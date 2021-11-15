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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211115/dolartl-yeni-haftaya-rekor-seviyeden-basladi-1050799583.html
Dolar/TL yeni haftaya rekor seviyeden başladı
Dolar/TL yeni haftaya rekor seviyeden başladı
Döviz kurlarında yükseliş yeni haftanın ilk işlem gününde de devam ederken, Dolar/TL haftaya yeni rekorla başladı. 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T08:10+0300
2021-11-15T08:10+0300
2021-11-15T08:09+0300
ekonomi
euro
dolar
1 dolar
dolar/tl
euro/tl
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Dolar, cuma günü 10 lira seviyesini aşarak 10.02'yle tarihi zirvesini görmesinin ardından, bugün haftaya 10.04 seviyesinden yeni rekorla başladı.Euro ise 11,51 seviyesinden güne başlarken, cuma kapanışta 11.43 seviyesindeydi.
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euro, dolar, 1 dolar, dolar/tl, euro/tl
Dolar/TL yeni haftaya rekor seviyeden başladı
Döviz kurlarında yükseliş yeni haftanın ilk işlem gününde de devam ederken, Dolar/TL haftaya yeni rekorla başladı.
Dolar, cuma günü
10 lira seviyesini aşarak 10.02'yle tarihi zirvesini görmesinin ardından, bugün haftaya 10.04 seviyesinden yeni rekorla başladı.
Euro ise 11,51 seviyesinden güne başlarken,
cuma kapanışta 11.43 seviyesindeydi.