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Мигранты собираются на белорусско-польской границе в попытке пересечь ее на пограничном переходе Брузги-Кузница-Белостоцкая - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
Polonya-Belarus sınırında göçmen krizi
Ortadoğu ve Afrika'dan AB'ye gitmek isteyen göçmenlerin bekleyişi sürüyor. Varşova Minsk'i istikrarı bozmakla; Minsk ise AB'yi krizin asıl sorumlusu olmakla suçluyor.
https://tr.sputniknews.com/20211115/duzensiz-gocmenlerin-dayandigi-polonya-sinir-kapisindan-goruntuler---1050826489.html
Düzensiz göçmenlerin dayandığı Polonya sınır kapısından görüntüler
Düzensiz göçmenlerin dayandığı Polonya sınır kapısından görüntüler
Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizi devam ederken, 8 Kasım'da sınır kapısına dayanan göçmenlerin bekleyişi sürüyor. 15.11.2021, Sputnik Türkiye
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polonya
belarus
göçmen
polonya-belarus sınırında göçmen krizi
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Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 2 bin civarındaki kişi, topluca Bruzgi-Kuznitsa sınır kontrol noktasındaki Polonya sınırı önünde toplandı. Dikenli tellerin yerlere serildiği sınır kapısında, Polonya güvenlik güçleri yoğun önlem aldı. 8 Kasım'dan bu yana bekleyişlerini sürdüren düzensiz göçmenlerin akın ettiği Belarus-Polonya sınırındaki durum, Sputnik'in galerisinde.
polonya
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fotoğraf, polonya, belarus, göçmen, фото

Düzensiz göçmenlerin dayandığı Polonya sınır kapısından görüntüler

19:59 15.11.2021 (güncellendi: 20:15 15.11.2021)
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Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizi devam ederken, 8 Kasım'da sınır kapısına dayanan göçmenlerin bekleyişi sürüyor.
Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 2 bin civarındaki kişi, topluca Bruzgi-Kuznitsa sınır kontrol noktasındaki Polonya sınırı önünde toplandı. Dikenli tellerin yerlere serildiği sınır kapısında, Polonya güvenlik güçleri yoğun önlem aldı. 8 Kasım'dan bu yana bekleyişlerini sürdüren düzensiz göçmenlerin akın ettiği Belarus-Polonya sınırındaki durum, Sputnik'in galerisinde.
© REUTERS / Belteleradiocompany

Gece hava sıcaklığının sıfır dereceye düştüğü bölgede, ormandan kestikleri ve topladıkları odunları yakarak ısınan göçmenler, su ve yiyecek sıkıntısı yaşıyor.

Gece hava sıcaklığının sıfır dereceye düştüğü bölgede, ormandan kestikleri ve topladıkları odunları yakarak ısınan göçmenler, su ve yiyecek sıkıntısı yaşıyor. - Sputnik Türkiye
1/10
© REUTERS / Belteleradiocompany

Gece hava sıcaklığının sıfır dereceye düştüğü bölgede, ormandan kestikleri ve topladıkları odunları yakarak ısınan göçmenler, su ve yiyecek sıkıntısı yaşıyor.

© REUTERS / Oksana Manchuk / BelTABelarus Devlet Sınır Komitesinden yapılan açıklamada, göçmenlerin sınırda kamp kurdukları belirtilerek halihazırda saldırgan eylemlerde bulunmadıkları ifade edildi.
Belarus-Polonya sınırındaki durum - Sputnik Türkiye
2/10
© REUTERS / Oksana Manchuk / BelTA
Belarus Devlet Sınır Komitesinden yapılan açıklamada, göçmenlerin sınırda kamp kurdukları belirtilerek halihazırda saldırgan eylemlerde bulunmadıkları ifade edildi.
© REUTERS / Oksana Manchuk / BelTA

Aralarında çok sayıda çocuk ve kadının da bulunduğu 2 bine yakın göçmen, ormanlık alandaki sınır tellerinin önünde duruyor.

Aralarında çok sayıda çocuk ve kadının da bulunduğu 2 bine yakın göçmen, ormanlık alandaki sınır tellerinin önünde duruyor. - Sputnik Türkiye
3/10
© REUTERS / Oksana Manchuk / BelTA

Aralarında çok sayıda çocuk ve kadının da bulunduğu 2 bine yakın göçmen, ormanlık alandaki sınır tellerinin önünde duruyor.

