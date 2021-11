Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yeni hükümetle resmi temaslar için Lübnan'dayız

#Lübnan’daki ilk görüşmemizi Ekonomi ve Ticaret Bakanı Amin Salam’la yaptık. Ekonomik istikrarı için Lübnan’la işbirliğimiz devam edecek.



In #Lebanon met first w/Amin Salam, Minister of Economy & Trade. Our support to the economic stability of Lebanon will continue.🇹🇷🇱🇧 pic.twitter.com/crZICMw89a