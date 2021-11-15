https://tr.sputniknews.com/20211115/fedon-kansere-yakalandigini-duyurdu-surunmeyeyim-baska-hic-bir-sey-istemiyorum-1050805351.html

Fedon, kansere yakalandığını duyurdu: Sürünmeyeyim başka hiç bir şey istemiyorum

Fedon, kansere yakalandığını duyurdu: Sürünmeyeyim başka hiç bir şey istemiyorum

Şarkıcı Fedon, kansere yakalandığını açıkladı. Fedon, "Yaşımdan dolayı çok hastalıklar geldi, direniyorum. Kanser oldum, böbreğimin yarısı gitti" dedi. 15.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-15T12:04+0300

2021-11-15T12:04+0300

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yaşam

kanser

hastalık

fedon

tedavi

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Şarkıcı Fedon, kansere yakalandığını açıkladı. Fedon, "Yaşımdan dolayı çok hastalıklar geldi, direniyorum. Kanser oldum, böbreğimin yarısı gitti" dedi.Bir magazin programına katılan 77 yaşındaki sanatçı, son 2 yılının kanserle mücadele ile geçtiğini anlattı.Kanserle mücadelesini anlatan Fedon, "Artık hastalıklar arttı. Eski model bir arabanın önce kaportası çürür, sonra motor yağ kaçırır. Bunları bekleyen bir insanım, olacak bunlar. Yaşımdan dolayı çok hastalıklar geldi, direniyorum. Kanser oldum, böbreğimin yarısı gitti. Ama ölümden korkmuyorum" ifadelerini kullandı.Fedon, "Zeki Müren'in çok güzel derdi 'Ölüm varken ben yokum, ben varken ölüm yok' Sürünmeyeyim başka hiç bir şey istemiyorum. Ölüm Allah'ın emri...Her gece dua ediyorum 'Allah'ım çocuklarımın sağlığını ver, beni de ele güne muhtaç etme, süründürmeden canımı al.' İnsan et ağırdır, çok zor bir şey" dedi.

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kanser, hastalık, fedon, tedavi