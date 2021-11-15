https://tr.sputniknews.com/20211115/duzensiz-gocmenlerin-dayandigi-polonya-sinir-kapisindan-goruntuler---1050826489.html

Düzensiz göçmenlerin dayandığı Polonya sınır kapısından görüntüler

Düzensiz göçmenlerin dayandığı Polonya sınır kapısından görüntüler

Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizi devam ederken, 8 Kasım'da sınır kapısına dayanan göçmenlerin bekleyişi sürüyor. 15.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-15T19:59+0300

2021-11-15T19:59+0300

2021-11-15T20:15+0300

fotoğraf

polonya

belarus

göçmen

polonya-belarus sınırında göçmen krizi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0f/1050818227_0:0:2921:1643_1920x0_80_0_0_2d2b1cfbc55270bda097d5f1e9d2af17.jpg

Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 2 bin civarındaki kişi, topluca Bruzgi-Kuznitsa sınır kontrol noktasındaki Polonya sınırı önünde toplandı. Dikenli tellerin yerlere serildiği sınır kapısında, Polonya güvenlik güçleri yoğun önlem aldı. 8 Kasım'dan bu yana bekleyişlerini sürdüren düzensiz göçmenlerin akın ettiği Belarus-Polonya sınırındaki durum, Sputnik'in galerisinde.

polonya

belarus

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fotoğraf, polonya, belarus, göçmen, фото