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Görevi kötüye kullanma soruşturması: 33 gözaltı kararı
Görevi kötüye kullanma soruşturması: 33 gözaltı kararı
Ankara'da icra işlemleri sırasında rüşvet alıp verdikleri ve rüşvet suçuna aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltı kararı çıkarılan 33 şüpheliden 32'si... 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T09:10+0300
2021-11-15T09:26+0300
türkiye
soruşturma
ankara
ankara emniyet müdürlüğü
asayiş
rüşvet
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Memur Suçları Soruşturma Bürosunca icra takip dosyalarında haciz ve muhafaza işlemleri sırasında icra memurlarının rüşvet istediği ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.Bu kapsamda teknik takip, ses ve görüntülerin kayda alınması sonucu rüşvet alıp verdikleri, rüşvet suçuna aracılık ettikleri ve yedieminlik görevini suiistimal ederek görevlerini kötüye kullandıkları belirlenen, aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekiplerince zanlılardan 32'sinin yakalandığı öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20211020/belediye-daire-baskanina-rusvetten-4-yil-2-ay-hapis-cezasi-1050016140.html
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soruşturma, ankara, ankara emniyet müdürlüğü, asayiş, rüşvet

Görevi kötüye kullanma soruşturması: 33 gözaltı kararı

09:10 15.11.2021 (güncellendi: 09:26 15.11.2021)
© AAGözaltı - tutuklama
Gözaltı - tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© AA
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Ankara'da icra işlemleri sırasında rüşvet alıp verdikleri ve rüşvet suçuna aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltı kararı çıkarılan 33 şüpheliden 32'si yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Memur Suçları Soruşturma Bürosunca icra takip dosyalarında haciz ve muhafaza işlemleri sırasında icra memurlarının rüşvet istediği ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.
Bu kapsamda teknik takip, ses ve görüntülerin kayda alınması sonucu rüşvet alıp verdikleri, rüşvet suçuna aracılık ettikleri ve yedieminlik görevini suiistimal ederek görevlerini kötüye kullandıkları belirlenen, aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekiplerince zanlılardan 32'sinin yakalandığı öğrenildi.
Belediye daire başkanına rüşvetten 4 yıl 2 ay hapis cezası - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
TÜRKİYE
Belediye daire başkanına rüşvetten 4 yıl 2 ay hapis cezası
20 Ekim, 18:42
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