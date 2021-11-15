https://tr.sputniknews.com/20211115/ibizada-erozyon-tehlikesi-sebebi-acik-havada-yapilan-cinsel-aktiviteler-1050796480.html

İbiza’da erozyon tehlikesi: Sebebi açık havada yapılan cinsel aktiviteler

İbiza’da erozyon tehlikesi: Sebebi açık havada yapılan cinsel aktiviteler

İspanya’nın İbiza adasında beyaz kumsallarıyla ünlü Es Cavallet plajındaki kumların aşınmasından, açık alanda cinsel ilişkiye giren çiftler sorumlu tutuluyor. 15.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-15T01:41+0300

2021-11-15T01:41+0300

2021-11-15T01:41+0300

yaşam

ispanya

ibiza

cinsel ilişki

erozyon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103740/95/1037409592_0:10:1024:586_1920x0_80_0_0_b11cfd6b008d0d1006f7aad0540c4561.jpg

İspanya'nın ünlü sahil kasabası İbiza'da bulunan Es Cavallet plajındaki kumda erezyonun nedeni araştırılıyordu. Konu hakkında biyolog Joan Carles Palerm'den tartışma yaratan açıklamalar geldi.Palerm, erozyonunun nedeninin sahilde ilişkiye giren çiftler olduğunu söyledi.CNN International'da yer alan habere göre; plajdaki kum tepeleri insan kaynaklı nedenlerden dolayı aşınıyor ve erozyona uğruyor. Çevreciler ise plajdaki kum tepelerinin aşınmasından dolayı açık alanda seks yapan çiftleri sorumlu tutuyor.1982 yılından beri yasal olarak koruma altında olan plaj, Afrika ile Avrupa arasında göç eden kuşlar için mola yeri olarak bilinirken, doğal güzellikleriyle de ön plana çıkıyor.Kampanya başlatıldıÇevreciler, İbiza'daki plajda cinsel ilişkiye girenlerin kum tepelerinde tahribata yol açması nedeniyle turistleri bilgilendirmek için birkaç yıl önce bir kampanya başlatsa da sorun çözülmedi.Ada gazetesi Diario de Mallorca'ya konuşan biyolog Joan Carles Palerm, "Açık havada yapılan cinsel aktiviteler kum tepelerinin dağılmasına neden oluyor" dedi. Gazete aynı zamanda 'plajın korunan alanlarının çitle çevrildiğini fakat turistlerin bunu dikkate almadığını' yazdı. 'Açık havadaki ilişkiler, kum üzerindeki bitkilerin toprağı tutma özelliğini kaybederek zarar gördüğü' aktarıldı.Ancak tüm bunlara rağmen, Es Cavallet plajı, tanıtımlarında bile turistlere 'çıplak yürümek ve sevgili aramak için ideal yer' olarak tanıtılıyor. Öte yandan, İspanya'daki Mallorca ve Minorka gibi diğer adalarda benzer sorunlar yaşandığı belirtiliyor.

ispanya

ibiza

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ispanya, ibiza, cinsel ilişki, erozyon