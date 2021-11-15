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F1 Brezilya Grand Prix'sinin galibi Hamilton
F1 Brezilya Grand Prix'sinin galibi Hamilton
Formula 1'de Hamilton, şampiyona lideri Verstappen ile arasındaki farkı 14 puana indirdi. 15.11.2021, Sputnik Türkiye
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spor
brezilya
lewis hamilton
formula 1
valtteri bottas
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 19. ayağı Brezilya Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu. Sezonun 19. mücadelesi, Sao Paulo kentindeki 4.3 kilometrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde 71 tur üzerinden yapıldı. Yarışa 10. cepten başlayan Hamilton, şampiyonluk mücadelesi verdiği Red Bul-Honda sürücüsü Max Verstappen'i 59. turda geçerek ilk sıranın sahibi oldu. Kalan bölümde liderliği bırakmayan Hamilton, sezonun 6'ncı, kariyerinin 101. birinciliğine ulaştı. Verstappen, liderin 10.4 saniye arkasında 2. , Valtteri Bottas ise takım arkadaşı Hamilton'ın 13.5 saniye gerisinde 3. oldu. Bu sonuçla puanını 318.5'e çıkaran Hamilton, pilotlar klasmanı lideri Verstappen ile arasındaki farkı 14'e indirdi. Sezonun 20. yarışı Katar Grand Prix'si 21 Kasım'da yapılacak.
https://tr.sputniknews.com/20211114/f1-brezilya-grand-prixsine-valtteri-bottas-ilk-sirada-baslayacak-1050778839.html
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brezilya, lewis hamilton, formula 1, valtteri bottas

F1 Brezilya Grand Prix'sinin galibi Hamilton

10:13 15.11.2021 (güncellendi: 10:19 15.11.2021)
© AP Photo / Lars BaronLewis Hamilton
Lewis Hamilton - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© AP Photo / Lars Baron
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Formula 1'de Hamilton, şampiyona lideri Verstappen ile arasındaki farkı 14 puana indirdi.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 19. ayağı Brezilya Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.
Sezonun 19. mücadelesi, Sao Paulo kentindeki 4.3 kilometrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde 71 tur üzerinden yapıldı.
Yarışa 10. cepten başlayan Hamilton, şampiyonluk mücadelesi verdiği Red Bul-Honda sürücüsü Max Verstappen'i 59. turda geçerek ilk sıranın sahibi oldu. Kalan bölümde liderliği bırakmayan Hamilton, sezonun 6'ncı, kariyerinin 101. birinciliğine ulaştı.
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini Valtteri Bottas kazandı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2021
SPOR
F1 Brezilya Grand Prix'sine Valtteri Bottas ilk sırada başlayacak
Dün, 06:43
Verstappen, liderin 10.4 saniye arkasında 2. , Valtteri Bottas ise takım arkadaşı Hamilton'ın 13.5 saniye gerisinde 3. oldu.
Bu sonuçla puanını 318.5'e çıkaran Hamilton, pilotlar klasmanı lideri Verstappen ile arasındaki farkı 14'e indirdi.
Sezonun 20. yarışı Katar Grand Prix'si 21 Kasım'da yapılacak.
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