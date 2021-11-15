Hakkari’de buz altı dalışı: ‘Avusturya’ya gitmenize gerek yok’

© AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`ın Resmi Gazete`de yayımlanan kararı kapsamında ‘Milli Park’ ilan edilen İkiyaka Dağları`ndaki Sat Buzul Gölleri, ilkbahar ve yaz aylarında düzenlenen festivallerin ardından bu kez de buz altı dalışı etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Çevre Kurulu Başkanı Tahsin Ceylan, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel ve dalış eğitmeni Serkan Ök, bölgenin doğal güzelliklerine dikkati çekmek ve tanıtımına katkı sunmak için buz altı dalışı gerçekleştirdi.