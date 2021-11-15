Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211115/harry-styles-kozmetik-sektorune-girdi-oje-seti-cikardi-1050807921.html
Harry Styles kozmetik sektörüne girdi: Oje seti çıkardı
Harry Styles kozmetik sektörüne girdi: Oje seti çıkardı
Harry Styles da kozmetik ve güzellik alanına yatırım yapan dünyaca ünlü isimlerin arasına katıldı. 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T13:00+0300
2021-11-15T13:00+0300
2021-11-15T13:04+0300
harry styles
oje
yaşam
kozmetik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0f/1050807862_0:29:3000:1717_1920x0_80_0_0_a946135ca0afa338bca2f995af074aaf.jpg
Kylie Jenner, Rihanna, Lady Gaga, Victoria Beckham, Ariana Grande ve Scarlett Johansson gibi isimlerden sonra 27 yaşındaki Harry Styles da kendi markasını kurdu.NTV'nin aktardığına göre, İngiliz şarkıcı ve oyuncu kozmetik markası Pleasing'in ilk ürünlerini tanıttı.Styles, dört farklı renkten oluşan oje seti çıkardı.Stili ile yeni nesilin ikonu olarak anılan Styles, ojeli tırnaklarına gösterilen büyük ilgi sonrası marka kurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210315/63-grammy-odulleri-beyonce-en-cok-odul-kazanan-kadin-sanatci-oldu--1044029836.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0f/1050807862_101:0:2813:2034_1920x0_80_0_0_5e09f81dc3145759d648d52e5ad84639.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
harry styles, oje, kozmetik
Harry Styles kozmetik sektörüne girdi: Oje seti çıkardı 13:00 15.11.2021 (güncellendi: 13:04 15.11.2021)
Harry Styles da kozmetik ve güzellik alanına yatırım yapan dünyaca ünlü isimlerin arasına katıldı.
Kylie Jenner, Rihanna, Lady Gaga, Victoria Beckham, Ariana Grande ve Scarlett Johansson gibi isimlerden sonra 27 yaşındaki
Harry Styles da kendi markasını kurdu.
NTV'nin aktardığına göre, İngiliz şarkıcı ve oyuncu kozmetik markası
Pleasing'in ilk ürünlerini tanıttı.
Styles, dört farklı renkten oluşan oje seti çıkardı.
Stili ile yeni nesilin ikonu olarak anılan Styles,
ojeli tırnaklarına gösterilen büyük ilgi sonrası marka kurmuştu.