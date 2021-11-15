https://tr.sputniknews.com/20211115/disisleri-bakan-yardimcisi-onal-rus-mevkidasi-rudenkoyla-guney-kafkasyada-isbirligini-ele-aldi-1050825042.html

Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Rus mevkidaşı Rudenko'yla Güney Kafkasya'da işbirliğini ele aldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Rus mevkidaşı Rudenko'yla Güney Kafkasya'da işbirliğini ele aldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve Rus mevkidaşı Andrey Rudenko, İstanbul'daki görüşme sırasında Güney Kafkasya için en kısa sürede 3+3 formatında... 15.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-15T18:49+0300

2021-11-15T18:49+0300

2021-11-15T18:49+0300

dünya

rusya

sergey lavrov

türkiye

sedat önal

görüşme

andrey rudenko

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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Önal ve Rudenko, İstanbul'da bir araya gelerek Dağlık Karabağ'daki çatışmaların ardından bölgeye istikrar kazandırma konularını istişare etti.Bakü ile Erivan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi bağlamında Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihli üçlü mutabakatlarının tutarlı bir şekilde uygulanmasının önemini vurgulayan Önal ve Rudenko, Güney Kafkasya için en kısa sürede 3+3 formatında bir mekanizma kurulmasının güncelliğini koruduğunu vurguladı.Güney Kafkasya'da ekonomik ilişkilerin ve ulaşım ağlarının yeniden tesis edilmesi için Rusya, İran, Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'dan oluşan '3+3 müzakere formatı' paydaş ülkeler arasında bir süredir istişare ediliyor.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, daha önce bu konuyu İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Azeri mevkidaşı Ceyhun Bayramov'la ele almıştı.Hem Türkiye hem de Azerbaycan gibi İran'ın da bu inisiyatife olumlu yaklaştığını anlatan Lavrov, "Ermeni meslektaşlarımızla çalışıyoruz. Yaşadığı tüm sorunlara rağmen Gürcistan'ın da, süregelen çatışmalar nedeniyle gelişimi çok uzun süredir sekteye uğrayan bu bölgenin gelişimiyle kararların istişaresi ve mutabakatı için böyle bir mekanizma kurulmasındaki çıkarını göreceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210803/disisleri-bakan-yardimcisi-onal-putinin-suriye-ozel-temsilcisi-lavrentyev-ile-gorustu-1045149281.html

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rusya, sergey lavrov, türkiye, sedat önal, görüşme, andrey rudenko