduğu yer var, koşmuş. Benim de haksız olduğum yer var, o an elinin tutmamamdı ama kapıyı açtığım için tutamadım. Ama beyefendi hızlı olduğunu kabul etmiyor Orada kasis de yok. Okul bölgesi ve kasis tabelası var ama kasis yok. Kasis yapılmazsa oradaki çocukların ve annelerin canı yanmaya devam eder” ifadelerini kullandı.

'Çocuğumu bir kere olsun aramadı'

Servis sürücüsünün kendilerini hiç aramadığını söyleyen Vesile Araç, “Bu en başta bir çocuk. Bir kere arayıp geçmiş olsun demedi. Biz şikayetçi olmayı düşünmüyorduk ama beyefendinin bu tavrı yüzünden kendisinden şikayetçiyiz. Benim çocuğum kazadan sonra, ‘anne o abiden şikayetçi olmayalım, onun da çocukları vardır. Polisler onu alırsa evine bakamaz' diyerek vicdanını konuştururken, o vicdansız beyefendi, benim çocuğumu bir kere aramadı. Bizim zorumuza giden bu” sözleriyle sitem etti.
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