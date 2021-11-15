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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Camilerde Kur'an Öğretimi Programı' başlattık
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Camilerde Kur'an Öğretimi Programı' başlattık
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, çalışma hayatı yoğunluğu içerisinde dini eğitime vakit bulamayan yetişkin erkekler için 'Camilerde Kur'an Öğretimi... 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T14:04+0300
2021-11-15T14:04+0300
türkiye
kuran kursu
ali erbaş
diyanet başkanlığı
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yetişkin erkekler için başlattıkları programı duyurdu. Erbaş "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak çalışma hayatı yoğunluğu içerisinde dini eğitime vakit bulamayan kardeşlerimiz için başlattığımız, 'Camilerde Kur'an Öğretimi Programı'na katılmaya tüm kardeşlerimizi bekliyoruz" dedi.Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çocuk, genç, engelli bireyler ve kadınlar için Kur'an kurslarında hazırladığı temel dini eğitimden farklı olarak yetişkin erkekler için hazırladığı 'Camilerde Kur'an Öğretimi Programı'nda; Kur'an-ı Kerim, itikat, ibadet, siyer ve ahlak dersleri olacak. Vatandaşların mesaisinin uygun olduğu zamanlara planlanacak programa, il ve ilçe müftülükleri üzerinde başvuru yapılabilecek. İmam-hatip ve müezzin-kayyımlar tarafından uygulanacak program; haftada 3 gün ve günde 2 saat olarak yapılacak.
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kuran kursu, ali erbaş, diyanet başkanlığı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Camilerde Kur'an Öğretimi Programı' başlattık

14:04 15.11.2021
© AAAli Erbaş
Ali Erbaş - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© AA
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, çalışma hayatı yoğunluğu içerisinde dini eğitime vakit bulamayan yetişkin erkekler için 'Camilerde Kur'an Öğretimi Programı'nı başlattıklarını duyurdu.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yetişkin erkekler için başlattıkları programı duyurdu. Erbaş "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak çalışma hayatı yoğunluğu içerisinde dini eğitime vakit bulamayan kardeşlerimiz için başlattığımız, 'Camilerde Kur'an Öğretimi Programı'na katılmaya tüm kardeşlerimizi bekliyoruz" dedi.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çocuk, genç, engelli bireyler ve kadınlar için Kur'an kurslarında hazırladığı temel dini eğitimden farklı olarak yetişkin erkekler için hazırladığı 'Camilerde Kur'an Öğretimi Programı'nda; Kur'an-ı Kerim, itikat, ibadet, siyer ve ahlak dersleri olacak. Vatandaşların mesaisinin uygun olduğu zamanlara planlanacak programa, il ve ilçe müftülükleri üzerinde başvuru yapılabilecek. İmam-hatip ve müezzin-kayyımlar tarafından uygulanacak program; haftada 3 gün ve günde 2 saat olarak yapılacak.
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