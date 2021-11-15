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Haiti Devlet Başkanı'na suikast soruşturmasında kırmızı bültenle aranan zanlı İstanbul'da yakalandı
Haiti Devlet Başkanı'na suikast soruşturmasında kırmızı bültenle aranan zanlı İstanbul'da yakalandı
Haiti Devlet Başkanı Moise'ye suikast soruşturmasında kırmızı bültenle aranan zanlı İstanbul'da yakalandı. ABD'den Ürdün'e İstanbul üzerinden aktarmalı olarak... 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T23:48+0300
2021-11-16T00:25+0300
dünya
haberler
istanbul
haiti
suikast
kırmızı bülten
istanbul havalimanı
dünya
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Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye suikast suçlamasıyla INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.Moise'nin ölümüyle sonuçlanan suikastın zanlısı olarak kırmızı bültenle aranan Samir Handal, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.Handal'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden Ürdün'e İstanbul üzerinden aktarmalı olarak gittiği ve saat 06.55'te havalimanında gözaltına alındığı öğrenildi.Zanlının, Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.
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haberler, istanbul, haiti, suikast, kırmızı bülten, istanbul havalimanı, dünya

Haiti Devlet Başkanı'na suikast soruşturmasında kırmızı bültenle aranan zanlı İstanbul'da yakalandı

23:48 15.11.2021 (güncellendi: 00:25 16.11.2021)
© DHASamir Handal
Samir Handal - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© DHA
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Haiti Devlet Başkanı Moise'ye suikast soruşturmasında kırmızı bültenle aranan zanlı İstanbul'da yakalandı. ABD'den Ürdün'e İstanbul üzerinden aktarmalı olarak gittiği öğrenilen zanlı havalimanında gözaltına alındı.
Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye suikast suçlamasıyla INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Moise'nin ölümüyle sonuçlanan suikastın zanlısı olarak kırmızı bültenle aranan Samir Handal, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Handal'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden Ürdün'e İstanbul üzerinden aktarmalı olarak gittiği ve saat 06.55'te havalimanında gözaltına alındığı öğrenildi.

Zanlının, Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.
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