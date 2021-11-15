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https://tr.sputniknews.com/20211115/dolartl-yeni-haftaya-rekor-seviyeden-basladi-1050799583.html
Dolar/TL yeni haftaya rekor seviyeden başladı
Dolar/TL yeni haftaya rekor seviyeden başladı
Döviz kurlarında yükseliş yeni haftanın ilk işlem gününde de devam ederken, Dolar/TL haftaya yeni rekorla başladı. 15.11.2021, Sputnik Türkiye
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Dolar, cuma günü 10 lira seviyesini aşarak 10.02'yle tarihi zirvesini görmesinin ardından, bugün haftaya 10.04 seviyesinden yeni rekorla başladı.Euro ise 11,51 seviyesinden güne başlarken, cuma kapanışta 11.43 seviyesindeydi.
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euro, dolar, 1 dolar, dolar/tl, euro/tl

Dolar/TL yeni haftaya rekor seviyeden başladı

08:10 15.11.2021
© REUTERS / Murad Sezer/Illustration/File Photodolar, tl
dolar, tl - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© REUTERS / Murad Sezer/Illustration/File Photo
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Döviz kurlarında yükseliş yeni haftanın ilk işlem gününde de devam ederken, Dolar/TL haftaya yeni rekorla başladı.
Dolar, cuma günü 10 lira seviyesini aşarak 10.02'yle tarihi zirvesini görmesinin ardından, bugün haftaya 10.04 seviyesinden yeni rekorla başladı.
Euro ise 11,51 seviyesinden güne başlarken, cuma kapanışta 11.43 seviyesindeydi.
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