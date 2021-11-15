Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211115/disisleri-bakan-yardimcisi-onal-rus-mevkidasi-rudenkoyla-guney-kafkasyada-isbirligini-ele-aldi-1050825042.html
Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Rus mevkidaşı Rudenko'yla Güney Kafkasya'da işbirliğini ele aldı
Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Rus mevkidaşı Rudenko'yla Güney Kafkasya'da işbirliğini ele aldı
Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve Rus mevkidaşı Andrey Rudenko, İstanbul'daki görüşme sırasında Güney Kafkasya için en kısa sürede 3+3 formatında... 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T18:49+0300
2021-11-15T18:49+0300
dünya
rusya
sergey lavrov
türkiye
sedat önal
görüşme
andrey rudenko
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104029/38/1040293840_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_ebc4df930cacd7832301a909ae4ed08f.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Önal ve Rudenko, İstanbul'da bir araya gelerek Dağlık Karabağ'daki çatışmaların ardından bölgeye istikrar kazandırma konularını istişare etti.Bakü ile Erivan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi bağlamında Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihli üçlü mutabakatlarının tutarlı bir şekilde uygulanmasının önemini vurgulayan Önal ve Rudenko, Güney Kafkasya için en kısa sürede 3+3 formatında bir mekanizma kurulmasının güncelliğini koruduğunu vurguladı.Güney Kafkasya'da ekonomik ilişkilerin ve ulaşım ağlarının yeniden tesis edilmesi için Rusya, İran, Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'dan oluşan '3+3 müzakere formatı' paydaş ülkeler arasında bir süredir istişare ediliyor.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, daha önce bu konuyu İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Azeri mevkidaşı Ceyhun Bayramov'la ele almıştı.Hem Türkiye hem de Azerbaycan gibi İran'ın da bu inisiyatife olumlu yaklaştığını anlatan Lavrov, "Ermeni meslektaşlarımızla çalışıyoruz. Yaşadığı tüm sorunlara rağmen Gürcistan'ın da, süregelen çatışmalar nedeniyle gelişimi çok uzun süredir sekteye uğrayan bu bölgenin gelişimiyle kararların istişaresi ve mutabakatı için böyle bir mekanizma kurulmasındaki çıkarını göreceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210803/disisleri-bakan-yardimcisi-onal-putinin-suriye-ozel-temsilcisi-lavrentyev-ile-gorustu-1045149281.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104029/38/1040293840_119:0:1046:695_1920x0_80_0_0_beed24611f2c8122705e545f56e66e73.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, sergey lavrov, türkiye, sedat önal, görüşme, andrey rudenko

Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Rus mevkidaşı Rudenko'yla Güney Kafkasya'da işbirliğini ele aldı

18:49 15.11.2021
© AASedat Önal
Sedat Önal - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© AA
Abone ol
Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve Rus mevkidaşı Andrey Rudenko, İstanbul'daki görüşme sırasında Güney Kafkasya için en kısa sürede 3+3 formatında mekanizma kurulmasının güncelliğini koruduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Önal ve Rudenko, İstanbul'da bir araya gelerek Dağlık Karabağ'daki çatışmaların ardından bölgeye istikrar kazandırma konularını istişare etti.

Bakü ile Erivan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi bağlamında Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihli üçlü mutabakatlarının tutarlı bir şekilde uygulanmasının önemini vurgulayan Önal ve Rudenko, Güney Kafkasya için en kısa sürede 3+3 formatında bir mekanizma kurulmasının güncelliğini koruduğunu vurguladı.

Güney Kafkasya'da ekonomik ilişkilerin ve ulaşım ağlarının yeniden tesis edilmesi için Rusya, İran, Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'dan oluşan '3+3 müzakere formatı' paydaş ülkeler arasında bir süredir istişare ediliyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, daha önce bu konuyu İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Azeri mevkidaşı Ceyhun Bayramov'la ele almıştı.
Hem Türkiye hem de Azerbaycan gibi İran'ın da bu inisiyatife olumlu yaklaştığını anlatan Lavrov, "Ermeni meslektaşlarımızla çalışıyoruz. Yaşadığı tüm sorunlara rağmen Gürcistan'ın da, süregelen çatışmalar nedeniyle gelişimi çok uzun süredir sekteye uğrayan bu bölgenin gelişimiyle kararların istişaresi ve mutabakatı için böyle bir mekanizma kurulmasındaki çıkarını göreceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Rusya - Türkiye bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2021
DÜNYA
Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev ile görüştü
3 Ağustos, 21:33
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:08BDDK Başkanı: BBVA'nın kararı Türkiye ekonomisine duyulan güveni teyit ediyor
19:59Düzensiz göçmenlerin dayandığı Polonya sınır kapısından görüntüler
19:52İstanbul'da yolcu otobüsünde yangın: Yolcular 1.5 saat TEM'de bekledi
19:50Kremlin: Zorluklara rağmen Kovid-19’la mücadelede Donbass’a yardım edeceğiz
19:43İş makinaları sanayicileri: Sektörde büyük talep oluşacak ama en büyük sorun nitelikli eleman
19:38Türkiye'de son 24 saatte 23 bin 852 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 215 kişi yaşamını yitirdi
19:20Moskova’da 'Türk Filmleri Haftası' başladı
19:18Model Sarah McNeilly, Manson tarafından maruz bırakıldığı cinsel ve psikolojik şiddeti anlattı
19:04'İnşaatta can veren atanmamış öğretmen Altun’un nişanı vardı, yüzük parası için çalışıyordu'
18:59Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Aşılanmayanlar kendi sağlıklarını ve hepimizi riske atıyor
18:49Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Rus mevkidaşı Rudenko'yla Güney Kafkasya'da işbirliğini ele aldı
18:43Çavuşoğlu: İran'a yönelik tek taraflı yaptırımların kalkması gerekiyor
18:38TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüşen Kılıçdaroğlu: Zırvalıklar ve saçmalıklarla karşı karşıyayız
18:16Trump'ın danışmanı Steve Bannon, FBI'a teslim oldu
18:12AB'nin Belarus'a yönelik yeni yaptırım kararına göçmen taşıyan havayolları da dahil edildi
18:12İngiltere'de terör tehdit seviyesi 'ciddi'ye yükseltildi
18:07ABD'nin amiral gemisi USS Mount Whitney, Çanakkale Boğazı’ndan geçti
17:57AB, yeni atanan 4 Suriyeli bakanı kara listeye aldı
17:53Suriye'de düşürülen Su-24 uçağının pilotu Peşkov'un kahramanlığı film oldu
17:46Avrupa Merkez Bankası'ndan enerji fiyatları ve arz darboğazı uyarısı