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Polonya-Belarus sınırında göçmen krizi
Ortadoğu ve Afrika'dan AB'ye gitmek isteyen göçmenlerin bekleyişi sürüyor. Varşova Minsk'i istikrarı bozmakla; Minsk ise AB'yi krizin asıl sorumlusu olmakla suçluyor.
https://tr.sputniknews.com/20211115/duzensiz-gocmenlerin-dayandigi-polonya-sinir-kapisindan-goruntuler---1050826489.html
Düzensiz göçmenlerin dayandığı Polonya sınır kapısından görüntüler
Düzensiz göçmenlerin dayandığı Polonya sınır kapısından görüntüler
Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizi devam ederken, 8 Kasım'da sınır kapısına dayanan göçmenlerin bekleyişi sürüyor. 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T19:59+0300
2021-11-15T19:59+0300
2021-11-15T20:15+0300
fotoğraf
polonya
belarus
göçmen
polonya-belarus sınırında göçmen krizi
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Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 2 bin civarındaki kişi, topluca Bruzgi-Kuznitsa sınır kontrol noktasındaki Polonya sınırı önünde toplandı. Dikenli tellerin yerlere serildiği sınır kapısında, Polonya güvenlik güçleri yoğun önlem aldı. 8 Kasım'dan bu yana bekleyişlerini sürdüren düzensiz göçmenlerin akın ettiği Belarus-Polonya sınırındaki durum, Sputnik'in galerisinde.
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Düzensiz göçmenlerin dayandığı Polonya sınır kapısından görüntüler 19:59 15.11.2021 (güncellendi: 20:15 15.11.2021)
Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizi devam ederken, 8 Kasım'da sınır kapısına dayanan göçmenlerin bekleyişi sürüyor.
Aralarında
çocuk ve kadınların da bulunduğu 2 bin civarındaki kişi, topluca Bruzgi-Kuznitsa sınır kontrol noktasındaki Polonya sınırı önünde toplandı. Dikenli tellerin yerlere serildiği sınır kapısında, Polonya güvenlik güçleri yoğun önlem aldı. 8 Kasım'dan bu yana bekleyişlerini sürdüren düzensiz göçmenlerin akın ettiği Belarus-Polonya sınırındaki durum, Sputnik'in galerisinde. © REUTERS / Belteleradiocompany
Gece hava sıcaklığının sıfır dereceye düştüğü bölgede, ormandan kestikleri ve topladıkları odunları yakarak ısınan göçmenler, su ve yiyecek sıkıntısı yaşıyor.
Gece hava sıcaklığının sıfır dereceye düştüğü bölgede, ormandan kestikleri ve topladıkları odunları yakarak ısınan göçmenler, su ve yiyecek sıkıntısı yaşıyor.
© REUTERS / Oksana Manchuk / BelTA Belarus Devlet Sınır Komitesinden yapılan açıklamada, göçmenlerin sınırda kamp kurdukları belirtilerek halihazırda saldırgan eylemlerde bulunmadıkları ifade edildi.
Belarus Devlet Sınır Komitesinden yapılan açıklamada, göçmenlerin sınırda kamp kurdukları belirtilerek halihazırda saldırgan eylemlerde bulunmadıkları ifade edildi.
Aralarında çok sayıda çocuk ve kadının da bulunduğu 2 bine yakın göçmen, ormanlık alandaki sınır tellerinin önünde duruyor.
Belarus-Polonya sınırında zırhlı araçla devriye gezen Polonyalı asker.
© AP Photo / Oksana Manchuk / BelTA
Gece boyunca sınırın ötesinde yoğun önlem alarak nöbet tutan Polonya güvenlik güçleri, zaman zaman göçmenlerin ülkelerine dönmesi konusunda anons yaptı.
Gece boyunca sınırın ötesinde yoğun önlem alarak nöbet tutan Polonya güvenlik güçleri, zaman zaman göçmenlerin ülkelerine dönmesi konusunda anons yaptı.
Dikenli tellerin yerlere serildiği sınır kapısında, Polonya güvenlik güçleri yoğun önlem aldı.
Belarus ve Polonya sınırındaki insani kriz katlanarak büyürken devletlerin birbirlerine karşılıklı suçlamaları devam ediyor.
Belarus-Polonya sınırında bekleyişlerini sürdüren göçmenler.
© AP Photo / BelTA / Oksana Manchuk
Göçmenlerden birkaç grup birkaç gün önce Belarus-Polonya sınırındaki çitleri ve bariyerleri yıkarak, Polonya’ya geçmeyi başarmış, ancak bir kısmı yeniden geri gönderilmişti.
Göçmenlerden birkaç grup birkaç gün önce Belarus-Polonya sınırındaki çitleri ve bariyerleri yıkarak, Polonya’ya geçmeyi başarmış, ancak bir kısmı yeniden geri gönderilmişti.
© AP Photo / BelTA / Oksana Manchuk
Polonyalı yetkililer, sınırdaki güvenlik güçlerinin sayısını 15 bine çıkardığını duyurdu.
Polonyalı yetkililer, sınırdaki güvenlik güçlerinin sayısını 15 bine çıkardığını duyurdu.