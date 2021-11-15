https://tr.sputniknews.com/20211115/gorevi-kotuye-kullanma-sorusturmasi-33-gozalti-karari-1050800695.html

Görevi kötüye kullanma soruşturması: 33 gözaltı kararı

Görevi kötüye kullanma soruşturması: 33 gözaltı kararı

Ankara'da icra işlemleri sırasında rüşvet alıp verdikleri ve rüşvet suçuna aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltı kararı çıkarılan 33 şüpheliden 32'si... 15.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-15T09:10+0300

2021-11-15T09:10+0300

2021-11-15T09:26+0300

türkiye

soruşturma

ankara

ankara emniyet müdürlüğü

asayiş

rüşvet

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Memur Suçları Soruşturma Bürosunca icra takip dosyalarında haciz ve muhafaza işlemleri sırasında icra memurlarının rüşvet istediği ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.Bu kapsamda teknik takip, ses ve görüntülerin kayda alınması sonucu rüşvet alıp verdikleri, rüşvet suçuna aracılık ettikleri ve yedieminlik görevini suiistimal ederek görevlerini kötüye kullandıkları belirlenen, aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekiplerince zanlılardan 32'sinin yakalandığı öğrenildi.

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soruşturma, ankara, ankara emniyet müdürlüğü, asayiş, rüşvet