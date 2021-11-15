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IKBY: PKK, Belarus'a göç eden Kürtleri, karalama kampanyası için kullanıyor
IKBY: PKK, Belarus'a göç eden Kürtleri, karalama kampanyası için kullanıyor
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Konseyi, Belarus'a göç eden Iraklı Kürtlerin, PKK ile kaçakçılar tarafından IKBY'yi karalamak amacıyla... 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T00:08+0300
2021-11-15T00:08+0300
dünya
belarus
pkk
irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)
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Konsey'den yapılan yazılı açıklamada, IKBY'den bir grup vatandaşın, Batılı ülkelerde mültecilik hakkı elde etmek için Belarus'a yöneldiği belirtilerek, "Bu vatandaşlardan bazıları, gitmek istedikleri ülkelere kabullerini sağlamak için PKK, kaçakçılar, turizm şirketleri ile siyaset tüccarları tarafından farklı bahaneler üretmeleri ve Kürdistan'a çeşitli ithamlarda bulunmaları suretiyle kullanıldılar." ifadesine yer verildi.Açıklamada, "IKBY'nin özgürce yaşamak için güvenli bir sığınak olduğu, bu nedenle Irak'ın çeşitli bölgelerinden, komşu ülkelerden ve yabancılardan çok sayıda kişinin, Kürt bölgesine gelerek, daha iyi bir yaşam için ikamet amacıyla buradaki güvenli ortamdan faydalandığı" belirtildi.Konsey açıklamasında, "Kürdistan'dan hiç kimse, siyasi sorun ya da kişisel özgürlüklerin sınırlanması nedeniyle göç etmeye mecbur kalmamıştır." ifadelerine yer verildi.Son haftalarda IKBY'deki aktivistler ve muhalif siyasetçiler, Kürtlerin Belarus'a ve oradan Avrupa'ya göçlerinin artmasında, kötü yaşam koşulları ve kişisel özgürlüklerin kısıtlanmasının etkili olduğunu belirtiyor.Avrupa'ya göçme arayışındaki çok sayıda Iraklı Kürt, Belarus-Polonya sınırındaki ormanlık alanlarda bekliyor.
belarus
irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)
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belarus, pkk, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)

IKBY: PKK, Belarus'a göç eden Kürtleri, karalama kampanyası için kullanıyor

00:08 15.11.2021
© REUTERS / BelTABelarus - Polonya sınırı
Belarus - Polonya sınırı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© REUTERS / BelTA
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Konseyi, Belarus'a göç eden Iraklı Kürtlerin, PKK ile kaçakçılar tarafından IKBY'yi karalamak amacıyla kullanıldığını belirtti.
Konsey'den yapılan yazılı açıklamada, IKBY'den bir grup vatandaşın, Batılı ülkelerde mültecilik hakkı elde etmek için Belarus'a yöneldiği belirtilerek, "Bu vatandaşlardan bazıları, gitmek istedikleri ülkelere kabullerini sağlamak için PKK, kaçakçılar, turizm şirketleri ile siyaset tüccarları tarafından farklı bahaneler üretmeleri ve Kürdistan'a çeşitli ithamlarda bulunmaları suretiyle kullanıldılar." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, "IKBY'nin özgürce yaşamak için güvenli bir sığınak olduğu, bu nedenle Irak'ın çeşitli bölgelerinden, komşu ülkelerden ve yabancılardan çok sayıda kişinin, Kürt bölgesine gelerek, daha iyi bir yaşam için ikamet amacıyla buradaki güvenli ortamdan faydalandığı" belirtildi.
Konsey açıklamasında, "Kürdistan'dan hiç kimse, siyasi sorun ya da kişisel özgürlüklerin sınırlanması nedeniyle göç etmeye mecbur kalmamıştır." ifadelerine yer verildi.
Son haftalarda IKBY'deki aktivistler ve muhalif siyasetçiler, Kürtlerin Belarus'a ve oradan Avrupa'ya göçlerinin artmasında, kötü yaşam koşulları ve kişisel özgürlüklerin kısıtlanmasının etkili olduğunu belirtiyor.
Avrupa'ya göçme arayışındaki çok sayıda Iraklı Kürt, Belarus-Polonya sınırındaki ormanlık alanlarda bekliyor.
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