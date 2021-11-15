https://tr.sputniknews.com/20211115/diyanet-isleri-baskani-erbas-camilerde-kuran-ogretimi-programi-baslattik-1050811189.html

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Camilerde Kur'an Öğretimi Programı' başlattık

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Camilerde Kur'an Öğretimi Programı' başlattık

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, çalışma hayatı yoğunluğu içerisinde dini eğitime vakit bulamayan yetişkin erkekler için 'Camilerde Kur'an Öğretimi... 15.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-15T14:04+0300

2021-11-15T14:04+0300

2021-11-15T14:04+0300

türkiye

kuran kursu

ali erbaş

diyanet başkanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1048766857_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_814906c843b9f7ca039bdbf7d7ea534a.jpg

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yetişkin erkekler için başlattıkları programı duyurdu. Erbaş "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak çalışma hayatı yoğunluğu içerisinde dini eğitime vakit bulamayan kardeşlerimiz için başlattığımız, 'Camilerde Kur'an Öğretimi Programı'na katılmaya tüm kardeşlerimizi bekliyoruz" dedi.Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çocuk, genç, engelli bireyler ve kadınlar için Kur'an kurslarında hazırladığı temel dini eğitimden farklı olarak yetişkin erkekler için hazırladığı 'Camilerde Kur'an Öğretimi Programı'nda; Kur'an-ı Kerim, itikat, ibadet, siyer ve ahlak dersleri olacak. Vatandaşların mesaisinin uygun olduğu zamanlara planlanacak programa, il ve ilçe müftülükleri üzerinde başvuru yapılabilecek. İmam-hatip ve müezzin-kayyımlar tarafından uygulanacak program; haftada 3 gün ve günde 2 saat olarak yapılacak.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kuran kursu, ali erbaş, diyanet başkanlığı