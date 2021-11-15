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https://tr.sputniknews.com/20211115/fare-ile-oynayan-kopegin-nesesi-kamerada-1050797023.html
Fare ile oynayan köpeğin neşesi kamerada
Fare ile oynayan köpeğin neşesi kamerada
Artvin’in Arhavi ilçesinde, cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde bir sokak köpeğinin fare ile oyunu görenleri şaşırttı. 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T03:27+0300
2021-11-15T03:27+0300
2021-11-15T03:29+0300
yaşam
türkiye
köpek
artvin
fare
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Arhavi ilçenin Boğaziçi mahallesinde sokak köpeği caddenin ortasında fare ile yaptığı oyunlar ilginç görüntüler oluşturdu. Kedinin oynadığı gibi fare ile oynayan köpek vatandaşları da şaşkına çevirdi. Sokak ortasında farenin etrafında koşan köpek, fareyi bir an olsun rahat bırakmadı. Farenin kaçmasına izin vermeyen köpek dakikalarca farenin başında havladı.Patisi ile fareyi tutmaya çalışan köpek ile farenin oyunu saatlerce sürdü.
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türkiye, köpek, artvin, fare
Fare ile oynayan köpeğin neşesi kamerada 03:27 15.11.2021 (güncellendi: 03:29 15.11.2021)
Artvin’in Arhavi ilçesinde, cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde bir sokak köpeğinin fare ile oyunu görenleri şaşırttı.
Arhavi ilçenin Boğaziçi mahallesinde sokak köpeği caddenin ortasında fare ile yaptığı oyunlar ilginç görüntüler oluşturdu.
Kedinin oynadığı gibi fare ile oynayan köpek vatandaşları da şaşkına çevirdi. Sokak ortasında farenin etrafında koşan köpek, fareyi bir an olsun rahat bırakmadı.
Farenin kaçmasına izin vermeyen köpek dakikalarca farenin başında havladı.
Patisi ile fareyi tutmaya çalışan köpek ile farenin oyunu saatlerce sürdü.