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İnce’den 'Ekonominin kitabını yazdık' diyen Erdoğan’a: İsim öneriyorum, 'Memleketi Nasıl Batırdım'
İnce’den 'Ekonominin kitabını yazdık' diyen Erdoğan’a: İsim öneriyorum, 'Memleketi Nasıl Batırdım'
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, "Ekonominin kitabını yazdık" diyen Erdoğan'a kitap ismi önerdi. İnce, "İsim öneriyorum, 'Memleketi Nasıl Batırdım'"... 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T07:39+0300
2021-11-15T07:40+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ak parti
muharrem ince
açıklama
ekonomi
memleket partisi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması'nda konuşmuş, ekonomiye getirilen eleştirilere yanıt vermişti. Erdoğan, "'Millet aç' diyor. Kafanız nasıl çalışıyor? Biz bu noktada ekonominin kitabını yazdık. Yazmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.Erdoğan'ın "Ekonominin kitabını yazdık" ifadelerine Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yanıt verdi. İnce'nin paylaşımı şu şekilde:“Doları 10 lira yapan, zam şampiyonu Erdoğan “ekonominin kitabını” yazmış. Ben de kitaba isim öneriyorum. “Memleketi Nasıl Batırdım”
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recep tayyip erdoğan, ak parti, muharrem ince, açıklama, ekonomi, memleket partisi

İnce’den 'Ekonominin kitabını yazdık' diyen Erdoğan’a: İsim öneriyorum, 'Memleketi Nasıl Batırdım'

07:39 15.11.2021 (güncellendi: 07:40 15.11.2021)
© AAMuharrem İnce
Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© AA
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Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, "Ekonominin kitabını yazdık" diyen Erdoğan'a kitap ismi önerdi. İnce, "İsim öneriyorum, 'Memleketi Nasıl Batırdım'" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması'nda konuşmuş, ekonomiye getirilen eleştirilere yanıt vermişti. Erdoğan, "'Millet aç' diyor. Kafanız nasıl çalışıyor? Biz bu noktada ekonominin kitabını yazdık. Yazmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Erdoğan'ın "Ekonominin kitabını yazdık" ifadelerine Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yanıt verdi. İnce'nin paylaşımı şu şekilde:
“Doları 10 lira yapan, zam şampiyonu Erdoğan “ekonominin kitabını” yazmış. Ben de kitaba isim öneriyorum. “Memleketi Nasıl Batırdım”
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