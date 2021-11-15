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Esenyurt’ta sopalı, satırlı, taşlı kavga: 4 yaralı
Esenyurt’ta sopalı, satırlı, taşlı kavga: 4 yaralı
Esenyurt’ta iki grup arasında sopalı, satırlı, taşlı kavga çıktı. 4 kişinin yaralandığı meydan savaşını aratmayan kavga cep telefonu kamerasına yansırken, olay... 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T00:39+0300
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türkiye
istanbul
esenyurt
kavga
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Olay, saat 17.30 sıralarında Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Gruplar birbirlerine satır, sopa ve taşlarla saldırmaya başladı. Çevredeki bir vatandaş kavgayı ayırmak için havaya ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekibi ve özel harekat polisi sevk edilirken, kavganın tekrar büyümesi ihtimaline karşı, önlem için TOMA da gönderildi. Çıkan kargaşada yaralanarak yere düşen bir kişi, karşı gruptaki kişi veya kişiler tarafından satırla başından yaralandı. Kavgada yaralanan 1’i ağır olmak üzere toplam 4 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, kavga esnasında taraflar çevredeki esnafların sattığı ürünleri birbirlerine fırlatarak, dükkanların camlarına zarar verdi. Ekiplerin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.Meydan savaşını aratmayan kavga cep telefonu kamerasına yansıdıVatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile çekilen görüntülerde, kalabalık iki grubun birbirlerine sopa ve taşlarla saldırdığı, çevredeki esnafın sattığı bazı ürünleri birbirlerine fırlattıkları ve olay yerine çok sayıda polisin sevk edildiği görülüyor.
türkiye
istanbul
esenyurt
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istanbul, esenyurt, kavga

Esenyurt’ta sopalı, satırlı, taşlı kavga: 4 yaralı

00:39 15.11.2021 (güncellendi: 01:22 15.11.2021)
© ENSAR KIRANLIOĞLU - ERDAL CAN İÇELLİ - HAKAN POLAT - MURAT DELİCEEsenyurt’ta iki grup arasında sopalı, satırlı, taşlı kavga çıktı. 4 kişinin yaralandığı meydan savaşını aratmayan kavga cep telefonu kamerasına yansırken, olay yerine özel harekat polisi sevk edildi.
Esenyurt’ta iki grup arasında sopalı, satırlı, taşlı kavga çıktı. 4 kişinin yaralandığı meydan savaşını aratmayan kavga cep telefonu kamerasına yansırken, olay yerine özel harekat polisi sevk edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© ENSAR KIRANLIOĞLU - ERDAL CAN İÇELLİ - HAKAN POLAT - MURAT DELİCE
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Esenyurt’ta iki grup arasında sopalı, satırlı, taşlı kavga çıktı. 4 kişinin yaralandığı meydan savaşını aratmayan kavga cep telefonu kamerasına yansırken, olay yerine özel harekat polisi sevk edildi.
Olay, saat 17.30 sıralarında Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Gruplar birbirlerine satır, sopa ve taşlarla saldırmaya başladı. Çevredeki bir vatandaş kavgayı ayırmak için havaya ateş açtı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekibi ve özel harekat polisi sevk edilirken, kavganın tekrar büyümesi ihtimaline karşı, önlem için TOMA da gönderildi. Çıkan kargaşada yaralanarak yere düşen bir kişi, karşı gruptaki kişi veya kişiler tarafından satırla başından yaralandı.
Kavgada yaralanan 1’i ağır olmak üzere toplam 4 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, kavga esnasında taraflar çevredeki esnafların sattığı ürünleri birbirlerine fırlatarak, dükkanların camlarına zarar verdi. Ekiplerin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

Meydan savaşını aratmayan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı

Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile çekilen görüntülerde, kalabalık iki grubun birbirlerine sopa ve taşlarla saldırdığı, çevredeki esnafın sattığı bazı ürünleri birbirlerine fırlattıkları ve olay yerine çok sayıda polisin sevk edildiği görülüyor.
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