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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yeni hükümetle resmi temaslar için Lübnan'dayız
20:41 15.11.2021 (güncellendi: 20:45 15.11.2021)
© İHADışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yeni hükümetle resmi temaslar için Lübnan'dayız
© İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran’daki temaslarının ardından Lübnan’a geldi.
Bakan Çavuşoğlu, İran’daki temaslarının ardından Lübnan’ı ziyaret etti.
Çavuşoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Yeni hükümetle resmi temaslar için Lübnan'dayız” dedi.
Yeni hükümetle resmi temaslar için #Lübnan'dayız.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 15, 2021
In #Lebanon to have meetings with the new government. 🇹🇷🇱🇧 pic.twitter.com/bGX8F1jKDK
Lübnan’daki ilk görüşmesini Ekonomi ve Ticaret Bakanı Amin Salam’la yapan Çavuşoğlu, "Ekonomik istikrarı için Lübnan’la işbirliğimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.
#Lübnan’daki ilk görüşmemizi Ekonomi ve Ticaret Bakanı Amin Salam’la yaptık. Ekonomik istikrarı için Lübnan’la işbirliğimiz devam edecek.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 15, 2021
In #Lebanon met first w/Amin Salam, Minister of Economy & Trade. Our support to the economic stability of Lebanon will continue.🇹🇷🇱🇧 pic.twitter.com/crZICMw89a