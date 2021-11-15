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https://tr.sputniknews.com/20211115/fedon-kansere-yakalandigini-duyurdu-surunmeyeyim-baska-hic-bir-sey-istemiyorum-1050805351.html
Fedon, kansere yakalandığını duyurdu: Sürünmeyeyim başka hiç bir şey istemiyorum
Fedon, kansere yakalandığını duyurdu: Sürünmeyeyim başka hiç bir şey istemiyorum
Şarkıcı Fedon, kansere yakalandığını açıkladı. Fedon, "Yaşımdan dolayı çok hastalıklar geldi, direniyorum. Kanser oldum, böbreğimin yarısı gitti" dedi. 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T12:04+0300
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yaşam
kanser
hastalık
fedon
tedavi
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Şarkıcı Fedon, kansere yakalandığını açıkladı. Fedon, "Yaşımdan dolayı çok hastalıklar geldi, direniyorum. Kanser oldum, böbreğimin yarısı gitti" dedi.Bir magazin programına katılan 77 yaşındaki sanatçı, son 2 yılının kanserle mücadele ile geçtiğini anlattı.Kanserle mücadelesini anlatan Fedon, "Artık hastalıklar arttı. Eski model bir arabanın önce kaportası çürür, sonra motor yağ kaçırır. Bunları bekleyen bir insanım, olacak bunlar. Yaşımdan dolayı çok hastalıklar geldi, direniyorum. Kanser oldum, böbreğimin yarısı gitti. Ama ölümden korkmuyorum" ifadelerini kullandı.Fedon, "Zeki Müren'in çok güzel derdi 'Ölüm varken ben yokum, ben varken ölüm yok' Sürünmeyeyim başka hiç bir şey istemiyorum. Ölüm Allah'ın emri...Her gece dua ediyorum 'Allah'ım çocuklarımın sağlığını ver, beni de ele güne muhtaç etme, süründürmeden canımı al.' İnsan et ağırdır, çok zor bir şey" dedi.
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kanser, hastalık, fedon, tedavi

Fedon, kansere yakalandığını duyurdu: Sürünmeyeyim başka hiç bir şey istemiyorum

12:04 15.11.2021
© Fotoğraf : TwitterFedon: Şimdiki gençlere taş çıkartırız
Fedon: Şimdiki gençlere taş çıkartırız - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Şarkıcı Fedon, kansere yakalandığını açıkladı. Fedon, "Yaşımdan dolayı çok hastalıklar geldi, direniyorum. Kanser oldum, böbreğimin yarısı gitti" dedi.
Bir magazin programına katılan 77 yaşındaki sanatçı, son 2 yılının kanserle mücadele ile geçtiğini anlattı.
Kanserle mücadelesini anlatan Fedon, "Artık hastalıklar arttı. Eski model bir arabanın önce kaportası çürür, sonra motor yağ kaçırır. Bunları bekleyen bir insanım, olacak bunlar. Yaşımdan dolayı çok hastalıklar geldi, direniyorum. Kanser oldum, böbreğimin yarısı gitti. Ama ölümden korkmuyorum" ifadelerini kullandı.
Fedon, "Zeki Müren'in çok güzel derdi 'Ölüm varken ben yokum, ben varken ölüm yok' Sürünmeyeyim başka hiç bir şey istemiyorum. Ölüm Allah'ın emri...Her gece dua ediyorum 'Allah'ım çocuklarımın sağlığını ver, beni de ele güne muhtaç etme, süründürmeden canımı al.' İnsan et ağırdır, çok zor bir şey" dedi.
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