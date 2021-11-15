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Dünyanın ilk 'tren-büs'ü Japonya'da hizmete giriyor
Dünyanın ilk 'tren-büs'ü Japonya'da hizmete giriyor
Dünyanın hem yolda hem de tren rayında hareket edebilen ilk çok amaçlı aracı gelecek ay Japonya’da hizmete girecek. 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T09:35+0300
2021-11-15T09:37+0300
yaşam
japonya
tren
otobüs
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Dünyanın ilk operasyonel çift kullanım amaçlı aracı DMV (Dual-Mode Vehicle) gelecek ay Japonya’da kullanıma girecek. Tokuşima eyaletindeki Asa Sahil Demiryolu şirketinden yapılan açıklamada, hem yolda hem de tren raylarında hareket edebilen aracın Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı'nın güvenlik kontrollerinin tamamlanmasının ardından 25 Aralık'ta yolcu taşımaya başlayacağı belirtildi. Kaiyo kasabası ile Kochi eyaletindeki Muroto şehrini birbirine bağlayacak 50 kilometrelik bir parkurda çalışacak araçlar, hattın 10 kilometrelik kısmını tren raylarının üzerinde kat edecek. İlk etapta 23 yolcu kapasiteli araçların 3'ü hizmete girerken, araçların doğal afetlerde demiryolu hatlarının kullanılmaz hale gelmesi durumunda da fayda sağlaması bekleniyor. Dizel motorlu bir otobüs olarak üretilen DMV'de, 15 saniyede açılıp tren raylarına entegre olabilen özel bir tekerlek sistemi bulunuyor. Geleneksel trenlere göre bakımı daha kolay olan DMV'nin ayrıca daha hafif olması nedeniyle yakıt tasarrufu da sağlıyor. İşletmeci şirket, DMV'nin aynı zamanda turistik bir atraksiyon haline döneceğini umuyor.
https://tr.sputniknews.com/20211111/1050697643.html
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japonya, tren, otobüs

Dünyanın ilk 'tren-büs'ü Japonya'da hizmete giriyor

09:35 15.11.2021 (güncellendi: 09:37 15.11.2021)
© AA / Hüseyin YıldızTren yolu
Tren yolu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© AA / Hüseyin Yıldız
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Dünyanın hem yolda hem de tren rayında hareket edebilen ilk çok amaçlı aracı gelecek ay Japonya’da hizmete girecek.
Dünyanın ilk operasyonel çift kullanım amaçlı aracı DMV (Dual-Mode Vehicle) gelecek ay Japonya’da kullanıma girecek.
Tokuşima eyaletindeki Asa Sahil Demiryolu şirketinden yapılan açıklamada, hem yolda hem de tren raylarında hareket edebilen aracın Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı'nın güvenlik kontrollerinin tamamlanmasının ardından 25 Aralık'ta yolcu taşımaya başlayacağı belirtildi.
Kaiyo kasabası ile Kochi eyaletindeki Muroto şehrini birbirine bağlayacak 50 kilometrelik bir parkurda çalışacak araçlar, hattın 10 kilometrelik kısmını tren raylarının üzerinde kat edecek.
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İlk etapta 23 yolcu kapasiteli araçların 3'ü hizmete girerken, araçların doğal afetlerde demiryolu hatlarının kullanılmaz hale gelmesi durumunda da fayda sağlaması bekleniyor.
Dizel motorlu bir otobüs olarak üretilen DMV'de, 15 saniyede açılıp tren raylarına entegre olabilen özel bir tekerlek sistemi bulunuyor. Geleneksel trenlere göre bakımı daha kolay olan DMV'nin ayrıca daha hafif olması nedeniyle yakıt tasarrufu da sağlıyor. İşletmeci şirket, DMV'nin aynı zamanda turistik bir atraksiyon haline döneceğini umuyor.
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