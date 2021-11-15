https://tr.sputniknews.com/20211115/harry-styles-kozmetik-sektorune-girdi-oje-seti-cikardi-1050807921.html

Harry Styles kozmetik sektörüne girdi: Oje seti çıkardı

Harry Styles kozmetik sektörüne girdi: Oje seti çıkardı

Harry Styles da kozmetik ve güzellik alanına yatırım yapan dünyaca ünlü isimlerin arasına katıldı. 15.11.2021, Sputnik Türkiye

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harry styles

oje

yaşam

kozmetik

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Kylie Jenner, Rihanna, Lady Gaga, Victoria Beckham, Ariana Grande ve Scarlett Johansson gibi isimlerden sonra 27 yaşındaki Harry Styles da kendi markasını kurdu.NTV'nin aktardığına göre, İngiliz şarkıcı ve oyuncu kozmetik markası Pleasing'in ilk ürünlerini tanıttı.Styles, dört farklı renkten oluşan oje seti çıkardı.Stili ile yeni nesilin ikonu olarak anılan Styles, ojeli tırnaklarına gösterilen büyük ilgi sonrası marka kurmuştu.

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harry styles, oje, kozmetik