© REUTERS / Kacper Pempel

Belarus-Polonya sınırında zırhlı araçla devriye gezen Polonyalı asker.

Belarus-Polonya sınırında zırhlı araçla devriye gezen Polonyalı asker. - Sputnik Türkiye
4/10
© REUTERS / Kacper Pempel

Belarus-Polonya sınırında zırhlı araçla devriye gezen Polonyalı asker.

© AP Photo / Oksana Manchuk / BelTA

Gece boyunca sınırın ötesinde yoğun önlem alarak nöbet tutan Polonya güvenlik güçleri, zaman zaman göçmenlerin ülkelerine dönmesi konusunda anons yaptı.

Gece boyunca sınırın ötesinde yoğun önlem alarak nöbet tutan Polonya güvenlik güçleri, zaman zaman göçmenlerin ülkelerine dönmesi konusunda anons yaptı. - Sputnik Türkiye
5/10
© AP Photo / Oksana Manchuk / BelTA

Gece boyunca sınırın ötesinde yoğun önlem alarak nöbet tutan Polonya güvenlik güçleri, zaman zaman göçmenlerin ülkelerine dönmesi konusunda anons yaptı.

© REUTERS / BelTA / Oksana ManchukDikenli tellerin yerlere serildiği sınır kapısında, Polonya güvenlik güçleri yoğun önlem aldı.
Belarus-Polonya sınırındaki durum - Sputnik Türkiye
6/10
© REUTERS / BelTA / Oksana Manchuk
Dikenli tellerin yerlere serildiği sınır kapısında, Polonya güvenlik güçleri yoğun önlem aldı.
© REUTERS / BelTA / Oksana Manchuk

Belarus ve Polonya sınırındaki insani kriz katlanarak büyürken devletlerin birbirlerine karşılıklı suçlamaları devam ediyor.

Belarus ve Polonya sınırındaki insani kriz katlanarak büyürken devletlerin birbirlerine karşılıklı suçlamaları devam ediyor. - Sputnik Türkiye
7/10
© REUTERS / BelTA / Oksana Manchuk

Belarus ve Polonya sınırındaki insani kriz katlanarak büyürken devletlerin birbirlerine karşılıklı suçlamaları devam ediyor.

© REUTERS / BelTA / Oksana Manchuk

Belarus-Polonya sınırında bekleyişlerini sürdüren göçmenler.

Belarus-Polonya sınırında bekleyişlerini sürdüren göçmenler. - Sputnik Türkiye
8/10
© REUTERS / BelTA / Oksana Manchuk

Belarus-Polonya sınırında bekleyişlerini sürdüren göçmenler.

© AP Photo / BelTA / Oksana Manchuk

Göçmenlerden birkaç grup birkaç gün önce Belarus-Polonya sınırındaki çitleri ve bariyerleri yıkarak, Polonya’ya geçmeyi başarmış, ancak bir kısmı yeniden geri gönderilmişti.

Göçmenlerden birkaç grup birkaç gün önce Belarus-Polonya sınırındaki çitleri ve bariyerleri yıkarak, Polonya’ya geçmeyi başarmış, ancak bir kısmı yeniden geri gönderilmişti. - Sputnik Türkiye
9/10
© AP Photo / BelTA / Oksana Manchuk

Göçmenlerden birkaç grup birkaç gün önce Belarus-Polonya sınırındaki çitleri ve bariyerleri yıkarak, Polonya’ya geçmeyi başarmış, ancak bir kısmı yeniden geri gönderilmişti.

© AP Photo / BelTA / Oksana Manchuk

Polonyalı yetkililer, sınırdaki güvenlik güçlerinin sayısını 15 bine çıkardığını duyurdu.

Polonyalı yetkililer, sınırdaki güvenlik güçlerinin sayısını 15 bine çıkardığını duyurdu. - Sputnik Türkiye
10/10
© AP Photo / BelTA / Oksana Manchuk

Polonyalı yetkililer, sınırdaki güvenlik güçlerinin sayısını 15 bine çıkardığını duyurdu.

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