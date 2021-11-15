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İbiza’da erozyon tehlikesi: Sebebi açık havada yapılan cinsel aktiviteler
İbiza’da erozyon tehlikesi: Sebebi açık havada yapılan cinsel aktiviteler
İspanya’nın İbiza adasında beyaz kumsallarıyla ünlü Es Cavallet plajındaki kumların aşınmasından, açık alanda cinsel ilişkiye giren çiftler sorumlu tutuluyor. 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T01:41+0300
2021-11-15T01:41+0300
yaşam
ispanya
ibiza
cinsel ilişki
erozyon
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İspanya'nın ünlü sahil kasabası İbiza'da bulunan Es Cavallet plajındaki kumda erezyonun nedeni araştırılıyordu. Konu hakkında biyolog Joan Carles Palerm'den tartışma yaratan açıklamalar geldi.Palerm, erozyonunun nedeninin sahilde ilişkiye giren çiftler olduğunu söyledi.CNN International'da yer alan habere göre; plajdaki kum tepeleri insan kaynaklı nedenlerden dolayı aşınıyor ve erozyona uğruyor. Çevreciler ise plajdaki kum tepelerinin aşınmasından dolayı açık alanda seks yapan çiftleri sorumlu tutuyor.1982 yılından beri yasal olarak koruma altında olan plaj, Afrika ile Avrupa arasında göç eden kuşlar için mola yeri olarak bilinirken, doğal güzellikleriyle de ön plana çıkıyor.Kampanya başlatıldıÇevreciler, İbiza'daki plajda cinsel ilişkiye girenlerin kum tepelerinde tahribata yol açması nedeniyle turistleri bilgilendirmek için birkaç yıl önce bir kampanya başlatsa da sorun çözülmedi.Ada gazetesi Diario de Mallorca'ya konuşan biyolog Joan Carles Palerm, "Açık havada yapılan cinsel aktiviteler kum tepelerinin dağılmasına neden oluyor" dedi. Gazete aynı zamanda 'plajın korunan alanlarının çitle çevrildiğini fakat turistlerin bunu dikkate almadığını' yazdı. 'Açık havadaki ilişkiler, kum üzerindeki bitkilerin toprağı tutma özelliğini kaybederek zarar gördüğü' aktarıldı.Ancak tüm bunlara rağmen, Es Cavallet plajı, tanıtımlarında bile turistlere 'çıplak yürümek ve sevgili aramak için ideal yer' olarak tanıtılıyor. Öte yandan, İspanya'daki Mallorca ve Minorka gibi diğer adalarda benzer sorunlar yaşandığı belirtiliyor.
ispanya
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ispanya, ibiza, cinsel ilişki, erozyon

İbiza’da erozyon tehlikesi: Sebebi açık havada yapılan cinsel aktiviteler

01:41 15.11.2021
© Fotoğraf : YouTube/Jacek Zarzyckiİbiza'daki Es Cavallet plajı
İbiza'daki Es Cavallet plajı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© Fotoğraf : YouTube/Jacek Zarzycki
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İspanya’nın İbiza adasında beyaz kumsallarıyla ünlü Es Cavallet plajındaki kumların aşınmasından, açık alanda cinsel ilişkiye giren çiftler sorumlu tutuluyor.
İspanya'nın ünlü sahil kasabası İbiza'da bulunan Es Cavallet plajındaki kumda erezyonun nedeni araştırılıyordu. Konu hakkında biyolog Joan Carles Palerm'den tartışma yaratan açıklamalar geldi.
Palerm, erozyonunun nedeninin sahilde ilişkiye giren çiftler olduğunu söyledi.
CNN International'da yer alan habere göre; plajdaki kum tepeleri insan kaynaklı nedenlerden dolayı aşınıyor ve erozyona uğruyor. Çevreciler ise plajdaki kum tepelerinin aşınmasından dolayı açık alanda seks yapan çiftleri sorumlu tutuyor.
1982 yılından beri yasal olarak koruma altında olan plaj, Afrika ile Avrupa arasında göç eden kuşlar için mola yeri olarak bilinirken, doğal güzellikleriyle de ön plana çıkıyor.

Kampanya başlatıldı

Çevreciler, İbiza'daki plajda cinsel ilişkiye girenlerin kum tepelerinde tahribata yol açması nedeniyle turistleri bilgilendirmek için birkaç yıl önce bir kampanya başlatsa da sorun çözülmedi.
Ada gazetesi Diario de Mallorca'ya konuşan biyolog Joan Carles Palerm, "Açık havada yapılan cinsel aktiviteler kum tepelerinin dağılmasına neden oluyor" dedi. Gazete aynı zamanda 'plajın korunan alanlarının çitle çevrildiğini fakat turistlerin bunu dikkate almadığını' yazdı. 'Açık havadaki ilişkiler, kum üzerindeki bitkilerin toprağı tutma özelliğini kaybederek zarar gördüğü' aktarıldı.
Ancak tüm bunlara rağmen, Es Cavallet plajı, tanıtımlarında bile turistlere 'çıplak yürümek ve sevgili aramak için ideal yer' olarak tanıtılıyor. Öte yandan, İspanya'daki Mallorca ve Minorka gibi diğer adalarda benzer sorunlar yaşandığı belirtiliyor.
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